29.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

11:30 29.06.2020
0

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-водитель ( кат.С,D,E) график сменный, з/п 25000руб.
-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.
-водитель погрузчика, 5/2, 28-30000руб.
-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.
-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб.
-мастер КИПиА, 5/2 , 18000руб.
-старший мастер цеха УБО, график 5/2, з/п 34500руб.
-заместитель руководителя санитарной службы, график 5/2, з/п по договоренности
.-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.
-менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб.
-бухгалтер, график 5/2, з/п 24000руб.
-повар, график 5/2,(скользящий(7.00 до 16.00), з/п 20800руб.
-учетчик, график 2/2, з/п 25000руб.
-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.
-укладчик-упаковщик, сменный, з/п 25000руб.
-зоолаборант,график 5/2, 18800руб.
-рабочие на производство, график 2/2, з/п 28000руб.
-рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20 до 08.00), з/п
26000руб.
-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.
-птицевод, график 5/2 скользящий, з/п 20000руб.
-санитар ветеринарный, график сменный,19000руб.
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, график 5/2 скользящий,
25000руб.
-электрослесарь, график 5/2, з/п 25-27000руб.
-электогазосварщик, график 5/2, з/п 20500руб.
-слесарь-сантехник, график 5/2, з/п от 18000руб.
-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.
-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.
-кладовщик 2/2, з/п 20000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельникова, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.

ОТКРЫВАЕМ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТАВКУ из БЕРДСКА.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТребуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
12:15 29-06-2020
Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
Вторая волна коронавируса накроет с 13 июля Россию, заявил вирусолог Михаил Щелканов
12:15 29-06-2020
Вторая волна коронавируса накроет с 13 июля Россию, заявил вирусолог Михаил Щелканов
29 июня - день рождения пульта дистанционного управления. А сколько ему лет?
12:12 29-06-2020
29 июня - день рождения пульта дистанционного управления. А сколько ему лет?
БердскКак изменятся цены на воду и стоки с 1 июля в Бердске: Новые тарифы
12:00 29-06-2020
Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля в Бердске: Новые тарифы
Продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года Минздрав
11:45 29-06-2020
Продлил старые правила медосмотра для водителей до 2021 года Минздрав
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:30 29-06-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Новые жертвы COVID-19: Скончались мужчины 66 лет и 71 года за сутки на 29 июня в Новосибирской области
11:28 29-06-2020
Новые жертвы COVID-19: Скончались мужчины 66 лет и 71 года за сутки на 29 июня в Новосибирской области
Плюс 107 зараженных COVID-19 за сутки на 29 июня в Новосибирской области. Всего больных 5 876
11:20 29-06-2020
Плюс 107 зараженных COVID-19 за сутки на 29 июня в Новосибирской области. Всего больных 5 876
Проголосовали за поправки в Конституцию электронно 80% россиян на вечер 28 июня
11:15 29-06-2020
Проголосовали за поправки в Конституцию электронно 80% россиян на вечер 28 июня
"100 килограммов за год - это много": Здоровье похудевшего Максима Фадеева беспокоит диетолога
11:00 29-06-2020