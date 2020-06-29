Выследила хозяйку съемной квартиры и сдала ее в полицию выброшенная на улицу в ночь мама с 6-месячным ребенком в Бердске

Вместе с ребенком Ксения вынуждена жить в пустой съемной квартире

Выследили свою бывшую квартирную хозяйку 28 июня и как могли задерживали ее до приезда полиции супруги с 6-месячным ребенком из Бердска.

По словам Ксении Лиходеевой, она в шоке от того, в каком свете выставила ее квартирная хозяйка. Квартиру, уверяет, она содержала в чистоте. И это видели все, кто приходил в ее съемное жилье. Даже участковый. Что касается плиты, то она ее не успела помыть, накануне зажаривала в духовке гуся.

-Мы помыли бы все. Это не проблема. Мы договаривались, что я приду 19 июня и помою плиту и гарнитур, а затем мы вывезем свои вещи. Но она перестала выходить на связь. И не такой уж грязной была плита — она там все просто размазюкала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ксения Лиходеева.

Ксения уверяет, что из квартиры смогла забрать только ползунки, что-то по мелочам. Осталась вся мебель и бытовая техника: холодильник, стиральная машина, кровать, кроватка детская, диван, шифоньер, компьютер и другое. Когда в феврале они переезжали в квартиру, там были только кухонный гарнитур, прихожая и плита.

-Мы же вчера ее поймали. Она скрывалась ото всех. Мне сказали, что нужно ее задержать до приезда наряда. Мы ее окружили и все. И ждали полицию. Я все происходящее снимала на камеру. Приехала полиция, мы все проехали в отдел. К ней участковый обратился по-хорошему, мол, Алла, что вы делаете. А она — что ничего не знает, вещи забирать только через суд. И еще, что из-за нас не может заехать в квартиру. Говорю: Алла, ну какие проблемы, отдаем за коммуналку, а вы возвращаете 5000 рублей залога. И пожалуйста, мы заберем свои вещи, заезжай, в чем проблема.

Бердчанка уверяет, что она в жизни не обратилась бы в СМИ, если бы у нее «рыльце было в пуху». Она публичный человек, ее многие знают. В контакте на фотографиях видно, какой порядок был у нее в квартире. И бычки нигде не разбросаны.

Что касается коммунальных услуг, то это отдельная тема для разговора, уверяет Ксения. В договоре не указано, что квартиросъемщики должны оплачивать стоки. Теперь хозяйка говорит, что их нужно оплачивать. Ксения даже согласна заплатить и за это, лишь бы забрать вещи.

-Если со стоками считать, мы ей должны 1000 рублей. А она завредничала, требует деньги за замок. Я ей говорю, Алла, ты сама же все, можно было по-человечески. Хочешь, чтобы мы съехали, дай нам два дня, мы все вещи перевезем. И попрощаемся, на зачем это все?

Ксения написала заявление в полицию за удержание арендодателем имущества. И у нее есть факты, что Аллу никто не трогал, пока до места ехала полиция, уверяет бердчанка. Все происходящее зафиксировано на видеокамеру.

По словам Аллы, 28 июня ее бывшие квартиранты обманным путем выманили ее из дома. Окружили впятером: 4 женщины и мужчина. Начали дергать. Не отпускали. Посреди улицы.

— Они вызвали полицию. Не знаю, что они хотели этим добиться. Я поехала в отдел. Написала там заявление. На меня совершили нападение в прямом смысле этого слова. У меня дома был 9-месячный ребенок. Все это затянулось.

Алла не может назвать конкретную сумму долга. Не смогла снять показания счетчиков. В квартиру идти боится. Уверяет, что она пострадавшая сторона, так как квартиранты вогнали ее в долги. А она не работает.

-Я никогда в жизни не запущу этих людей в квартиру. Я их боюсь. И буду подавать в суд, чтобы меня от них оградили.

Однако, у Ксении на этот счет свое мнение.

— Я знаю, почему она говорит, что мы на нее напали. Когда я была у нее в квартире, она меня толкнула и я ушибла ногу. Я взяла справку о повреждении мягких тканей. Она об этом узнала и побежала справки строчить.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Ксению Лиходееву вместе с 6-месячным ребенком выставила из съемной квартиры арендодатель. Вечером, без вещей. Якобы из-за того, что не заплатили квартплату. Она требовала заплатить долг по коммунальным услугам и компенсацию за новый замок, который она поставила на входную дверь. Квартиранты предложили хозяйке квартиры Алле забрать залоговые 5000 рублей. Но платить за замок они ей не собирались — у них нет лишних денег.

Ксения отметила, что они не задерживали квартплату, содержали дом в порядке. Но Алла говорила, что они испортили ее квартиру, устроили в ней беспорядок. И что вещи она отдаст только по решению суда.

Квартиранты нашли новую квартиру. Но пустую. Все вещи, в том числе документы и золотые украшения, остались в прежнем жилье. Но самое главное, ребенку не на чем спать.

Ксения написала заявление в полицию, СК и подала жалобу в горадминистрацию.

По словам прокурора Бердска Романа Сивака, данным делом должна заниматься полиция. И разбираться в нем. Если полиция этим не занимается, то с жалобой на действия полиции можно обратиться в прокуратуру.