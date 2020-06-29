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Искусал ноги медведь залезшему на дерево мужчине в Сахалинской области. Его убили

15:45 29.06.2020 Фото: Pixabay
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Объяснить, что мужчина делал в лесу, он не смог. Медведь ушел сам, а спустя 4 часа его нашли и отстрелили.

Искусал ноги медведь залезшему на дерево мужчине в Сахалинской области. Его убили
Медведь ушел сам, а в 15 часов его нашли и отстрелили

В Поронайском районе медведь покусал за ноги местного жителя. Как стало известно ИА Sakh.com, это случилось вчера около 13 часов возле заброшенного аэродрома в селе Леонидово. Мужчина шел по грунтовой дороге в лесу. Его увидел медведь, который подбирал разбросанные там рыбные отходы. Животное проявило агрессию, мужчина залез на дерево, и медведь укусил то, до чего дотянулся. Человек сильных травм не получил, его не госпитализировали. Медведь ушел сам, а в 15 часов его нашли и отстрелили.

Объяснить, что мужчина делал в лесу, он не смог.

Это не первый в этом году случай нападения медведя на человека. Ранее в Смирныховском районе зверь убил геодезиста, позже в Холмском районе погибла дачница.

С начала сезона охотоведы отстрелили 14 опасных животных.

Источник: sakhalin

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