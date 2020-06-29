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На военные сборы отправил запасников в 2020 году Владимир Путин

20:08 29.06.2020 Фото: МО
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Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ

На военные сборы отправил запасников в 2020 году Владимир Путин
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 29 июня

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.
Кабмину и региональным властям поручено провести соответствующие мероприятия. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 29 июня.

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От редакции

Были на сборах?

Гость, 29 июня 2020 20:22
Возьмите меня в партизаны! Три месяца без зарплаты, хоть кормить будут.....Дурдом!

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