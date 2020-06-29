Распутница заставила раскаяться грабителя в интимном магазине Новосибирска

Молодому человеку удалось убедить администратора в том, что он искренне раскаялся и сожалеет о содеянном – деньги в сумме 4 990 рублей у него в счёт оплаты товара приняли.

На следующий день рано утром грабитель сам явился в магазин вместе с супругой

Неожиданный побочный эффект обнаружился у средств, возбуждающих сексуальное желание – похитивший их молодой человек вернулся в ограбленный им магазин с раскаянием о содеянном.

Грабеж в магазине интимных товаров, находящемся под охраной Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, произошел в ночь с субботы на воскресенье 28 июня в Ленинском районе Новосибирска. В 5:36 внутрь вошел молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии. Его интересовали средства, повышающие сексуальное желание у мужчин и женщин. Продавец порекомендовала приобрести биологически активные добавки: капли «Распутница» для женщин по цене 1 390 рублей и капсулы «Фужуньбао супер» для мужчин по цене 3 600 руб., и озвучила их общую стоимость – 4 990 руб.

Мужчина согласился приобрести БАДы и уже потянулся в карман за деньгами, как вдруг на его мобильном телефоне раздался звонок. Для разговора мужчина из магазина вышел, а вернувшись через несколько минут схватил с прилавка приготовленный для него товар и, не рассчитавшись, быстро пошёл на выход. Продавец окрикнула мужчину и попросила его рассчитаться за покупку, но тот проигнорировал её просьбу. Женщина нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала группу быстрого реагирования.

Экипаж ГБР ГВАРДИИ был на месте вызова через 4 минуты. Уточнив приметы грабителя и вызвав на место преступления следственно-оперативную группу полиции, бойцы бросились на его поиски. К сожалению, поиски успехом не увенчались. На понедельник был запланирован просмотр и изъятие записей с камер видеонаблюдения для организации розыска грабителя.

Однако в понедельник рано утром тот сам явился в магазин вместе с супругой, повинился в совершенном преступлении и предложил компенсировать причиненный им ущерб. Молодому человеку удалось убедить администратора в том, что он искренне раскаялся и сожалеет о содеянном – деньги в сумме 4 990 рублей у него в счёт оплаты товара приняли.

Доподлинно неизвестно, что произошло в период между совершением правонарушения и принятием решения о явке с повинной и компенсацией ущерба. Но вот что совершенно точно – согласно УК РФ действия

«Казановы» квалифицируются как грабеж – открытое хищение чужого имущества, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы (и женского общества) сроком до 4 лет.