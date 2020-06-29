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Четыре пожара произошло в минувшие выходные в Бердске

18:46 29.06.2020
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Как сообщил сайту «Свидетель» Николай Степоненков, начальник отдела надзорной деятельности, жертв и пострадавших в них нет.

В 3.25 в субботу, 27 июня, по словам Степоненкова, загорелись надворные постройки на территории дома № 18 по улице Матросова в Новом посёлке.

— В результате огнём уничтожен сарай на площади 18 квадратных метров, а также сгорел гараж на площади 20 квадратных метров на территории соседнего дома Матросова, 20 и повреждена баня ещё у одних соседей «главных» погорельцев на улице Дачной, 37.

Общая площадь пожара в Новом посёлке, по словам Николая Анатольевича, составила 43 квадратных метра. Ущерб устанавливается.

В тот же день вечером произошёл пожар в квартире девятиэтажного дома №24 по улице Лунная. На ликвидацию возгорания прибыло три расчёта пожарной охраны.

— Огонь повредил мебель, предметы домашнего обихода на площади двух квадратных метров и закоптил стены комнаты, где произошёл пожар, — констатировал Николай Степоненков. — Ущерб и причины пожара устанавливаются.

Ещё два пожара произошло в Бердске в воскресенье, 28 июня.

Ночью во дворе дома по улице Красная Сибирь, 128 сгорел пластиковый контейнер, предназначенный для сбора бытового мусора. А утром того же дня — в ГСК «Автолюбитель» загорелась бытовка, стоящая на крыше одного из гаражей.

Причиной ночного пожара в мусорке, по словам Степоненкова, стало неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.

— Причина пожара в ГСК — поджог, — заявил сайту «Свидетель» начальник ОНД сегодня, 29 июня. — Помещение бытовки выгорело полностью. Ущерб устанавливается.

Источник: svidetel24.info

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