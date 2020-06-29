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Продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года Минздрав

11:45 29.06.2020 Фото: Википедия
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Новые правила медосвидетельствования для получения или продления водительских прав, которые касаются выявления алкогольной и наркотической зависимостей, отложены до 1 января.

Продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года Минздрав
Приказ ведомства вызвал опасения граждан, что медосвидетельствование водителей подорожает в разы

Новые правила медосвидетельствования для получения или продления водительских прав, которые касаются выявления алкогольной и наркотической зависимостей, отложены до 1 января. Ранее их критиковал Путин.

Министерство здравоохранения утвердило приказ, который сохраняет действующие правила медицинского освидетельствования до 1 января 2021 года, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

С 1 июля должен был вступить в силу новый порядок освидетельствования водителей с обязательным расследованием на признаки злоупотребления алкоголя. «Дополнительная проработка данного вопроса показала, что такие требования могут быть сохранены только для тех, в отношении кого врач-нарколог при осмотре установит наличие клинических признаков расстройств, связанных с употреблением алкоголя», — добавили в Минздраве. Для более детального экспертного обсуждения этих нововведений, поступивших в связи с ними предложений, и для того, чтобы регионы смогли подготовиться к ним, срок их вступления в силу отложили, говорится в сообщении. Поэтому сохранен и продлен действующий порядок.

«На практике для гражданина принятие этого документа будет означать, что в рамках медицинского освидетельствования будет действовать прежний порядок, предусматривающий сдачу теста на хроническое потребление алкоголя лишь теми, в отношении кого врач-нарколог установит наличие клинических признаков соответствующего заболевания», — уточнили в министерстве.

Ведомство планировало внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в ноябре прошлого года. В частности, министерство предложило обязать водителей при получении или продлении прав сдавать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также анализ крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

Приказ ведомства вызвал опасения граждан, что медосвидетельствование водителей подорожает в разы. О возможном повышении стоимости документа писал «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов. Из-за возможного росте цен на медсправки в ряде российских городов появились очереди перед наркодиспансерами.

Президент Владимир Путин раскритиковал инициативу Минздрава и посчитал ее чушью. Для многих россиян подорожание справки может стать значительным, отметил он. Путин назвал необходимыми дополнительные обследования, связанные с безопасностью людей на дорогах, но призвал вводить их «как-то с умом, поэтапно хотя бы». В Генпрокуратуре новые правила Минздрава назвали ошибкой. После этого дату вступления приказа в силу перенесли на лето 2020 года. Затем министерство предложило отложить ее еще на полгода.

Источник: РБК

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