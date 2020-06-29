«За руль Путин садиться не просил»: Нет никакой политики в деле смертельного ДТП Еферемова, заявил его адвокат

Что касается выступлений в проекте «Гражданин поэт», то Ефремов заявил, что он всего лишь актер. «Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа», — процитировал его Пашаев.

Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, обратился к общественности через своего адвоката Эльмана Пашаева.

Защитник рассказал, что навестил артиста накануне, 26 июня, и Ефремов передал ему обращение, в котором коснулся своих политических взглядов, выступлений на канале «Гражданин поэт» и прокомментировал некоторые версии о причинах пьяного ДТП.

По словам Пашаева, к нему обращаются за комментариями украинские журналисты, которые считают дело Ефремова «политическим». Защитник рассказал об этих обращениях артисту и спросил его мнение.

«Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», — сказал Пашаев.

Он подчеркнул, что в деле должен разбираться суд, а также передал слова Ефремова.

«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина», — процитировал Пашаев актера.

Ефремов также отметил вклад президента в развитие культуры и удивился, почему он должен плохо относиться к человеку, который «кормит» людей искусства.

Что касается выступлений в проекте «Гражданин поэт», то Ефремов заявил, что он всего лишь актер.

«Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа», — процитировал его Пашаев.

Как рассказывает юрист, актер получал оплату за чтение стихов и не задумывался, что это «чей-то инструмент». По словам Ефремова, похожие стихотворения в свое время писали и про других политических деятелей и события.