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Назвал число пациентов с COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин Хальзов

15:35 29.06.2020, Марина Волкова Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Госпиталя для пациентов с коронавирусом не предусмотрено.

Назвал число пациентов с COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин Хальзов
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Назвал число пациентов с COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин Хальзов

Назвал число пациентов с COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин ХальзовАнализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, АкадемгородкеЕщё 1649 новостей

Ответил на запрос «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов вечером, 26 июня.

— По состоянию на 23 июня 2020 в ГБУЗ НСО «БЦГБ» госпитализированы 3 пациента с лабораторно подтвержденным
диагнозом «коронавирусная инфекция», — гласит ответ министра.

Отмечается, что госпиталя для пациентов с коронавирусом в Бердске не предусмотрено. А в хирургическом отделении ЦГБ Бердска организован инфекционный изолятор. Сколько коек для больных коронавирусом предусмотрено в пульмонологии ЦГБ Бердска, читайте в ближайшее время.

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От редакции

Так и есть?

Аноним, 29 июня 2020 15:49
НВР: А кто бы это проверил?
Какой немногословный министр.
Редакция, можете опубликовать свой запрос, на который министр ответил тремя словами в одном предложении.

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