Хочется плакать? Рыдайте! Постоянное напряжение может вызвать проблемы с нервами и даже болезни, заявил психотерапевт Тарас Иващенко

В нашем обществе зачастую стоит запрет на проявление эмоций. Например, “настоящие мужчины не плачут”. Однако, эта некорректная форма приводит к тяжелым последствиям, — отметил Иващенко. К тому же плакать можно и от радости!

Не всегда нужно сдерживать эмоции, подчеркнул психотерапевт Тарас Иващенко

Нужно ли плакать для здоровых нервов? Полезно ли иногда дать волю чувствам? На этот вопрос отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Некоторые люди смущаются плакать. В нашем обществе зачастую стоит запрет на проявление эмоций. Например, “настоящие мужчины не плачут”. Однако, эта некорректная форма приводит к тяжелым последствиям, — отметил Тарас Иващенко.

Не выражая эмоции, держа их внутри, мы копим внутри себя напряжение, которое рано или поздно все равно вырвется наружу или даже приводит к заболеваниям, подчеркнул врач.

— Когда мы плачем, мы не только промываем слезные железы. Мы избавляемся от накопленного напряжения. Стоит заметить, что плакать можно и нужно с точки зрения психики (в адекватных ситуациях, конечно)!

Слезы у нас появляются не только от плохих эмоций, но иногда и от хороших, напомнил психотерапевт.

— Ведь можно плакать от счастья и от радости! Полезно ли это? Конечно! Это естественное проявление нашей внутренней человеческой природы, — сказал Иващенко.

Что же делать, если изнутри вам сложно сдержать слезы?

— Если на вас нахлынули эмоции и хочется плакать — плачьте! Не сдерживайте себя.

Но! Старайтесь не делать это в общественных местах, так как плачущий человек вызывает неоднозначные реакции людей, подчеркнул врач.

— После того как вы поплакали — понаблюдайте за внутренним состоянием. Вам может стать легче, — отметил психотерапевт.