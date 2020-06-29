От взрыва сгорели несколько квартир в 5-этажном доме в Москве. 4 человека пострадали

С вышележащих этажей спасено 6 человек, из них 4 человека проверяются медиками. Люди из здания были выведены для безопасности.

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв

29 июня 2020 года в 13 часов 19 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: ул. Проходчиков, д. 3.

Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило возгорание в нескольких квартирах на 3 этаже 5-ти этажного жилого дома.

С вышележащих этажей спасено 6 человек, из них 4 человека проверяются медиками. Люди из здания были выведены для безопасности.

В 14.03 пожар локализован на площади 150 м2.

Произошел пожар в квартире из-за взрыва.