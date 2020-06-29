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Снимать свадьбу в ЗАГСе Искитима запретили фотографу Алексею Юша из Бердска. А другому разрешили

15:45 29.06.2020, Алиса Ершова Фото: Алексея Юша
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Алексей Юша намерен обращаться с иском, чтобы получить компенсацию за моральный и материальный ущерб.

Снимать свадьбу в ЗАГСе Искитима запретили фотографу Алексею Юша из Бердска. А другому разрешили
На одну свадьбу фотографа пустили, на другую — нет

В один и тот же день, 19 июня, в ЗАГСе Искитима проходило две свадьбы, но на одну из них фотографа из Бердска Алексея Юша пустили, а на другую — нет. Профессиональный свадебный фотограф был вынужден снимать регистрацию за стеклом, а вот другого фотографа, снимавшего следующую свадьбу, пустили. Молодожены также были в масках, однако на фотографии видно, что снять их на небольшой период все же разрешили.

Алексей Юша, бердский фотограф, который был вынужден вести съемку снаружи, возмущен двойными стандартами искитимского ЗАГСа. В ближайшие дни он собирается готовить иск, чтобы получить компенсацию за моральный и материальный ущерб.

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