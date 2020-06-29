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«Тройка» членов избиркома помогает бердчанам выразить мнение по поправкам в Конституцию, не отходя от дома

20:20 29.06.2020
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Мэр Бердска лично контролирует ход голосования на свежем воздухе.

Сегодня, 29 июня, во второй половине дня во дворе между домов №№ 40, 40/1, 42 и 44 по улице Ленина избирком Бердска продемонстрировал жителям ноу-хау нынешней кампании — голосование по поправкам в Конституцию, как говорится, не отходя от дома. Разодетые в противокоронавирусные одежды три женщины предложили жителям указанных домов сделать это прямо в палатке, раскинувшейся во дворе.

На вопрос сайта «Свидетель», что здесь, собственно, происходит, ответила одна из трёх членов избирательного участка на свежем воздухе Нэлли Лысенко:

— Здесь у нас выездная точка для голосования по поправкам в Конституцию — главного закона государства. Почему мы на выездной, чтобы к 1 июля охватить больше избирателей, чтобы им легче было, — объясняет Нэлли Ивановна. — Основное голосование 1 июля, а мы здесь работаем по конкретным адресам, так как есть желающие проголосовать досрочно из-за занятости в день основного голосования.

На вопрос, уполномочила ли территориальная избирательная комиссия заниматься данной выездной деятельностью член избиркома с решающим голосом, предъявила корреспонденту издания соответствующее удостоверение с печатью и фотографией.

— Я член избирательной комиссии с правом решающего голоса от партии ЛДПР, — уточнила Лысенко.

По её словам, голосование во дворах идёт «в меру активно» с учётом благоприятной погоды и дачного периода.

Избирательный процесс в палатке у домов №№ 40, 40/1, 42 и 44 по улице Ленина продолжался до 19 часов сегодня, 29 июня.

— После окончания мы пойдём в наш избирательный штаб, сдадим отчёт и опечатанную урну председателю комиссии и — до следующего дня.

Опечатанная урна с голосами бердчан по поправкам к Конституции будет вскрыта, по словам Нэлли Ивановны, вечером 1 июля.

Под закрытие выездной избирательной комиссии во дворе указанных выше домов ход голосования проверил мэр Бердска Евгений Шестернин, но побеседовать с ним корреспонденту издания не удалось. Подобные выездные участки, как сообщал «Свидетель», работают в соответствии с графиком и во многих других районах города.

Источник: svidetel24.info

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