Изучаем свои болезни по стопам ног: ноги — это зеркало нашего здоровья

Мозоли, натоптыши появляются не только от узкой и неудобной обуви, на стопах находятся рефлекторные зоны, связанные со всеми органами человека.

Если есть деформация стопы, то помочь могут только индивидуальные стельки, которые скомпенсируют имеющуюся патологию

Состояние стоп — важный фактор здоровья человека. Причем речь не только о том, что надо проверяться на наличие плоскостопия. А еще и о том, что за ногами в целом надо наблюдать пристально. Ведь малейшие отклонения в теле находят свое отражение и в изменении внешнего вида стоп.

Так, например, по их внешнему виду и состоянию вполне можно определять наличие проблем с эндокринной системой. О том, как научиться «читать по стопам» свое здоровье, АиФ.ru рассказала врач функциональной диагностики, врач высшей категории, специалист Школы активного долголетия Изабелла Андреева.

Смотрим на кожу стоп



Дело в том, что гормоны регулируют практически все процессы в организме человека. Нарушения синтеза даже одного гормона приводит к серьезным биохимическим нарушениям и проблемам со здоровьем. Кожа первой реагирует и наглядно отражает эти нарушения. Проводя осмотр пациента, врач всегда обращает внимание на состояние кожных покровов. Сухая, легко повреждающаяся, шелушащаяся кожа, плохо заживающие ранки являются признаками снижения функции щитовидной железы (гипотиреоза). Как правило, у таких пациентов присутствуют нарушения жирового и углеводного обменов и как следствие избыточная масса тела и сахарный диабет.

Если кожа на ступнях сухая, шелушится, трескается, надо обратиться к эндокринологу и сдать анализ крови (ТТГ, св. Т4, свТ3, глюкоза, гликированный гемоглобин, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, общ. тестостерон). На красоту кожи женщины огромное влияние оказывает уровень эстрогена. Дело в том, что уровень эстрогенов влияет на скорость обновления клеток кожи. Снижение уровня эстрогенов замедляет процессы регенерации кожи, кожа быстро стареет, на ступнях кожа грубеет, появляются натоптыши, трещины на пятках, в трещинки может попасть инфекция и вызвать воспалительный процесс.

Всем известна поговорка, что «глаза — это зеркало души», а про ноги можно сказать, что «ноги — это зеркало нашего здоровья». Мозоли, натоптыши появляются не только от узкой и неудобной обуви, на стопах находятся рефлекторные зоны, связанные со всеми органами человека. По состоянию кожи на рефлекторной зоне, наличию натоптышей, болевых ощущений можно судить о состоянии здоровья соответствующего органа. Если регулярно делать массаж стоп, то можно укрепить здоровье организма в целом.

Осложнения диабета по ногам

Диабет — это болезнь, связанная с нарушением обмена глюкозы в организме. За усвоение этого вещества отвечает инсулин — гормон, который синтезируется в поджелудочной железе. Если инсулина недостаточно или ткани перестают на него реагировать, то сахар, который мы получаем с пищей, накапливается в кровяном русле, что приводит к серьезным биохимическим нарушениям, при этом сильно повреждаются стенки сосудов, нервная ткань, слизистые оболочки и т.д. Возникает диспропорция. Пока одни ткани страдают без глюкозы, другие — повреждаются от ее переизбытка.

При сахарном диабете развивается синдром диабетической стопы (сокращенно СДС) при котором затрагиваются в первую очередь сосуды нижних конечностей и периферическая нервная система, костная ткань и суставы стопы. Первыми признаками являются снижение чувствительности конечностей (диабетическая невропатия), нарушение кровообращения в артериях и мелких капиллярах (диабетическая микро и макроангиопатия), деформация стоп, сухость кожи, появляются трещинки. Со временем развиваются трофические язвы, которые в свою очередь перерастают в гангрену. Даже небольшая трещинка может перейти в открытую язву.

Оценим плоскостопие

Основные причины возникновения натоптышей: деформация стопы, длительное ношение узкой, неправильно подобранной по размеру обуви, обуви на высоких каблуках. Если нет деформации стопы, внутренних проблем со здоровьем, то надо сменить обувь на комфортную, и натоптыши пройдут. Если есть деформация стопы, то помочь могут только индивидуальные стельки, которые скомпенсируют имеющуюся патологию.

Можно убирать натоптыши различными способами, если не устранена причина их появления, то они образуются снова. При изготовлении индивидуальных стелек примерно в 30% случаев удается полностью избавиться от натоптышей. Стандартные готовые стельки не помогают. Поэтому рекомендую обратиться к подиатору (специалист по стопе) и разобраться с причинами.

Подковки на пятках

Образующиеся подковки вокруг пяток нередко называют признаком проблем с суставами. Натоптыши в виде подковок формируются в тех случаях, когда нагрузка приходится на краевые части пятки, как правило, связаны с деформацией коленных и тазобедренных суставов, проблемами в поясничном отделе позвоночника. Часто эти деформации связаны с аутоиммунными процессами, протекающими в организме.

Отечные пальцы

Отек большого пальца нередко трактуют как признак подагры. При этом такая проблема может быть вызвана разными причинами. Это может быть следствие травмы и т.д. Да, подагра часто начинается с плюснефалангового сустава. Проявляется сильной давящей боли, сустав опухает, повышается температура в области сустав, кожа краснеет, к ночи боль усиливается. Приступ длится от нескольких дней до недели.