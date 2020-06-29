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Вторая волна коронавируса накроет с 13 июля Россию, заявил вирусолог Михаил Щелканов

12:15 29.06.2020 Фото: pexels
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Вспышку коронавируса стоит ожидать в европейской части России, особенно в крупных транспортных хабах — Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке.

Вторая волна коронавируса накроет с 13 июля Россию, заявил вирусолог Михаил Щелканов
Всемирная организация здравоохранения заявила о новом всплеске коронавируса в Европе

Россию ожидает всплеск коронавируса вслед за подъемом заболеваемости в Европе, уверен вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19. В разговоре с URA.RU он отметил, что в первую очередь под угрозой находятся крупные транспортные города.

Всемирная организация здравоохранения заявила о новом всплеске коронавируса в Европе. Впервые за несколько месяцев сразу в 30 европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания COVID-19. В ближайшее время за второй волной коронавируса в Европе подъем заболеваемости COVID-19 начнется и в России, считает Щелканов. «Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — прогнозирует российский вирусолог.

По его словам, вспышку коронавируса стоит ожидать в европейской части России, особенно в крупных транспортных хабах — Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Также рост числа новых случаев заражения коронавирусом, как отмечает собеседник агентства, произойдет во Владивостоке. Дело в том, что китайцы возвращаются из Европы на родину через этот город, поэтому там даже сейчас наблюдается относительный подъем заболеваемости.

Чтобы предотвратить завоз коронавируса в Россию, по мнению Щелканова, стоит закрыть границы. Однако осуществить это невозможно, так как в Европе проживает много российских граждан, подчеркнул он. Вирусолог также отметил, что коронавирус в Европе незначительно отличается от того вируса, который был в Китае во время первой волны эпидемии. «Но уповать на то, что вирус принципиально изменит свои биологические свойства и станет более безопасным для человека, в ближайшей перспективе (1-2 года) не приходится. Однако в среднесрочной перспективе (10-20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека», — заключил он.

Источник: ura.news

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