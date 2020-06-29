29.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Купаться в бассейнах, на пляжах и базах отдыха в COVID19 запрещено, заявил Евгений Абельганс из Бердска

10:50 29.06.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
5 1

Ограничительные меры по COVID-19 ещё не сняты.

Купаться в бассейнах, на пляжах и базах отдыха в COVID19 запрещено, заявил Евгений Абельганс из Бердска
Многие бердчане игнорируют коронавирус и запреты, штурмуя пляжи

Имеют ли право работать открытые бассейны и пляжи, а также базы отдыха? Были ли проведены там проверки?

Эти вопросы были направлены сотрудниками СМИ на оперативном штабе 29 июня к заместителю начальника управления экономического развития администрации г. Бердска Евгению Абельганс.

— Контрольные мероприятия в данной сфере ведутся, они направлены на информационно-разъяснительные работы среди граждан сотрудниками полиции. В целом ограничительные меры с данной сферы ещё не сняты. Хочу акцентировать внимание, что данный вопрос уже неоднократно рассматривался на штабе и уже не первую неделю мы вместе с сотрудниками полиции рассматривали этот вопрос. Мы выявили, что необходимо провести с гражданами беседы и напомнить им о необходимости соблюдения социальной дистанции при нахождении на пляжах. В целом все пляжи сейчас закрыты, но при малейшем случае выявления, на место приезжают сотрудники полиции и могут привлечь к ответственности пребывающих там людей,- прокомментировал Евгений Александрович.

Напомним, что эпидемиологическая ситуация в стране не пугает бердчан. 12 июня пляжи Бердска наполнились бесстрашными к коронавирусу горожанами.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете купаться в этом году?

Covid-19, 29 июня 2020 11:08
Смотря что называть пляжем в официальном порядке. Не вопрос, значит будем купаться на простом побережье. Места хватит всем.

Евгений Абелганс видимо не в курсе словарного определения понятия "социальная дистанция"? Вот такие "специалисты" и диктуют народу свои правила...
Аноним, 29 июня 2020 11:13
НВР:
В этом году говид19, в следующем со свалки потекет.
Покупаться наверно вообще больше не получится.
Надо наверно планировать перезд в Крым.
Аноним, 29 июня 2020 11:23
Положили уже все на вас уважаемый Евгений. В доказательство пройдите вдоль побережья в выходные
Аноним, 29 июня 2020 11:50
Чайка вся забита
Аноним, 29 июня 2020 12:13
НВР: Уже...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
12:15 29-06-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
Вторая волна коронавируса накроет с 13 июля Россию, заявил вирусолог Михаил Щелканов
12:15 29-06-2020
Вторая волна коронавируса накроет с 13 июля Россию, заявил вирусолог Михаил Щелканов
29 июня - день рождения пульта дистанционного управления. А сколько ему лет?
12:12 29-06-2020
29 июня - день рождения пульта дистанционного управления. А сколько ему лет?
БердскКак изменятся цены на воду и стоки с 1 июля в Бердске: Новые тарифы
12:00 29-06-2020
Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля в Бердске: Новые тарифы
Продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года Минздрав
11:45 29-06-2020
Продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года Минздрав
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:30 29-06-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Новые жертвы COVID-19: Скончались мужчины 66 лет и 71 года за сутки на 29 июня в Новосибирской области
11:28 29-06-2020
Новые жертвы COVID-19: Скончались мужчины 66 лет и 71 года за сутки на 29 июня в Новосибирской области
Плюс 107 зараженных COVID-19 за сутки на 29 июня в Новосибирской области. Всего больных 5 876
11:20 29-06-2020
Плюс 107 зараженных COVID-19 за сутки на 29 июня в Новосибирской области. Всего больных 5 876
Проголосовали за поправки в Конституцию электронно 80% россиян на вечер 28 июня
11:15 29-06-2020
Проголосовали за поправки в Конституцию электронно 80% россиян на вечер 28 июня
"100 килограммов за год - это много": Здоровье похудевшего Максима Фадеева беспокоит диетолога
11:00 29-06-2020