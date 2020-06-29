Назвал число пациентов с COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин Хальзов

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ответил на запрос «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов вечером, 26 июня.
— По состоянию на 23 июня 2020 в ГБУЗ НСО «БЦГБ» госпитализированы 3 пациента с лабораторно подтвержденным
диагнозом «коронавирусная инфекция», — гласит ответ министра.
Отмечается, что госпиталя для пациентов с коронавирусом в Бердске не предусмотрено. А в хирургическом отделении ЦГБ Бердска организован инфекционный изолятор. Сколько коек для больных коронавирусом предусмотрено в пульмонологии ЦГБ Бердска, читайте в ближайшее время.
Какой немногословный министр.
Редакция, можете опубликовать свой запрос, на который министр ответил тремя словами в одном предложении.