29 июня — день рождения пульта дистанционного управления. А сколько ему лет?

Сегодня, 29 июня, день партизан и подпольщиков. За проявленные мужество и героизм свыше 300 тысяч партизан были награждены орденами и медалями СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза.

Пульт изобрёл сотрудник фирмы Zenith Radio Corporation Роберт Адлер

День кораблестроителя.

Установлен постановлением Правительства РФ от 30 мая 2017 года.

29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орел» — первого в России военного судна, построенного по государственному заказу. Наблюдение за его строительством было поручено боярину Афанасию Ордин-Нащокину. В России корабельных мастеров не было, и из Голландии был приглашён мастер Ламберт Гельт. Строительство корабля обошлось казне в 2221 рубль.

Фрегат был спущен на воду в селе Дединово (ныне Московская область) в мае 1668 года.

День партизан и подпольщиков.

Памятная дата РФ, установленная Федеральным законом от 10 апреля 2009 года. Она учреждена в память о «самоотверженной борьбе в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

29 июня 1941 года вышла директива ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР об организации партизанского движения на оккупированных фашистами территориях. В документе говорилось: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии… создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

В годы Великой Отечественной войны партизанские отряды нанесли немецко-фашистским войскам огромный урон. Были убиты, ранены и захвачены в плен порядка одного миллиона солдат, выведено из строя более 4 тысяч танков и бронемашин, около 60 бронепоездов и 12 тысяч мостов, осуществлено 20 тысяч крушений вражеских железнодорожных эшелонов. Наиболее мощным партизанское движение было в Белоруссии, на Украине, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне Тверской) областях РСФСР.

За проявленные мужество и героизм свыше 300 тысяч партизан были награждены орденами и медалями СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза.

День Дуная.

Отмечается с 2004 года по инициативе Международной комиссии ООН по охране бассейна реки Дунай. 29 июня 1994 года в Софии (Болгария) была подписана Конвенция о сотрудничестве в деле охраны и рационального использования реки Дунай.

Дунай — вторая (после Волги) по протяженности река в Европе. Его длина — 2 тысячи 860 километров. Дунай протекает по территории десяти государств: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Молдавии и Украины.

Международный день тропиков.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2016 году.

Тропики как регион занимают 40% всей территории мира, здесь сосредоточено порядка 80% биологических видов планеты.

47 лет назад (1973) была запущена Кольская АЭС.

Решение о строительстве первой в Заполярье атомной электростанции было принято в 1960-е годы. 18 мая 1969 года в основание станции был уложен первый кубометр бетона.

Сегодня Кольская АЭС является основным поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Республики Карелия. В среднем электростанция вырабатывает 10 миллиардов кВт•ч.

79 лет назад (1941) во время Великой Отечественной войны началась битва за Заполярье.

Немецкое командование планировало захватить Кольский полуостров и базу Северного флота СССР — незамерзающий порт Мурманск. Финляндия, воевавшая на стороне фашистской Германии, рассчитывала, что Кольский полуостров станет её территорией.

29 июня 1941 года армия «Норвегия» в составе двух немецких и одного финского корпуса начала наступление. «Норвегию» поддерживала часть сил 5-го воздушного флота и Военно-морских сил Германии. Им противостояли 14-я армия Северного фронта, 7-я и 23-я армия, а также Северный флот.

Оборона Заполярья продолжалась более трёх лет. К 1 ноября 1944 года советские войска, разгромив группировку немецко-фашистских войск на Крайнем Севере, освободили Советское Заполярье.

В декабре 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья», которой были награждены свыше 350 тысяч участников обороны. В 1974 году в память о погибших защитниках Заполярья в Мурманске был возведен 42-метровый мемориал.

208 лет назад (1812) был принят первый российский патентный закон.

Император Александр I подписал Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремёслах и художествах».

Обладатель привилегии (или патента) получал право продавать изобретение, вводить его в действие, а также преследовать в судебном порядке лиц за несанкционированное его использование.

Для того чтобы получить привилегию, автор должен был доказать полезность своего изобретения, так как «на предметы, кои не только Государству, но и частным людям никакой пользы не приносят или еще и во вред обратиться могут, привилегии не выдаются».

Патент выдавался министерством внутренних дел. Глава ведомства, рассмотрев заявку, представлял её в Государственный совет, а принятое советом решение утверждал император.

Привилегию можно было получить на 3, 5 или 10 лет, заплатив при этом пошлину в размере 300, 500 и 1500 рублей соответственно.

459 лет назад (1561) в Москве было завершено строительство Собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (более известного как храм Василия Блаженного).

Он был возведен в честь присоединения Казанского ханства к Русскому государству. Собор состоит из отдельных церквей, каждая из которых также освящена в честь праздников, в которые происходили решающие бои за Казань (Троицы, Входа Господня в Иерусалим и других).

Доподлинно неизвестно кто построил храм. По одной версии, его возвели древнерусские зодчие Постник Яковлев и Иван Барма, по другой, иностранный архитектор. Кем бы ни был архитектор, дальнейшая его судьба была печальна: Иван Грозный, увидев храм, был настолько поражен его красотой, что велел ослепить зодчего, чтобы тот никогда и нигде не построил такой же величественный собор.

После Октябрьской революции храм Василия Блаженного был закрыт, а практически все колокола звонницы были сняты и переплавлены.

В 1923 году в храме был открыт историко-архитектурный музей «Покровский собор». Спустя почти 70 лет Русской Православной Церкви было разрешено проведение регулярных богослужений соборе.

Храм Василия Блаженного входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

64 года назад (1956) был создан пульт дистанционного управления телевизором.

Его изобрёл сотрудник фирмы Zenith Radio Corporation Роберт Адлер.

Прибор был механическим, для переключения каналов и регулировки громкости телевизора использовался ультразвук. При нажатии на кнопку она ударяла пластины, которые издавали звук разной частоты, распознаваемый схемами телевизора.

165 лет назад (1855) в Лондоне вышел в свет первый номер газеты «The Daily Telegraph»

Она была создана полковником Артуром Слаем для того, чтобы критиковать будущего главнокомандующего английской армией — герцога Кембриджского. Спустя некоторое время её купил владелец газеты The Sunday Times Джозеф Моисей Левию, решивший создать новую дешёвую газету, которая была бы доступна широкому кругу читателей.

Вскоре «The Daily Telegraph» заявил о себе как о «самой большой, самой лучшей и самой дешёвой газете в мире». Она стоила всего один пенс. Благодаря такой ценовой политике издание стало лидером по тиражам в Великобритании.

Сейчас «The Daily Telegraph» является одной из наиболее популярных и многотиражных газет в Великобритании наряду с «The Times», «The Guardian» и «The Independent».