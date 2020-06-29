Удерживает 6-е место в рейтинге коронавируса в России Новосибирская область

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область удерживает 6-е место в СФО по приросту заболевших на 100 тысяч населения Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 29 июня. По состоянию на 29 июня Новосибирская область стабилизировала показатели в рейтинге по СФО — регион две недели подряд удерживает 6-е место, оставаясь вне «красной зоны» территорий с самым высоким приростом. Индекс прироста в Новосибирской области составляет 211,1 случаев на 100 тысяч человек. Увеличение составило 26,4 пункта, лишь незначительно отличаясь от значений прошлого периода.

Хотя позиция региона в общем рейтинге стабилизировалсь, количество ежедневно выявляемых случаев заболевания по области остается стабильно высоким — более 100 человек/сутки. (Однако стоит отметить, что 28 июня этот показатель впервые более чем за месяц был равен 98 случаям.) В СФО по данным ИЦК на 29 июня, общий показатель составляет 230,3 случая на 100 тысяч человек. Вновь прирост, и он составил 35,7 пункта.

В рейтинге федеральных округов РФ Сибирский не изменил позицию: 7-е место (по убыванию индекса). Эпидемическая картина в округе далека от улучшения. Как и неделю назад, основной прирост заболевших дает Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей отмечено уже 1362,2 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 289,2 пункта. Показатель заболеваемости на 29 июня в Тыве — остается самым высоким не только в СФО, но и вторым в России. Сохраняется существенный отрыв от прочих регионов. Самым благополучным регионом в СФО остается Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 60 случаев COVID-19.

Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области — более чем в 22 раза ниже, чем в Тыве. По этому показателю Кузбасс уступает Севастополю (51 случай) и Республике Крым (31,8 случая). По данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России продолжает расти, хотя и замедляется по сравнению с прошлыми периодами. За неделю с 23 по 29 июня прирост составил 33,3 пункта, и достигает значения 436,6. Мировой рейтинг (по статистике Университета Хопкинса на 29 июня): Россия на 3-ем месте по числу заболевших коронавирусом. Первое и второе место — как и ранее, у США и Бразилии. 29 июня в РФ официально зафиксировано 641 тысяча 156 случаев коронавирусной инфекции.