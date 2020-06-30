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Как обсуждали письмо к министру Архипову по мусорной свалке около кладбища депутаты Бердска дословно: Читайте расшифровку аудиозаписи

08:40 30.06.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Депутаты рассмотрели и приняли обращения к главе Искитимского района Олегу Лагоде и министерству ЖКХ Новосибирской области. Кто-то был против?

Как обсуждали письмо к министру Архипову по мусорной свалке около кладбища депутаты Бердска дословно: Читайте расшифровку аудиозаписи
Совет депутатов крайне обеспокоен предполагаемым строительством полигона ТКО вблизи бердского кладбища
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Как обсуждали письмо к министру Архипову по мусорной свалке около кладбища депутаты Бердска дословно: Читайте расшифровку аудиозаписи

Как обсуждали письмо к министру Архипову по мусорной свалке около кладбища депутаты Бердска дословно: Читайте расшифровку аудиозаписиОтказался говорить о будущем полигоне ТКО рядом с кладбищем Бердска на своей земле бизнесмен Виктор ГолубевЕщё 32 новостей

Совет депутатов города Бердска намерен узнать, какие проверки проводились для планируемого строительства полигона ТКО у бердского кладбища.

О том как принималось решение об обращении к главе Искитимского района Олегу Лагоде и министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову, какие споры возникли между народными избранниками во время сессии? Читайте далее.

37-я сессия Совета депутатов проводилась в Бердске 18 июня. На данное мероприятие не пустили СМИ, но тем не менее, пресс-центр мэрии Бердска вечером того же дня разослал диктофонную аудиозапись с сессии горсовета.

Одним из значимых и спорных предметов для обсуждения стал вопрос, который волнует всех жителей города и близлежащих населенных пунктов о строительстве будущего полигона ТКО вблизи бердского кладбища. В результате споров депутаты подготовили и приняли обращение к главе Искитимского района Олегу Лагоде и министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову.

Мы подготовили для вас текст из аудиозаписи с 2 минут 35 секунд по 14 минуту и с 2 часов 8 минут, в рамках которого есть некоторые изменения в обращении, а также возникновение бурной дискуссии между депутатами.

Вопрос об обращении вынесла на сессию депутат Елена Белова. Она пояснила, что в письме народные избранники попросили предоставить им официальную информацию о планируемом полигоне ТКО. Пока депутаты знают о планах соседей только из публикаций в СМИ.

— Я предлагаю включить в повестку сессии два вопроса. Первый вопрос об обращении совета депутатов города Бердска к министру ЖКХ и энергетики НСО Архипову. Это вопрос № 24. Прошу включить. И вопрос №25 — обращение депутатов города Бердска к главе Искитимского района Олегу Владимировичу Лагоде. Прошу депутатов поддержать. Мы подготовили это обращение письменно от части депутатов, но я думаю, что вопрос на самом деле очень важный. Нужно получить официальную информацию. Люди волнуются, поэтому прошу депутатов поддержать, — сказала Елена Белова.

Зампредседателя Совета депутатов Бердска Владимир Голубев заявил, что на депутатских комитетах была рассмотрена данная тема по поводу обращения. Решили не выносить этот вопрос на рассмотрение сессии, а предложить администрации Бердска создать рабочую группу для занятий работать по этим вопросам.

Михаил Гоголь упомянул, что сам текст обращений он не видел.

— Коллеги, я хочу сказать, что мы опять делаем определенную ошибку. Я ни в коей мере не выступаю против обращений. У нас получается, что комитет планировали обсудить после сессии этот вопрос? Появился документ, а я его даже не видел визуально. У меня есть свои предложения, чтобы я хотел включить в обращение по тому же ТКО. Мы опять бежим впереди паровоза, — сказал Михаил.

Следующее развитие ситуации происходило таким образом:

— Мы будем обсуждать это? — возмутился Николай Сычев.

— Это не детальная проработка, Николай Федорович. Что значит обсудим и всё? Ну, давайте мы шашкой махнем и это примем.Это моё мнение, — сказал Михаил.

Белова возразила.

— Я ни в коем случае не упрекаю вас в этом. Просто, действительно, вопрос возник недавно. Я понимаю, что вы не успели собраться, — прокомментировал Елена Викторовна.

С мнением Беловой не были согласны.

— Это не так. Просто, когда я звонила в совет депутатов для того, чтобы собрать комитет, необходимо было дать информацию заранее для того, чтобы собраться. Сделать это было сложно. Поэтому было принято решение после сессии это сделать, — заявила Елена Бороздина.

— Мы можем это предложение подать и всё, — предложила Елена Белова.

— Елена Викторовна Белова, я не вижу текста-обращения и как сейчас это принимать? Я его поддерживаю в принципе, но есть определенные детали, которые я бы считал нужным детально их обсудить, — сказал Михаил

-Хорошо. Мы доработаем, — согласилась Белова.

В результате из 30 депутатов за предложение проголосовали 18 человек. Воздержались — 8. Против предложения — 2.

