Экстренное предупреждение: В аномальную жару до +30 и выше погрузится Бердск с 30 июня по 5 июля

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101», «112» в муниципальную аварийно-спасательную службу по телефону 051. Телефон доверия МЧС 23-99-999.

Экстренное предупреждение! На территории Новосибирской области местами сохранится аномально жаркая погода, с температурными значениями +30 С и выше

По данным Западно — Сибирского Гидрометцентра, в период с 30 июня по 5 июля 2020 года на территории Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода с температурными значениями +30 С и выше.

Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах (источник ЧС – аномально жаркая погода).

Во избежание пожаров, необходимо быть предельно осторожными при обращении с огнем, нельзя разводить костры в лесу и оставлять их непотушенными. В условиях пожароопасного сезона населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Всем важно помнить, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101», «112» в муниципальную аварийно-спасательную службу по телефону 051. Телефон доверия МЧС 23-99-999.