Купаться в бассейнах, на пляжах и базах отдыха в COVID19 запрещено, заявил Евгений Абельганс из Бердска

Многие бердчане игнорируют коронавирус и запреты, штурмуя пляжи

Имеют ли право работать открытые бассейны и пляжи, а также базы отдыха? Были ли проведены там проверки?

Эти вопросы были направлены сотрудниками СМИ на оперативном штабе 29 июня к заместителю начальника управления экономического развития администрации г. Бердска Евгению Абельганс.

— Контрольные мероприятия в данной сфере ведутся, они направлены на информационно-разъяснительные работы среди граждан сотрудниками полиции. В целом ограничительные меры с данной сферы ещё не сняты. Хочу акцентировать внимание, что данный вопрос уже неоднократно рассматривался на штабе и уже не первую неделю мы вместе с сотрудниками полиции рассматривали этот вопрос. Мы выявили, что необходимо провести с гражданами беседы и напомнить им о необходимости соблюдения социальной дистанции при нахождении на пляжах. В целом все пляжи сейчас закрыты, но при малейшем случае выявления, на место приезжают сотрудники полиции и могут привлечь к ответственности пребывающих там людей,- прокомментировал Евгений Александрович.

Напомним, что эпидемиологическая ситуация в стране не пугает бердчан. 12 июня пляжи Бердска наполнились бесстрашными к коронавирусу горожанами.