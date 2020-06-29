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Для детских пособий до какого числа можно оформлять карту «Мир»?

20:48 29.06.2020 Фото: https://mironline.ru/
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Переводить детские пособия на эту карту российские банки начали с 1 мая 2019 года.

Для детских пособий до какого числа можно оформлять карту Мир?
Ранее ЦБ разрешил российским банкам перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля 2020 года
Сюжет: Все пособия Путина
Для детских пособий до какого числа можно оформлять карту Мир?

Для детских пособий до какого числа можно оформлять карту «Мир»?Выплату в 10 000 рублей от Путина нужно дать детям до окончания вуза, считает многодетная мама Елена Вылегжанина из БердскаЕщё 177 новостей

Переход на выплаты детских пособий через карту «Мир» продлили до 1 октября 2020 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Переводить детские пособия на эту карту российские банки начали с 1 мая 2019 года. Предполагалось, что если клиент ранее пользовался для получения пособия картами международных платёжных систем, таких как Visa и Masterсard, то средства будут зачисляться на них же до истечения срока действия карт. После этого, но не позднее 1 июля, получателю выплат должны были выдать карту «Мир».

«В абзаце втором пункта 2 слова «1 июля» заменить словами «1 октября», — говорится в документе.

Ранее ЦБ разрешил российским банкам перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля 2020 года — до этой даты должен был завершиться перевод пенсионеров, получающих выплату на банковские карты, на карту «Мир». Сроки перехода на эти карты также были продлены до 1 октября. Это было связано с тем, что из-за самоизоляции и ситуации с коронавирусом многие не успевали получить карты.

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