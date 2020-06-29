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Отказался говорить о будущем полигоне ТКО рядом с кладбищем Бердска на своей земле бизнесмен Виктор Голубев

21:40 29.06.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Виктор Алексеевич долгое время не отвечал на звонки. «Курьер. Среда. Бердск» решил узнать его мнение о строительстве свалки. Будущий полигон будет мощностью 120 000 тонн в год. Его обещают достроить через 2 года, несмотря на протесты и петиции людей.

Отказался говорить о будущем полигоне ТКО рядом с кладбищем Бердска на своей земле бизнесмен Виктор Голубев
Началось строительство полигона у кладбища Бердска. Установлены опоры ЛЭП
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Отказался говорить о будущем полигоне ТКО рядом с кладбищем Бердска на своей земле бизнесмен Виктор Голубев

Отказался говорить о будущем полигоне ТКО рядом с кладбищем Бердска на своей земле бизнесмен Виктор ГолубевПодписались под петицией против мусорной свалки около кладбища 1051 жителей Бердска. Часть отправили в Москву и губернатору Андрею ТравниковуЕщё 32 новостей

Отказался говорить о строительстве будущего полигона бизнесмен Виктор Голубев с «Курьер. Среда. Бердск» 29 июня. Редакция просила комментарий по поводу свалки, но ответа не дождалась. Напомним, мусорная свалка строится на земле бизнесмена Голубева около кладбища Бердска в Искитимском районе, подтвердил глава района Олег Лагода. На новом полигоне ТКО установили опоры ЛЭП. «Курьер. Среда. Бердск» сделал Фоторепортаж №2 «Свалочное начало».

— Я с вами не хочу разговаривать, — сказал Голубев 29 июня.

Предыстория

Дорогу к будущей свалке строит ООО «Полигон». На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон TKO — комплекс природоохранительных вооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности. Все мероприятия проходят под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Проект полигона находится на стадии экспертиз. Публичные обсуждения по проекту состоялись 12 мая 2020 года. Всю это информацию «Курьер. Среда. Бердск» предоставили от мэрии района и правительства региона в ответах на официальные запросы.

Также выяснилось, что по проекту мусор на полигон будет поступать с территорий, согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области. На сегодняшний день известно, что в состав проекта входит раздел OBOC, также разработан проект санитарно-защитной зоны, который получил положительное заключение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.

Новость о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан. Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет. Также создана петиция против полигона. Уже больше 700 подписей собрано.

Будут утилизировать медицинские отходы?

Разрешенное использование земли — под иные объекты специального назначения. По документу на этой земле площадью 220 000 кв. метров можно организовать специальную деятельность (12.2): Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой и т.д.

15 июня Денис Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опроверг доводы о том, что на возможном полигоне ТКО под Бердском будут утилизироваться медицинские и биологические отходы.

Напомним, аналогичный запрос «Курьер. Среда. Бердск» направил и в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Однако правительство региона попросило отсрочку в ответе до 15 июля — ровно на месяц.

18 июня в закрытом формате состоялась сессия депутатов Бердска. Из 29 присутствующих народных избранников 27 отдали свои голоса за письмо к министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову и главе Искитимского района. Депутаты, как и жители Бердска, обеспокоены фактом строительства мусорной свалки под Бердском. Ране глава города Евгений Шестернин заявлял, что полигона ТКО на территории Бердска не будет.

Ждем ответа Голубева

«Курьер. Среда. Бердск» составил официальный запрос в адрес Виктора Голубев на почту его компании «ПК Кристалл» с вопросами:

1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк, начаты работы по укладке дороги. Рядом роют котлован и установили опоры ЛЭП. Этот участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085 — принадлежит вам, Виктор Алексеевич?
2. Какой проект планируется для реализации на этом участке?
3. Действительно ли здесь будет создан полигон ТКО?
4. Под контролем каких организаций он будет организован? Правительство, Экология-Новосибирск?
5. Проект полигона уже несть? Есть разрешение на его реализацию?

6. Правительство Новосибирской области давало разрешение для начала работ и создания здесь полигона?
7. Если нет разрешения, почему вы уже ведете подготовительные работы?
8. Когда начнется строительство полигона и что он предполагает? Что будет представлять из себя полигон? Какие работы там будут вестись?
9. Когда, как и кем принималось решение о строительстве полигона?
10. Полигон будет построен только на ваши средства? Или будет софинансирование от властей?
11. Откуда, с каких территорий туда будут свозить мусор? И в каком объеме?
12. Это будет свалка ТКО или мусороперерабатывающий завод?
13. Будет ли соединена дорога на кладбище Бердска по ул. Полевой с дорогой на полигон в поселке Маяк?
14. По каким дорогам будут возить мусор на свалку?
15. При выборе места под полигон учитывалось ли:
— роза ветров
— наличие СНТ на территории Бердска и Искитимского района
— наличие уже действующей одной свалки Бердска
— наличие действующего кладбища
— наличие аэродрома?
16. Какой вид утилизации и обработки мусора предполагается на свалке ?
17. Сколько денег стоит проект свалки в млн рублей? Сколько стоит подготовка площадки под свалку в млн рублей?
18. Кому принадлежит идея создания полигона в конкретном данном месте?
19. У жителей Бердска скопилось много к вам вопросов. Мы готовы собрать их для последующей адресации вам и публикации ответов на нашем сайте (у нас уже был с вами такой опыт)?

