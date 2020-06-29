Отказался говорить о будущем полигоне ТКО рядом с кладбищем Бердска на своей земле бизнесмен Виктор Голубев

Виктор Алексеевич долгое время не отвечал на звонки. «Курьер. Среда. Бердск» решил узнать его мнение о строительстве свалки. Будущий полигон будет мощностью 120 000 тонн в год. Его обещают достроить через 2 года, несмотря на протесты и петиции людей.

Началось строительство полигона у кладбища Бердска. Установлены опоры ЛЭП

Отказался говорить о строительстве будущего полигона бизнесмен Виктор Голубев с «Курьер. Среда. Бердск» 29 июня. Редакция просила комментарий по поводу свалки, но ответа не дождалась. Напомним, мусорная свалка строится на земле бизнесмена Голубева около кладбища Бердска в Искитимском районе, подтвердил глава района Олег Лагода. На новом полигоне ТКО установили опоры ЛЭП. «Курьер. Среда. Бердск» сделал Фоторепортаж №2 «Свалочное начало».

— Я с вами не хочу разговаривать, — сказал Голубев 29 июня.

Предыстория

Дорогу к будущей свалке строит ООО «Полигон». На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон TKO — комплекс природоохранительных вооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности. Все мероприятия проходят под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Проект полигона находится на стадии экспертиз. Публичные обсуждения по проекту состоялись 12 мая 2020 года. Всю это информацию «Курьер. Среда. Бердск» предоставили от мэрии района и правительства региона в ответах на официальные запросы.

Также выяснилось, что по проекту мусор на полигон будет поступать с территорий, согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области. На сегодняшний день известно, что в состав проекта входит раздел OBOC, также разработан проект санитарно-защитной зоны, который получил положительное заключение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.

Новость о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан. Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет. Также создана петиция против полигона. Уже больше 700 подписей собрано.

Будут утилизировать медицинские отходы?

Разрешенное использование земли — под иные объекты специального назначения. По документу на этой земле площадью 220 000 кв. метров можно организовать специальную деятельность (12.2): Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой и т.д.

15 июня Денис Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опроверг доводы о том, что на возможном полигоне ТКО под Бердском будут утилизироваться медицинские и биологические отходы.

Напомним, аналогичный запрос «Курьер. Среда. Бердск» направил и в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Однако правительство региона попросило отсрочку в ответе до 15 июля — ровно на месяц.

18 июня в закрытом формате состоялась сессия депутатов Бердска. Из 29 присутствующих народных избранников 27 отдали свои голоса за письмо к министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову и главе Искитимского района. Депутаты, как и жители Бердска, обеспокоены фактом строительства мусорной свалки под Бердском. Ране глава города Евгений Шестернин заявлял, что полигона ТКО на территории Бердска не будет.

Ждем ответа Голубева

«Курьер. Среда. Бердск» составил официальный запрос в адрес Виктора Голубев на почту его компании «ПК Кристалл» с вопросами:

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк, начаты работы по укладке дороги. Рядом роют котлован и установили опоры ЛЭП. Этот участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085 — принадлежит вам, Виктор Алексеевич?

2. Какой проект планируется для реализации на этом участке?

3. Действительно ли здесь будет создан полигон ТКО?

4. Под контролем каких организаций он будет организован? Правительство, Экология-Новосибирск?

5. Проект полигона уже несть? Есть разрешение на его реализацию?



6. Правительство Новосибирской области давало разрешение для начала работ и создания здесь полигона?7. Если нет разрешения, почему вы уже ведете подготовительные работы?8. Когда начнется строительство полигона и что он предполагает? Что будет представлять из себя полигон? Какие работы там будут вестись?9. Когда, как и кем принималось решение о строительстве полигона?10. Полигон будет построен только на ваши средства? Или будет софинансирование от властей?11. Откуда, с каких территорий туда будут свозить мусор? И в каком объеме?12. Это будет свалка ТКО или мусороперерабатывающий завод?13. Будет ли соединена дорога на кладбище Бердска по ул. Полевой с дорогой на полигон в поселке Маяк?14. По каким дорогам будут возить мусор на свалку?15. При выборе места под полигон учитывалось ли:— роза ветров— наличие СНТ на территории Бердска и Искитимского района— наличие уже действующей одной свалки Бердска— наличие действующего кладбища— наличие аэродрома?16. Какой вид утилизации и обработки мусора предполагается на свалке ?17. Сколько денег стоит проект свалки в млн рублей? Сколько стоит подготовка площадки под свалку в млн рублей?18. Кому принадлежит идея создания полигона в конкретном данном месте?19. У жителей Бердска скопилось много к вам вопросов. Мы готовы собрать их для последующей адресации вам и публикации ответов на нашем сайте (у нас уже был с вами такой опыт)?

Как только мы получим ответ — опубликуем продолжение.