В результате дискуссии текст обращения был представлен и сформулирован следующим образом:

Уважаемый, Олег Владимирович! Совет депутатов города Бердска обеспокоен информацией опубликованной в СМИ о том, что администрацией Искитимского района были проведены публичные слушания о размещении на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 полигона ТКО. Жители города Искитима высказались против размещения полигона на землях Искитимского района. В настоящее время ведется активное строительство дороги к земельному участку с кадастровым номером 54:07:047401:1085 на территории Искитимского района в районе бердского городского кладбища. Совет депутатов и жители города Бердска крайне озабочены предполагаемым размещением на территории Искитимского района, находящегося вблизи города Бердска полигона ТКО. Жителями города устраиваются пикеты с целью недопущения по соседству с городом Бердском на территории которого расположены крупные лечебные профилактории полигона ТКО, который будет негативно воздействовать на окружающую среду и экологию города.В связи с этим просим вас направить на депутатов города Бердска информацию: проводится ли на территории Искитимского района строительство полигона ТКО, либо мусоросжигательного завода, либо мусороперерабатывающего завода. Имеется ли разрешение на строительство полигона ТКО на территории Искитимского района на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 о том, кому, когда и на каких условиях был представлен и показан земельный участок? Имеется ли проектно-сметная документация и заключение государственной экспертизы по данному объекту?

В письме на имя министра ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову также содержится просьба предоставить информацию о том, имеется ли в территориальной схеме обращения с отходами, принимающими ТКО на территории Искитимского района, данные о новом полигоне ТКО, и планируется ли размещение на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 полигона ТКО, либо мусороперерабатывающего завода.

Также депутаты спросили про планируемую гидроизоляцию полигона. Стоки со свалки должны там и оставаться. Иначе возникнут проблемы с экологией, так как рядом с полигоном протекает река Раздельная.

Михаил Гоголь отметил, что могут возникнуть две важные проблемы в случае размещения полигона.

— Я с уважением отношусь к Елене Викторовне Беловой и к тому, что она болеет за экологию нашего города. В ситуации размещения полигона, вы не увидели гораздо большей опасности: возникновение не только экологической, но и биологической опасности может ждать нас, — полагает депутат Михаил Гоголь.

Некоторые отметили, что из текста обращения необходимо исключить слово «мусоросжигательный».

— Таких заводов в настоящее время нет. Это лишь показывает вашу безграмотность, — высказались депутаты.

В результате слово «мусоросжигательный» было исключено.

Голосование о создании рабочей группы для выявления обстоятельств прошло так:
Проголосовали 29 депутатов. За – 29.

Владимир Голубев отказался выносить публичную оценку о строительстве полигона.

— В моем понимании для того, чтобы оценить всю обстановку нужны рабочие группы, чтобы они разобрались, — отметил Голубев.

Мы будем следить за развитием ситуации и оповещать актуальной информацией жителей города.

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От редакции

Возмущены строительством полигона?

Аноним, 29 июня 2020 14:43
Бердчане, давайте скинемся и купим в центре Искитима, рядом с мэрией, землю под полигон ТКО.
Многие комментаторы страдают без свалки, удовлетворим их потребности.
Аноним, 29 июня 2020 14:44
Владимир Голубев отказался выносить публичную оценку о строительстве полигона.
А между тем дорога строится, столбы ставятся, котлован копается.
Без проекта и согласования и экспертиз.
Мила, 29 июня 2020 16:53
Так это схема Голубева, сначала сделать, а уж бумаги потом по факту оформлять! Скажите, а за что Голубев получил звание " Почетный житель" г. Бердска и дает ли ему это звание право так неуважительно относиться к жителям Бердска?И не только к живым, но и к мертвым, а это уже кощунство! А не пора ли о душе подумать, а не только о деньгах!Батюшка в церкви на отпевании покойника сказал:"У гроба карманов нет!"Или кто-то думает иначе?! Кроме того, представляете,что будет на могилах усопших?Это все равно, что решил почетный сплясать на костях!... А чем будем дышать? Сколько всякой гадости будет попадать в водоем, из которого поступает питьевая вода?!
Аноним, 30 июня 2020 08:57
Почетный воду пьет из бутылок и живет в лесу.
аноним, 30 июня 2020 09:12
Как Голубев попал в депутаты?Кто за него голосовал?Или он от своих людей баллотировался?Давно нужно перетрясти всех удобно и долго СИДЯЩИХ!
Аноним, 29 июня 2020 14:45
Словоблуды.
Мусоросжигающий значит запретить.
Оставить - утилизация, в том числе термической обработкой.
Аноним, 29 июня 2020 14:46
НВР:
Гнильем вонять будет и без сжигания.
Ольга, 29 июня 2020 16:41
НВР:У почётного и в Искитиме всё схвачено. Тамошние депутатики продались за милую душу
и сделали плевок Бердску,что и требовалось почётному Искитима и Бердска возить поближе.
А где же высокие технологии по переработке и сжиганию в самой технологичной стране.Где
Чубайс с нано-супер-пупер?
Аноним, 30 июня 2020 08:58
НВР:
Да. Почти как МИД действиями США.
Аноним, 30 июня 2020 09:58
Где собирают подписи против полигона?

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