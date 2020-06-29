Голосовать по поправкам в Конституцию президент Путин пойдет лично. А не онлайн

«Президент будет лично голосовать. Когда и как — мы вам сообщим», — сказал официальный представитель Кремля.

Лично пойдет на участок Владимир Путин

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично приедет на избирательный участок, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС .

«Президент будет лично голосовать. Когда и как — мы вам сообщим», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что за четыре дня голосования по Конституции по всей стране общая явка составила 37,2% — 40 415 883 россиян уже проголосовали по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могут проголосовать в период с 25 по 30 июня. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, также пройдёт с 25 по 30 июня. Подсчёт голосов начнётся после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.