Выплату в 10 000 рублей от Путина нужно дать детям до окончания вуза, считает многодетная мама Елена Вылегжанина из Бердска

Отказал в выплате по 10 тыс. рублей от Путина детям от 16 до 18 лет Минтруд. «Курьер.Среда.Бердск» спросил у многодетной мамы, должны ли получать выплату в 10 000 рублей дети 16 лет и старше?

Выплату в 10 000 рублей обязательно нужно дать детям до 23 лет, считает Елена Вылегжанина

Отказал в выплате по 10 тыс. рублей от Путина детям от 16 до 18 лет Минтруд. Родители в комментариях возмущены. Одна из читателей пишет, что ее сыну едва исполнилось 17. Совсем ребенок и по развитию и по трудоспособности.

«Курьер.Среда.Бердск» спросил у многодетной мамы, должны ли получать выплату в 10 000 рублей дети 16 лет и старше?

— Я родила всего четверых детей, это совсем немного. 23-летний Ярослав играет на гармони, баяне, ударных. 20-летний Михаил учится на учителя истории и обществознания, играет на барабане и баяне, 16-летняя Мария — на балалайке, гармони, фортепиано, 11-летний Степан — на саксофоне и фортепиано. Я считаю, помогать многодетным не надо. Мы сами хотели детей столько. Если государство поможет в чем-то, мы будем благодарны. Мы получили 20 тысяч — счастье. А когда дали сухпаек, аж два раза, я была счастлива, хотя и было неловко. Чем я лучше других мам, у которых двое детей, а не четверо, как у меня? Если помогли, слава Богу, — призналась в интервью многодетная мама.

Но выплату в 10 000 рублей, по ее мнению, обязательно нужно платить детям пока они учатся в вузах.

— В 16 лет дети работать не смогут. Они еще учатся в школе. Если совсем плохо учатся, могут устроиться дворниками или техничками. Таких единицы. Моей дочке сегодня исполнилось 16 лет. Она отличница. Нужно и в 16, и в 17 давать, и до 23 лет, кто еще учится в институте и не может работать. У меня 23-летний сын Ярослав учится на экономическом факультете, 20-летний Михаил на историка. Они очно учатся с утра до ночи каждый день, не могут пока работать. Однозначно нужно назначить выплату от Путина 10 000 рублей детям, которые учатся до 23 лет, — рассказала мама четверых детей Елена Вылегжанина 29 июня.