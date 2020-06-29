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Выплату в 10 000 рублей от Путина нужно дать детям до окончания вуза, считает многодетная мама Елена Вылегжанина из Бердска

21:50 29.06.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлено Еленой Вылегжаниной
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Отказал в выплате по 10 тыс. рублей от Путина детям от 16 до 18 лет Минтруд. «Курьер.Среда.Бердск» спросил у многодетной мамы, должны ли получать выплату в 10 000 рублей дети 16 лет и старше?

Выплату в 10 000 рублей от Путина нужно дать детям до окончания вуза, считает многодетная мама Елена Вылегжанина из Бердска
Выплату в 10 000 рублей обязательно нужно дать детям до 23 лет, считает Елена Вылегжанина
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 рублей от Путина нужно дать детям до окончания вуза, считает многодетная мама Елена Вылегжанина из Бердска

Выплату в 10 000 рублей от Путина нужно дать детям до окончания вуза, считает многодетная мама Елена Вылегжанина из БердскаПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причиныЕщё 177 новостей

Отказал в выплате по 10 тыс. рублей от Путина детям от 16 до 18 лет Минтруд. Родители в комментариях возмущены. Одна из читателей пишет, что ее сыну едва исполнилось 17. Совсем ребенок и по развитию и по трудоспособности.

«Курьер.Среда.Бердск» спросил у многодетной мамы, должны ли получать выплату в 10 000 рублей дети 16 лет и старше?

— Я родила всего четверых детей, это совсем немного. 23-летний Ярослав играет на гармони, баяне, ударных. 20-летний Михаил учится на учителя истории и обществознания, играет на барабане и баяне, 16-летняя Мария — на балалайке, гармони, фортепиано, 11-летний Степан — на саксофоне и фортепиано. Я считаю, помогать многодетным не надо. Мы сами хотели детей столько. Если государство поможет в чем-то, мы будем благодарны. Мы получили 20 тысяч — счастье. А когда дали сухпаек, аж два раза, я была счастлива, хотя и было неловко. Чем я лучше других мам, у которых двое детей, а не четверо, как у меня? Если помогли, слава Богу, — призналась в интервью многодетная мама.

Но выплату в 10 000 рублей, по ее мнению, обязательно нужно платить детям пока они учатся в вузах.

— В 16 лет дети работать не смогут. Они еще учатся в школе. Если совсем плохо учатся, могут устроиться дворниками или техничками. Таких единицы. Моей дочке сегодня исполнилось 16 лет. Она отличница. Нужно и в 16, и в 17 давать, и до 23 лет, кто еще учится в институте и не может работать. У меня 23-летний сын Ярослав учится на экономическом факультете, 20-летний Михаил на историка. Они очно учатся с утра до ночи каждый день, не могут пока работать. Однозначно нужно назначить выплату от Путина 10 000 рублей детям, которые учатся до 23 лет, — рассказала мама четверых детей Елена Вылегжанина 29 июня.

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От редакции

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Аноним, 29 июня 2020 18:54
А может надо пенсии содержать.Зачем тогда родители.Почему когда мы росли никто никому не платил.А когда поступали,то родители тянулись до окончания учебы и не ныли.Ваши великовозрастные сыновья могут и подработать,хотя зачм-оказыватся не единожды получили сухпаек.Папа тоже не обижен здоровьем-пусть содержит
Аноним, 29 июня 2020 20:44
« И тут Остапа понесло»....сначала просят до 18,теперь начали до 23-х лет....дальше 30,потому что якобы молодому специалисту трудно найти без опыта работу. Кому надо,тот и работу и подработку найдёт,ещё и родителям помогать будет. А Вы с такими суждениями в детях только «дай» воспитываете.
Андрей, 29 июня 2020 20:59
Вроде она же говорила,что не нуждается.Женщина- определись!
Аноним, 29 июня 2020 20:53
До 23?Давайте уж до пенсии сразу,и квартиру сразу как поступил, чтоб дитятко по общагам и съемным не скиталось. Ну вы обнаглели,помогать видите ли многодетным не надо,а до 23 заплатить надо удалено
Аноним, 29 июня 2020 20:59
Мдаааа....если бы ее старшему было 24,она до 24 предложила платить,этого еще не хватало,мало у нас в стране распустившейся молодежи,давайте им еще до 23 лет платить будем
Владимир, 29 июня 2020 21:01
Что ее спрашивать,есть другие действительно нуждающиеся люди!
Аноним, 29 июня 2020 21:06
Детям до 23???. Какие это нафиг дети?в этом возрасте давно пора самим себя содержать.
Аноним, 29 июня 2020 23:43
А давайте будем по уходу до 18 лет платить?Не ну а что?Женщина отправь работать своих сыночков,многие совмещают работу с учебой,а не на шее сидят.

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