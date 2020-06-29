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Все хотят пляжного сезона: Открыть пляжи Новосибирска попросил губернатор Андрей Травников

15:30 29.06.2020 Фото: Public Domain Pictures
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Пока санитарное состояние воды не позволяет это сделать: «На прошедшей неделе я не имел данных о том, чтоб у нас допустили открытия пляжей. Может быть, обстановка уточнится и изменится к той неделе, – предположил мэр Локоть.

Все хотят пляжного сезона: Открыть пляжи Новосибирска попросил губернатор Андрей Травников
Ни один пляж на территории Новосибирской области еще не открыт официально

Ни один пляж официально для купания в Новосибирской области еще не открыт. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания 29 июня призвал открыть пляжи при первой же возможности.

— Пока санитарное состояние воды не позволяет это сделать. На прошедшей неделе я не имел данных о том, чтоб у нас допустили открытия пляжей. Может быть, обстановка уточнится и изменится к той неделе, – предположил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, пояснив, что это никак не связано с коронавирусом.

Андрей Травников в ответ призвал:

Давайте при первой же возможности пляжи открывать. Фактически, погода стоит такая, что людям дома удержаться сложно, все хотят начала пляжного сезона.

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