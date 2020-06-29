Провокация? За пятерых проголосовал за поправки в Конституцию пенсионер в Искитиме

Елизавета Дедигурова возмущена: дед проголосовал за нее, сына и супруга, маму без их согласия. Но странно то, что у него не спросили даже их паспорта. В ТИКе Искитима разобрались в проблеме.

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию

Проголосовал за поправки в конституцию сам и еще за четверых родных, прописанных в доме, житель Искитима.

Дом в частном секторе на ул. Клары Цеткин принадлежит Елизавете Дедигуровой. В нем прописаны ее муж, сын, она сама, а также дедушка и мама. Фактически Елизавета с семьей проживает в другом месте. В доме на ул. Клары Цеткин — ее мама и дедушка. 27 июня она от своей мамы узнает, что, оказывается, и она, и ее муж, и ее сын, уже проголосовали за поправки в конституцию. К дому приезжала выездная избирательная комиссия. Дедушка постарался и проголосовал за всех, кто прописан в доме.

— Я дедушку пока не видела. Находилась на работе. У него спрашивал, почему он так сделал, мой муж. Он в ответ, мол, что вам не нравится. Если не нравится, то верните по 10 000 рублей, если вы против Путина или еще чего-то. Супруг ответил, что он не против кого-то, его возмущает то, что за него кто-то проголосовал. И странно больше то, что не дедушка проголосовал, а то, что у него приняли эти голоса, — рассказала сайту «Весь Искитим» 29 июня Елизавета Дедигурова.

По словам Елизаветы Александровны, ее мама находилась в огороде, когда приезжала выездная комиссия. Она увидела, что машина отъезжает и остановила ее. Ей ответили, что она уже проголосовала. Стала спрашивать бумаги, где отмечено, что она проголосовала. И мужчина показывает, что они все проголосовали. Стала с ним ругаться, и тот разорвал приписные документы, бросил себе под ноги. Спрашивали фамилию представителя избиркома, он отказался ее назвать.

Елена позвонила в ЦИК по номеру горячего телефона.

-Мне сказали, что поступили незаконно, мое заявление принято. Спрашиваю: дальше что будем делать. Я хочу пойти проголосовать и высказать свое мнение. Но мне ответили, что сделать я это не смогу, так как мой голос вычеркнут. Получается так, что выборы чисто формальные? Мне отвечают, что важен каждый голос. Посоветовали обратиться в территориальную избирательную комиссию. Но в выходные она не работала. Сегодня пойду и спрошу, почему без паспортов дедушка проголосовал за нас. А если бы он проголосовал за всю улицу? За все 60 домов. Вот такие прозрачные выборы — не требуется ни паспортов, ничего.

В ЦИКе Елизавета Александровна попросила дать обратную связь по решению ее вопроса. Ей ответили, что не дают по телефону обратной связи. Попросили продублировать сообщение на сайте. Что Дедигурова и сделала. Но не получила уведомление о регистрации. А теперь и не может найти следов своего сообщения.

-Я понимаю, что наши голоса не играют никакой роли, я человек разумный и здравомыслящий. Но чтобы нас так смешивать с грязью — на моей памяти такое впервые.

В территориальной избирательной комиссии Искитима пояснили, что с данным вопросом обязательно разберутся. Предположили, что это могли быть какие-то подставные люди, так как члены комиссии никогда не поедут без наблюдателей. За этим очень строго следят. Человек должен лично отдать голос, предъявив паспорт. Такого просто не может быть, акцентировали в ТИКе Искитима.

Вскоре из Искитимской ТИК перезвонили корреспонденту сайта «Весь Искитим» и сообщили, что с данным вопросом разобрались.

По словам запредседателя ТИК Искитима, Елизавета Александровна объяснила, что приезжали двое мужчин, номер машины назвала, говорила, что мужчина занервничал, разорвал документы. Но члены избирательной комиссии всегда ездят только с наблюдателем, вдвоем ездить не положено. Но самое главное, как пояснила зампредседателя ТИК,она позвонила в участковую комиссию, в списках проголосовавших их нет, там проголосовал только один человек. Предполагают, что это могла быть подстава или еще что-то. Кому это интересно саботировать голосование, недоумевают в ТИКе.

Как пояснила Елизавета Дедигурова, ей дважды звонили из ТИКа Искитима и пытались убедить, что это провокация.

-Я ответила, что, в принципе, и не ожидала другого ответа, что это был член избирательной комиссии. Сказали, что голосовал только один человек. И теперь мы можем спокойно пойти и проголосовать. Спрашиваю: а мы теперь этого мужчину не найдем? Ответили, что, конечно, не найдете. Мужу сказала: можешь идти голосовать. А он: что не приедут? К тебе — нет, ты за всех не голосуешь, — иронизировала Елизавета.