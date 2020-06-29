Требуют открыть детскую реанимацию в ЦГБ жители Бердска: Ждем первую смерть?

В городе с населением больше 100 тыс. детей приходится увозить для спасания в Новосибирск. Алла Дробинская рассказала, что в педиатрическом отделении в этом году планировали открыть отделение интенсивной терапии. Но помешал коронавирус.

Детская поликлиника ждет завершения оснащения оборудованием

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились обеспокоенные родители из Бердска. Они просят помочь повлиять на создание детской реанимации в городе. Горожане планируют создать петицию или собрать подписи и направить обращение в минздрав для ускорения процесса. Много лет в городе, где больше 100 тысяч населения нет интенсивной терапии для маленьких детей. Ее никогда не было.

— Живем до первого случая? Как в таком городе может не быть детской реанимации?! Это же просто возмутительно и просто страшно. У многих по двое-трое детей. А если не успеют спасти?! Везти в Новосибирск это не минутное дело, — отмечают бердчане.

Ситуацию прокомментировала главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Она отметила, что реанимация для новорожденных есть в городе — в родильном доме. А отделение интенсивной терапии планировали открыть в этом году. Но помешала ситуация с коронавирусом.

— Для создания детской реанимации есть жесткие санитарно-эпидемиологические требования. Требуются современные аппараты вентиляции и кондиционирования. Конечно, отделение реанимации в педиатрическом отделении должно быть. Мы эти вопросы рассматривали. В настоящее время у нас открыто отделение акушерской анестезиологии-реанимации, где специализированная помощь оказывается роженицам и новорожденным, — сказала Алла Николаевна 29 июня.

При этом отметила, что вопросы реанимационной помощи контролируются на уровне санитарной авиации Новосибирской областной больницы. В случае необходимости решается вопрос о переводе ребенка туда и оказания ему срочной помощи. Но несмотря на это в Бердске ведется работа, чтобы в городе тоже появилось детское отделение реанимации.

— Мы решаем вопрос об изолированном отделении на ул. Ушакова №7 в педиатрическом отделении. Там будут выделены койки, на этот год планировался капитальный ремонт на 3 и 4 этаже. Но в связи с пандемией это перенесено на 2021 год, — рассказала Дробинская.

Также она отметила, что городу требуется строительства нового здания для того, чтобы можно было оказывать помощь профессионально.

— К сожалению, все здравоохранение Бердска представлено отдельными помещениями, которые находятся на дальнем расстоянии друг от друга. В идеале для Бердска нужно решить вопрос о строительстве современного стационара, где будут решаться все вопросы реанимационного и операционного направления, — отметила главврач.

Возможно, если жители смогут сплотиться и создадут петицию или обращение, процедура строительства или открытия отделения ускорится. Читайте подробности в ближайшее время.