Попить из колодца за деньги: новый налог на воду, кому платить и кто может сэкономить

А оформление собственного колодца теперь потребует материальных затрат и значительно большего времени

Согласно данным Росстата, более 29% россиян проживают в частных домах, а уж сколько народу летом проживает на природе — на дачах и дачных участках, — не знает никто. И вот с 2020 года для некоторых владельцев частных домов и дачных участков в товариществах вводится новый налог — на воду из скважины или колодца. А оформление собственного колодца теперь потребует материальных затрат и значительно большего времени.

Почему так произошло и что делать в этой ситуации, разбирался Лайф .

Новый налог установлен поправками в закон 2395−1 «О недрах». Этот закон действует с 1992 года, а в 2017-м в нём появилась ст. 19.2, которая определяет правила добычи и пользования водой. Этим же законом с 2016 по 2019 год была введена «водная амнистия», когда скважину можно было оформить бесплатно, но почему-то этой возможностью воспользовались немногие. Теперь придётся платить налог.

Кто платит налог, а кто нет?

Согласно закону, налог подлежит уплате, если организация или физическое лицо использует воду для коммерческих целей либо потребляет в сутки более 100 кубических метров воды. И в эту категорию плательщиков могут попасть садоводческие и огороднические хозяйства, у которых есть скважины для коллективного пользования всех членов дачного товарищества, а вода из них поступает на все участки.

В этом случае необходимо оформить лицензию (заявление рассматривается 60 дней) и платить налог, установленный законом.

Сколько платить и как сэкономить?

Каждая скважина должна быть оборудована водосчётчиком. Проверять расход воды предписано органам Росприроднадзора.

На основании показаний водосчётчика налогоплательщик обязан сам исчислять и платить сумму налога, при этом руководствоваться правилами ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и ежеквартально отчитываться о расходе ресурса. Чтобы рассчитать свой налог, нужно умножить количество потреблённой воды (в тысячах кубов) на налоговую ставку (от 162 до 326 рублей). Если забор воды происходит в размере, превышающем установленные законом лимиты водопользования, тариф увеличивается в пять раз.

Но при этом по закону не облагаются налогом скважины и колодцы, если они глубиной не более 20 метров и используются только для личных целей — своего дома и огорода.

Несоблюдение закона влечёт за собой административный штраф. Согласно ст. 7.3 Кодекса об административных правонарушениях, для граждан он может составить до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических — до одного миллиона рублей.