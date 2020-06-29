Перейдет в новый цикл Марс 28 июня. Чем это грозит?

Смена знаков принесет людям импульсивность, страсть и движение. При этом появится много агрессии, которую стоит избегать.

В период с 28 июня 2020 года по январь 2021-го возможны техногенные катастрофы

Астролог Алена Никольская рассказала, что скоро случится важное астрологическое событие — планета Марс перейдет через Рубикон и поменяет свой знак зодиака с Рыб на Овна 28 июня. В новом цикле планета будет до начала января 2021 года.

Специалист отметила, что данная смена знаков принесет людям импульсивность, страсть и движение. При этом появится много агрессии, которую стоит избегать. Астролог советует не появляться в местах, где может находиться большое количество агрессивно настроенных людей.

Также в этот период нужно реализовать новые проекты и идеи, но лучше это сделать 12–13 июля, потому что до этих чисел сохраняется ретроградный Меркурий.

Никольская порекомендовала быть особо внимательными за рулем в этот период. Также следует быть осторожными во всех сферах, где есть соприкосновение с колющими и режущими предметами, так как Марс отвечает за них и часто случаются травмы.

Кроме того, в период с 28 июня 2020 года по январь 2021-го возможны техногенные катастрофы, которые связаны с огнем, поэтому астролог посоветовала избегать пожароопасных объектов.