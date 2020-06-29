Мужчину двое неизвестных погрузили в багажник и уехали. Возможное похищение расследует СК

28 июня 2020 года на одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео предполагаемого похищения.

В Новосибирске проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о возможном похищении человека

28 июня 2020 года на одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором двое неизвестных в Ленинском районе города Новосибирска погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. По факту возможного похищения человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.