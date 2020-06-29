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Крупного наркоторговца из Бердска поймали с 48 граммами метамфетамина и МДМА

20:01 29.06.2020 Фото: МВД по НСО
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43-летний мужчина реализовывал в Бердске и Новосибирске на выбор наркотические средства и психотропные вещества.

Крупного наркоторговца из Бердска поймали с 48 граммами метамфетамина и МДМА
В Новосибирске задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в крупном размере

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность 43-летнего жителя Бердска, подозреваемого в сбыте наркотиков и психотропных веществ в крупном размере на территории Новосибирска и Бердска.

Подозреваемого задержали в Советском районе Новосибирска при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД России. При личном досмотре полицейские обнаружили у мужчины таблетки массой около 48 граммов, содержащие наркотические средства метамфетамин и МДМА.

В дальнейшем в ходе обследования участков местности в разных районах Новосибирска полицейские обнаружили в тайниках-закладках, сооруженных задержанным, наркотическое средство МДМА и психотропное вещество декстрометорфан общей массой около 7 граммов. Всего из незаконного оборота было изъято около 55 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Оперативники установили, что фигурант самостоятельно приобретал оптовые партии наркотиков, а затем фасовал их на мелкие партии и помещал в тайники-закладки с целью сбыта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются каналы поставки наркотика в Новосибирскую область.

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От редакции

Знали парня?

Аноним, 29 июня 2020 20:24
как знали.....................фамилии то нет

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