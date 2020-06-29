Общая явка равна 37,2% на выборах по поправкам в Конституцию на 28 июня

Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию составляет 37,2%

За четыре дня голосования по поправкам в Конституцию по всей стране общая явка составила 37,2%. Число граждан РФ, проголосовавших 28 июня 2020 года, с учётом дистанционного электронного голосования — 40 415 883, явка — 37,20 процента от числа избирателей, зарегистрированных в РФ, — говорится в сообщении на экране информационного центра Центризбиркома.