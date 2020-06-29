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Без бумажной визы пустят граждан 113 стран с 2021 года в Россию, заявили в МИД

16:45 29.06.2020 Фото: PxHere
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Правительством РФ утвержден план организационно-технических мероприятий, имеющий целью обеспечить введение электронной визы с 1 января 2021 года.

Без бумажной визы пустят граждан 113 стран с 2021 года в Россию, заявили в МИД
В консульских учреждениях выдается около 1,5 млн однократных и двукратных виз ежегодно

Граждане 113 государств с января 2021 года будут иметь возможность въезжать в Россию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсантъ» статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Иванов отметил, что правительством РФ утвержден план организационно-технических мероприятий, имеющий целью обеспечить введение электронной визы с 1 января 2021 года. «Электронной визой смогут воспользоваться граждане тех государств, перечень которых будет утвержден правительством РФ. Перечень включает 53 страны, в том числе страны-члены Евросоюза, Китай, Японию, Индию, Турцию и так далее. Одновременно хотел бы подчеркнуть, что уже сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан еще 60 иностранных государств», — сказал он.

«Таким образом, мы ожидаем, что с января 2021 года граждане уже 113 государств будут иметь возможность въезжать в Россию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт», — подчеркнул замглавы МИД РФ, отметив, что суммарно население этих 113 государств составляет около 4 млрд человек или половину мирового населения.

При этом Иванов обратил внимание на то, что право на безвизовый въезд в США и в страны шенгенской зоны, которые неизменно возглавляют рейтинг туристической привлекательности по версии Всемирной туристской организации, предоставляется гражданам лишь 39 и 62 государств соответственно. «Выводы о том, действительно ли «так страшен» режим въезда в Российскую Федерацию и насколько он тормозит развитие въездного туризма, пусть каждый делает сам», — добавил он.

По словам замглавы МИД, в консульских учреждениях выдается около 1,5 млн однократных и двукратных виз ежегодно. «Мы ожидаем, что с 2021 года большая часть таких заявителей предпочтут воспользоваться возможностью оформления электронной визы, не выходя из дома. Соответственно, в целях недопущения сокращения доходов федерального бюджета от выдачи виз было предложено взимать за выдачу электронной визы консульский сбор в размере, не превышающем $50. Детям в возрасте до шести лет электронная виза будет оформляться бесплатно», — информировал он.

Технические трудности
Как подчеркнул Иванов, в целях снятия остроты проблемы ошибочного заполнения иностранными гражданами заявлений на электронные визы уже сейчас приняты меры информационно-технического характера. В частности, на сайте МИД размещена ссылка на калькулятор подсчета дней пребывания иностранца в России.

Кроме того, добавил дипломат, вместе с уведомлением о разрешении на въезд в РФ иностранцам направляется краткая памятка о необходимости сверки персональных данных из уведомления с данными в паспорте и срока пребывания в РФ. «С 1 января 2021 года будет обеспечена ручная и автоматизированная проверка правильности заполнения иностранным гражданином заявления на получение электронной визы», — сообщил он.

«Уверен, что эти меры позволят свести к минимуму число непропусков иностранных граждан через государственную границу РФ», — заключил Иванов.

Источник: ТАСС

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