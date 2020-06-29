Продлил срок выплат медработникам в коронавирус до сентября Мишустин

Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев — в июле и августе.

Премьер-министр поручил главам регионов контролировать получение выплат в кратчайшие сроки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

«Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда еще в течение двух месяцев — в июле и августе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Мишустин поручил главам регионов контролировать получение медиками выплат в кратчайшие сроки.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал — по 25 тыс. рублей.