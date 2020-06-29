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Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля в Бердске: Новые тарифы

12:00 29.06.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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В среднем цена на горячую и холодную воду повысится на 5%, а цена за электроэнергию — на 4,8%. А как изменятся цены в Искитиме? Читайте здесь.

Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля в Бердске: Новые тарифы
Цены на электроэнергию и воду возрастут с 1 июля в Бердске и Искитиме

С 1 июля в Новосибирской области изменятся тарифы на бытовые услуги. О планирующихся изменениях стало известно еще 13 декабря 2020 года. В Бердске МУП КБУ поднимут цену на горячую воду с 141,47 до 148,40 рублей за кубометр, а на холодную воду – с 19,85 до 20,88 рублей за кубометр. ООО «Коммунальщик», обслуживающий поселок Новый, поднимут цену на горячую воду с 114,63 до 120,25 рублей за кубометр, цена на холодную воду изменится аналогично бердской.

В Искитиме новый тариф на холодную воду составит 21,93 рубля вместо прежних 19,95, а на горячую воду цена от МК «Прогресс» возросла до 141,47 рублей за кубометр.

Электроэнергия также подорожала. В Бердске электричество обойдется жителям в 1928,52 вместо 1838,45 рублей за Гкал, а в Искитиме 1 790,87 рублей за Гкал, вместо 1 707,22, то есть на 87 рублей дороже. Тарифы будут действительны до 31 декабря 2020 года.

Цены на водоотведение в Бердске поднимутся на 1,5 рубля, составив 31,99, а в Искитиме на рубль, так что жильцам придется заплатить 30,50 рублей.

В среднем цена на горячую и холодную воду повысится на 5%, а цена за электроэнергию — на 4,8%

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