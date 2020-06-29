Отказался говорить о будущем полигоне ТКО рядом с кладбищем Бердска на своей земле бизнесмен Виктор Голубев

Отказался говорить о строительстве будущего полигона бизнесмен Виктор Голубев с «Курьер. Среда. Бердск» 29 июня. Редакция просила комментарий по поводу свалки, но ответа не дождалась. Напомним, мусорная свалка строится на земле бизнесмена Голубева около кладбища Бердска в Искитимском районе, подтвердил глава района Олег Лагода. На новом полигоне ТКО установили опоры ЛЭП. «Курьер. Среда. Бердск» сделал Фоторепортаж №2 «Свалочное начало».
— Я с вами не хочу разговаривать, — сказал Голубев 29 июня.
Предыстория
Дорогу к будущей свалке строит ООО «Полигон». На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон TKO — комплекс природоохранительных вооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности. Все мероприятия проходят под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Проект полигона находится на стадии экспертиз. Публичные обсуждения по проекту состоялись 12 мая 2020 года. Всю это информацию «Курьер. Среда. Бердск» предоставили от мэрии района и правительства региона в ответах на официальные запросы.
Также выяснилось, что по проекту мусор на полигон будет поступать с территорий, согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области. На сегодняшний день известно, что в состав проекта входит раздел OBOC, также разработан проект санитарно-защитной зоны, который получил положительное заключение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.
Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.
Новость о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан. Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет. Также создана петиция против полигона. Уже больше 700 подписей собрано.
Будут утилизировать медицинские отходы?
Разрешенное использование земли — под иные объекты специального назначения. По документу на этой земле площадью 220 000 кв. метров можно организовать специальную деятельность (12.2): Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой и т.д.
15 июня Денис Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опроверг доводы о том, что на возможном полигоне ТКО под Бердском будут утилизироваться медицинские и биологические отходы.
Напомним, аналогичный запрос «Курьер. Среда. Бердск» направил и в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Однако правительство региона попросило отсрочку в ответе до 15 июля — ровно на месяц.
18 июня в закрытом формате состоялась сессия депутатов Бердска. Из 29 присутствующих народных избранников 27 отдали свои голоса за письмо к министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову и главе Искитимского района. Депутаты, как и жители Бердска, обеспокоены фактом строительства мусорной свалки под Бердском. Ране глава города Евгений Шестернин заявлял, что полигона ТКО на территории Бердска не будет.
Ждем ответа Голубева
«Курьер. Среда. Бердск» составил официальный запрос в адрес Виктора Голубев на почту его компании «ПК Кристалл» с вопросами:
1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк, начаты работы по укладке дороги. Рядом роют котлован и установили опоры ЛЭП. Этот участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085 — принадлежит вам, Виктор Алексеевич?
2. Какой проект планируется для реализации на этом участке?
3. Действительно ли здесь будет создан полигон ТКО?
4. Под контролем каких организаций он будет организован? Правительство, Экология-Новосибирск?
5. Проект полигона уже несть? Есть разрешение на его реализацию?
7. Если нет разрешения, почему вы уже ведете подготовительные работы?
8. Когда начнется строительство полигона и что он предполагает? Что будет представлять из себя полигон? Какие работы там будут вестись?
9. Когда, как и кем принималось решение о строительстве полигона?
10. Полигон будет построен только на ваши средства? Или будет софинансирование от властей?
11. Откуда, с каких территорий туда будут свозить мусор? И в каком объеме?
12. Это будет свалка ТКО или мусороперерабатывающий завод?
13. Будет ли соединена дорога на кладбище Бердска по ул. Полевой с дорогой на полигон в поселке Маяк?
15. При выборе места под полигон учитывалось ли:
— роза ветров
— наличие СНТ на территории Бердска и Искитимского района
— наличие уже действующей одной свалки Бердска
— наличие действующего кладбища
— наличие аэродрома?
16. Какой вид утилизации и обработки мусора предполагается на свалке ?
18. Кому принадлежит идея создания полигона в конкретном данном месте?
19. У жителей Бердска скопилось много к вам вопросов. Мы готовы собрать их для последующей адресации вам и публикации ответов на нашем сайте (у нас уже был с вами такой опыт)?
Как только мы получим ответ — опубликуем продолжение.
А не на границе города и на берегу реки.
А вот без таких - никак:
https://www.youtube.com/watch?v=cx1eeOMB9k4
Но наш презик - иностранный вассал, поэтому он помимо того, что даст иностранцам (Хитачи) содрать с нас шкуру, еще и своих доморощенных олигархов накормит досыта нашей кровушкой.
На нас положили.
Толстую бумажку с жирной печатью.
Никто не сможет противостоять злу.
Теперь, пока полигон не заполнится, его не закроют.
Есть правда один метод, но он тоже незаконный.
1. строит за пределами города. Так что это не юрисдикция Бердска
2. Полигон Бердску нужен - факт
3. Расстояние до нового полигона в два раза больше чем до старой.
4. Голубев действует по закону и ничего не нарушает.
А теперь давайте, минусите и брызгайте ядом.
Только ничего факты не изменит.
Перелогинься на Иван или Витя.
А то что писанина на КСБ ничего не изменит, это уже и давно ясно, когда ещё на Молодежном 3-этажки начали строить.
От Морской и Изумрудного?
Или от Юго-Восточного и Спортивной?
Или вы бердчан за лохов держите?
от старой до спортивной
и от новой до белокаменного
осилите?
сколько вам платят за эти провокации то?
действующая свалка может работать до 2034 года - редакция
Продлят ещё раз.
До 2064.
Почетные они такие - один по аренде ТЦ фиг подвинется, хотя ТЦ был закрыт два месяца! Другой - вот это валит!
Может, когда даете это почетное звание, будете по другим параметрам человека оценивать?
Хотелось бы услышать великого комсомольца Шестернина и получить ответ до какого года разрешено работать свалке МУП САХ. Есть информация, что свалка МУП САХ должна быть закрыта до 01.01.2020 года.