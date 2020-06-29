Нашли пропавших и заблудившихся в лесу жителей Новосибирской области

24 июня около 02.00 на проселочной дороге автомобиль, на котором они передвигались, попал в колею и забуксовал. Выйдя из автомобиля, они решили дойти пешком, однако сбились с пути и заблудились.

Мужчина и женщина заблудились в лесу

Утром 25 июня в полицию поступило сообщение о том, что мужчина и женщина в возрасте 64 и 52 лет во время следования на автомобиле из поселка Базово в сторону села Большеникольское заблудились в лесу.

Сотрудники отделения МВД России по Чулымскому району и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области незамедлительно организовали поисковые мероприятия. По факту исчезновения граждан было заведено розыскное дело.

К мероприятиям были привлечены сотрудники поисково-спасательного отряда областного управления МЧС России, кинологи войсковой части, дислоцированной в Чулымском районе, сотрудники администрации населенных пунктов Базово и Большеникольское, а также местное население. Для оказания содействия сотрудникам полиции в проведении поисковых мероприятий было принято решение о задействовании вертолета авиационного отряда специального назначения Росгвардии. Также для поисков пропавших использовался вездеход.

В результате проведенных мероприятий пропавших граждан обнаружили 26 июня около 15.00 недалеко от села Чикман Чулымского района. Как пояснили пропавшие, 24 июня около 02.00 на проселочной дороге автомобиль, на котором они передвигались, попал в колею и забуксовал. Выйдя из автомобиля, они решили дойти пешком, однако сбились с пути и заблудились. В настоящее время жизни и здоровью найденных граждан ничего не угрожает.

Уважаемые граждане! Собираясь в лес, предупредите родных, куда именно вы идете и когда планируете вернуться. Всегда берите с собой заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания, также могут пригодиться нож, спички и часы. Одевайтесь ярко, так как в камуфляже вас могут не найти. Не ходите в лес в одиночку, избегайте отдаленных лесных массивов. Не посещайте участки, где отсутствует сотовая связь.