Как только мы получим ответ — опубликуем продолжение.

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От редакции

Как относитесь к строительству полигона?

Аноним, 29 июня 2020 13:36
Господа журналисты, а куда девать мусор то? Поэтому без таких сооружений никак.Пусть строит, Бог ему в помощь.
Аноним, 29 июня 2020 14:00
Бог не фраер, он видит кто кого обидел.
Аноним, 29 июня 2020 14:01
Пусть строит в степях за городом.
А не на границе города и на берегу реки.
Аноним, 29 июня 2020 14:20
Хайп не предполагает ответа на этот вопрос. Пупсики рулят.
Аноним, 29 июня 2020 14:30
без вот таких вредных сооружений - хоть как.
А вот без таких - никак:
https://www.youtube.com/watch?v=cx1eeOMB9k4
Но наш презик - иностранный вассал, поэтому он помимо того, что даст иностранцам (Хитачи) содрать с нас шкуру, еще и своих доморощенных олигархов накормит досыта нашей кровушкой.
Аноним, 29 июня 2020 18:39
"... а куда девать мусор то?" Заботники вы наши, всё о державе радеете. А Гондурас не беспокоит?
Аноним, 29 июня 2020 14:03
Но что, съели бердчане.
На нас положили.
Толстую бумажку с жирной печатью.
Аноним, 29 июня 2020 14:06
А какая теперь собственно разница.
Никто не сможет противостоять злу.
Теперь, пока полигон не заполнится, его не закроют.
Есть правда один метод, но он тоже незаконный.
Гость, 29 июня 2020 14:40
Там, наверное, зашЫта какая-то федпрограмма с финансированием??! Не?
Аноним, 29 июня 2020 15:31
Формально так:
1. строит за пределами города. Так что это не юрисдикция Бердска
2. Полигон Бердску нужен - факт
3. Расстояние до нового полигона в два раза больше чем до старой.
4. Голубев действует по закону и ничего не нарушает.

А теперь давайте, минусите и брызгайте ядом.
Только ничего факты не изменит.
Аноним, 29 июня 2020 15:56
Аноним, 29 июня 2020 15:31
Перелогинься на Иван или Витя.
А то что писанина на КСБ ничего не изменит, это уже и давно ясно, когда ещё на Молодежном 3-этажки начали строить.
Аноним, 29 июня 2020 16:03
А откуда вы расстояние меряете до Полигона?
От Морской и Изумрудного?
Или от Юго-Восточного и Спортивной?
Или вы бердчан за лохов держите?
Аноним, 29 июня 2020 16:19
а вы сами замерьте:
от старой до спортивной
и от новой до белокаменного
осилите?
Аноним, 29 июня 2020 22:29
смешно минусят.
сколько вам платят за эти провокации то?
Вопрос, 29 июня 2020 15:33
Уважаемый КСБ, а можно узнать на какой период времени хватит ресурса действующего бердского полигона для мусора ? Срок действия лицензии в том числе.
действующая свалка может работать до 2034 года - редакция
Аноним, 29 июня 2020 15:57
Дык срок уже два раза продляли.
Продлят ещё раз.
До 2064.
Аноним, 29 июня 2020 16:58
Он не Бердчанин...
Аноним, 29 июня 2020 17:34
Вот вам и почетный житель города! Подвалил, так подвалил!
Почетные они такие - один по аренде ТЦ фиг подвинется, хотя ТЦ был закрыт два месяца! Другой - вот это валит!
Может, когда даете это почетное звание, будете по другим параметрам человека оценивать?
Анонимус, 29 июня 2020 17:46
Витек за деньги и не на такое способен
Аноним, 29 июня 2020 23:34
НВР:
Хотелось бы услышать великого комсомольца Шестернина и получить ответ до какого года разрешено работать свалке МУП САХ. Есть информация, что свалка МУП САХ должна быть закрыта до 01.01.2020 года.
Аноним, 30 июня 2020 00:23
Жаль что нам и нашим детям прийдется жить в этой помойке. Онкология, асма и тд. Не обходят Бердск стороной. А этот Голубев делает ещё хуже

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