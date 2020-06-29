Подписались под петицией против мусорной свалки около кладбища 1051 жителей Бердска. Часть отправили в Москву и губернатору Андрею Травникову

Электронные подписи собираются под петицией на change.org, а подпись «от руки» против мусорной свалки между Бердском и Искитимом можно поставить на Ленина, 16.

Собрали 1000 подписей под петицией против свалки

22 июня, неделю назад, появилась петиция против свалки между Бердском и Искитимом. За трое суток она собрала 699 голосов, а за неделю добралась до 1000 и перевалила за эту цифру. Петиция опубликована на сайте change.org

Чтобы подписать петицию, достаточно лишь указать фамилию, имя и адрес электронной почты. Также одновременно с электронной петицией собирают обычные подписи «от руки» в магазинах, парках и других общественных местах Бердска и относятся на Ленина,16. Их количество станет известно в четверг.

— Их много, точно сколько, сказать пока не могу, — говорит общественница Наталья Слесарева.

Подписи под петицией уже были отправлены в Москву в правительство, а также губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Сбор подписей продолжается.