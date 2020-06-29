За четыре дня голосования по поправкам в Конституцию по всей стране общая явка составила 37,2%. Число граждан РФ, проголосовавших 28 июня 2020 года, с учётом дистанционного электронного голосования — 40 415 883, явка — 37,20 процента от числа избирателей, зарегистрированных в РФ, — говорится в сообщении на экране информационного центра Центризбиркома.
Общая явка равна 37,2% на выборах по поправкам в Конституцию на 28 июня
21:00 29.06.2020
Число граждан РФ, проголосовавших 28 июня 2020 года, с учётом дистанционного электронного голосования — 40 415 883.
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