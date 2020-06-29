Ракета «Ангара» за 7 млрд рублей оказалась в три раза дороже «Протона»

К 2024 году себестоимость «Ангары» планируется снизить до четырех миллиардов рублей.

К 2024 году себестоимость «Ангары» планируется снизить до четырех миллиардов рублей

Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у «Протона-М», который ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.

«В рамках консолидации «внутреннего резерва» организацией с привлечением госкорпорации «Роскосмос» осуществляется реализация следующих мероприятий: < ...> обеспечение реализации комплекса мероприятий по снижению себестоимости ракеты-носителя (РН) «Ангара», в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла РН семейства «Ангара» на мощностях Производственного объединения «Полет» — филиал организации, город Омск», — говорится в отчете.

К 2024 году себестоимость «Ангары» планируется снизить до четырех миллиардов рублей.



Для сравнения: изготовление ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4», согласно данным с сайта госзакупок, обходится в 2,33 миллиарда рублей по контракту, заключенному в апреле 2020 года.

Таким образом, к 2024-му, когда «Ангара» будет производиться серийно, ее себестоимость останется в полтора раза больше, чему у «Протона-М».

Летные испытания ракеты «Ангара-А5» на космодроме Плесецк начались в 2014 году. Они включают шесть пусков, из которых пока провели только один. Второй старт намечен на ближайшую осень.

Серийное производство будет осуществляться в Омске и должно начаться в 2023 году. Ракете «Ангара-А5» предстоит заменить «Протон-М», который запускается с арендуемого у Казахстана космодрома Байконур и планируется к выводу из эксплуатации в 2025-м.