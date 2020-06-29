Соседский алабай отгрыз руку матери-одиночке 2 детей в Подмосковье. Смотри видео

Со слов соседей, алабай часто сбегал с участка, тем более, путь для него был открыт — однажды дерево рухнуло на забор, образовав просвет.



В подмосковном Раменском среднеазиатская овчарка напала на женщину, которая гуляла с ребенком. Хирурги так и не смогли спасти руку женщины, пес ее практически отгрыз. Ольга могла погибнуть, ее спас маленький сын, который позвал на помощь. А хозяин пса пытается переложить ответственность на соседей. К делу подключились полицейские и сотрудники СК.

Мать двоих детей лишилась руки после встречи в соседским алабаем. И благодарит Бога за то, что овчарка набросилась на нее, а не на шестилетнего сына Матвея, который ехал рядом на велосипеде. Малыш и позвал на помощь. Хозяин пса в тот момент находился дома и даже не подозревал, что его алабай напал на прохожих.

Ольга Босоногова, пострадавшая: «Пыталась за траву, за песок хвататься. А он сильный, он одним рывком меня опять туда».

Спасти левую руку 34-летней Ольги Босоноговой пытались сначала врачи больницы Раменского, затем НИИ скорой помощи Склифосовского, а после — 67-й московской клиники. Операции к успеху не привели, руку пришлось ампутировать.

Ольга Босоногова: «Хирург ко мне подошел и сказал: „Ты прости, девочка. Я делал все, что смог“… Я не мстительная, но я хочу, чтобы он ответил. Я — молодая женщина, мать двоих детей, я осталась просто».

Ольга Босоногова 5 лет назад похоронила супруга, он погиб в автокатастрофе. Двоих сыновей поднимает одна. Работает в магазине консультантом. Именно оттуда и подоспела помощь: коллега Ильнур Мавлютов увидел заплаканного Матвея, и сразу побежал к месту ЧП. Он же вызвал скорую.

Ильнур Мавлютов, очевидец: «Прибежал Матвей. Кричал весь в слезах: „Спаси мою маму, спаси мою маму“. Здесь Ольга лежала, и хозяин уже оттаскивал пса. За неделю до этого Ольга жаловалась, что домой не может попасть из-за этого алабая».

То, что пес держал всех в страхе последние несколько месяцев, подтверждают и соседи Ольги. Вот только до хозяина овчарки было не достучаться.

Яна Селивановская, соседка: «Собака, конечно, наводила на нас страху. Она по несколько дней гуляла одна, возможно даже голодная была. Нереально огромная, это все-таки алабай».

Ольга до последнего надеялась, что справится. И поначалу даже просила не рассказывать о произошедшем родителям, которые живут в Мордовии. Татьяна и Фёдор Шумаровы, конечно, сразу вылетели в Москву и взяли на себя заботу о внуках.

Татьяна Шумарова, мать Ольги Босоноговой: «Она очень просила: „Пожалуйста, только не сообщайте папе с мамой, чтобы не расстраивать“».

Хозяин собаки Геннадий Пёрышкин утверждает, что якобы даже не знал о том, что его пес гуляет по всей округе. И пытается переложить ответственность на соседей, якобы они его вовремя не предупредили. И лая собаки теперь не слышно. По словам Пёрышкина, он усыпил животное сразу после произошедшего. Но предоставить документы, подтверждающие это, так и не смог.

Геннадий Пёрышкин, хозяин алабая: «Если бы мне сообщили о том, что она гуляет, поверьте мне, я принял бы меры… Я готов помогать материально, я не снимаю с себя ответственность, ни в коем случае. Я готов помогать, как смогу. Я немолодой человек, насколько жизни хватит, буду помогать».

Владелец собаки — пенсионер Геннадий, с которым раньше у Ольги были добрососедские отношения. Самца алабая он взял примерно 8 лет назад из питомника

Слова раскаяния мало утешают родных Ольги Босоноговой. Они намерены добиться сурового наказания для владельца животного и уже написали заявление в полицию.