29.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Попить из колодца за деньги: новый налог на воду, кому платить и кто может сэкономить

20:42 29.06.2020 Фото: pixabay
1

Каждая скважина должна быть оборудована водосчётчиком. Проверять расход воды предписано органам Росприроднадзора.

Попить из колодца за деньги: новый налог на воду, кому платить и кто может сэкономить
А оформление собственного колодца теперь потребует материальных затрат и значительно большего времени

Согласно данным Росстата, более 29% россиян проживают в частных домах, а уж сколько народу летом проживает на природе — на дачах и дачных участках, — не знает никто. И вот с 2020 года для некоторых владельцев частных домов и дачных участков в товариществах вводится новый налог — на воду из скважины или колодца. А оформление собственного колодца теперь потребует материальных затрат и значительно большего времени.
Почему так произошло и что делать в этой ситуации, разбирался Лайф.

Новый налог установлен поправками в закон 2395−1 «О недрах». Этот закон действует с 1992 года, а в 2017-м в нём появилась ст. 19.2, которая определяет правила добычи и пользования водой. Этим же законом с 2016 по 2019 год была введена «водная амнистия», когда скважину можно было оформить бесплатно, но почему-то этой возможностью воспользовались немногие. Теперь придётся платить налог.

Кто платит налог, а кто нет?
Согласно закону, налог подлежит уплате, если организация или физическое лицо использует воду для коммерческих целей либо потребляет в сутки более 100 кубических метров воды. И в эту категорию плательщиков могут попасть садоводческие и огороднические хозяйства, у которых есть скважины для коллективного пользования всех членов дачного товарищества, а вода из них поступает на все участки.

В этом случае необходимо оформить лицензию (заявление рассматривается 60 дней) и платить налог, установленный законом.
Сколько платить и как сэкономить?
Каждая скважина должна быть оборудована водосчётчиком. Проверять расход воды предписано органам Росприроднадзора.

На основании показаний водосчётчика налогоплательщик обязан сам исчислять и платить сумму налога, при этом руководствоваться правилами ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и ежеквартально отчитываться о расходе ресурса. Чтобы рассчитать свой налог, нужно умножить количество потреблённой воды (в тысячах кубов) на налоговую ставку (от 162 до 326 рублей). Если забор воды происходит в размере, превышающем установленные законом лимиты водопользования, тариф увеличивается в пять раз.

Но при этом по закону не облагаются налогом скважины и колодцы, если они глубиной не более 20 метров и используются только для личных целей — своего дома и огорода.

Несоблюдение закона влечёт за собой административный штраф. Согласно ст. 7.3 Кодекса об административных правонарушениях, для граждан он может составить до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических — до одного миллиона рублей.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете платить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Общая явка равна 37,2% на выборах по поправкам в Конституцию на 28 июня
21:00 29-06-2020
Общая явка равна 37,2% на выборах по поправкам в Конституцию на 28 июня
Голосовать по поправкам в Конституцию президент Путин пойдет лично. А не онлайн
20:53 29-06-2020
Голосовать по поправкам в Конституцию президент Путин пойдет лично. А не онлайн
Для детских пособий до какого числа можно оформлять карту "Мир"?
20:48 29-06-2020
Для детских пособий до какого числа можно оформлять карту
Попить из колодца за деньги: новый налог на воду, кому платить и кто может сэкономить
20:42 29-06-2020
Попить из колодца за деньги: новый налог на воду, кому платить и кто может сэкономить
Изучаем свои болезни по стопам ног: ноги — это зеркало нашего здоровья
20:37 29-06-2020
Изучаем свои болезни по стопам ног: ноги — это зеркало нашего здоровья
Я не понимаю, почему так проходит голосование по самому важному для страны закону!
20:28 29-06-2020
Я не понимаю, почему так проходит голосование по самому важному для страны закону!
Топлес в бассейне снялась самая красивая девушка в мире Белла Хадид 1
20:19 29-06-2020
Топлес в бассейне снялась самая красивая девушка в мире Белла Хадид
На военные сборы отправил запасников в 2020 году Владимир Путин 1
20:08 29-06-2020
На военные сборы отправил запасников в 2020 году Владимир Путин
БердскКрупного наркоторговца из Бердска поймали с 48 граммами метамфетамина и МДМА 1
20:01 29-06-2020
Крупного наркоторговца из Бердска поймали с 48 граммами метамфетамина и МДМА
БердскЭкстренное предупреждение: В аномальную жару до +30 и выше погрузится Бердск с 30 июня по 5 июля
19:52 29-06-2020
Экстренное предупреждение: В аномальную жару до +30 и выше погрузится Бердск с 30 июня по 5 июля