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Эти женские имена приносят неудачу: их 5. Не называй ими дочку

21:28 30.06.2020 Фото: https://pixnio.com/
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Каждое имя несёт в себе какое-то предназначение в этой жизни. Можно не только повлиять на судьбу, но и испортить её.

Эти женские имена приносят неудачу: их 5. Не называй ими дочку
Пять детских имён, которые могут принести обладательнице неудачу

Перед тем как назвать ребёнка, эксперты советуют хорошо подумать. Существуют детские имена, которые притягивают неудачу в судьбу, пишет сайт http://rsute.ru

Обращать внимание советуют не только на то что модно, но и на значение, на будущее ребёнка. Каждое имя несёт в себе какое-то предназначение в этой жизни. Можно не только повлиять на судьбу, но и испортить её.

Милена

Данное имя очень популярно в наше время, часто девочек называют – Мила. Имя обладает сильной энергетикой. Носительницы его часто болеют, редко принимают самостоятельно решения, просят помочь других людей. Зависят от окружающих.

Кира

Девочки с данным именем в будущем могут принять на себя сильный удар судьбы. Ранимые, нетерпеливые и малоподвижные. Обладают обидчивым характером. Если что-то не так как они запланировали, начинают сильно обижаться. Могут долго молчать, а вечером начать говорить, как нив чем не бывало. Часто думают, что с ними поступают несправедливо.

Варвара
Девочки с данным именем непредсказуемые, редко делают то, что говорят другие. С ними порой бывает очень трудно наладить контакт. Их ранимость выводит из себя окружающих людей. Варвары часто ощущают себя чужими среди людей.

Станислава
Девочки с данным именем импульсивные и эмоциональные. С ними порой бывает очень трудно найти общий язык. Характер Станислвы переменчивый и ранимый.

Ярослава

Девочки обладают яркой энергией и силой, с которой редко справляются. Притягивают к себе как положительные так и негативные эмоции. Могут сильно переживать из-за того, что происходит вокруг. Их жизнь насыщенная и интересная, но притягивает неудачи.

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От редакции

У вас такое имя?

Патриот, 26 июня 2020 18:56
Маразм крепчает!
Аноним, 26 июня 2020 19:48
Моего бывшего шефа звали Марлен, а его дочку зовут - Сталина Марленовна.
Это красиво. Она сейчас замужем за немцем, живет в Мюнхене. Я был в гост
А вот такая заурядная у нас фамилия - Шитов,
может создать конфуз при поездках в США. И даже Анастасиям там некомфортно,
т.к. Настя на их псячей мове звучит обидно. Но мы тоже хороши -
скотов называем шотландцами. Это наверняка обидно для них - они носят гордое название скотов.
Анна автоледи, 26 июня 2020 21:56
И правда, имена какие-то колючие. Я такие встречала только в кино и книгах.
Аноним, 28 июня 2020 08:16
НВР:
Станислава это то же, что Анастасия? Или это разные имена? Ведь Анастасию еще называют Стася.
Настя, 30 июня 2020 12:39
Анастасия и Станислава разные имена. У этих имён даже значение разные. Меня никогда не называли Стася, в детстве было время, когда называли Ася.
Анастасию называют Настя, 28 июня 2020 13:26
Имена бывают женские и мужкие. Детских имён, как выразился автор нет. Взрослые носят те же имена что и дети
Аноним, 28 июня 2020 19:24
Милена – одно из старославянских имен, которое дошло до наших дней и активно используется в обиходе. Как и другие имена, которые содержат корень «мил», оно означает «милая».

Ярослава - это славянское имя для девочек. Оно является женской формой от Ярослав, происходящего от древнерусских корней «яръ» («сильная», «мощная», «яркая», «светлая») и «слава». Значение имени в буквальном переводе звучит как «обладающая яркой славой», «славная жизненной силой».


Станислава носит мужской оттенок – так чаще называют мальчиков. Тем не менее, дать его девочке – значит, подарить ей в будущем уверенность и самостоятельность. Происхождение имени относится к Древней Руси. Оно считается старославянским, образованным от слов «становиться» и «слава». А его значение имеет самые разные толкования: «славная станом», то есть статная, красивая; «стать славной» - установка на успешность, результативность.


Варвара – это имя, пришедшее из индоевропейских языков, где корень «вар» обозначает «защита». Таким образом, значение имени можно трактовать как «двойная защита».

Кира – красивое имя для девочки, парное к мужскому Кир. О его происхождении существует несколько легенд. Происхождения - от древне-персидского слова «khur», что переводится как «солнце».


Ярослава,Станислава,Варвара,Милена совершенно случайно оказались древнеславянскими Именами наших предков! Именами дошедшими до нас со времён до окрещевания и отбирания у нас имён предков и замена их на имена инородные из святцев и Библии! Раз их нет у хрестьян и они им отвратительны, то имена наших пращуров резко стали "плохими"? Тьфу на вас! Вы абсолютно нетерпимы к иным верам? Например верам наших славянских пращуров и именам наших умерших предков, в честь которых вы додумались запрещать славянам, называть наших детей чтобы почтить память наших пращуров?
Артём Дмитриевич, 29 июня 2020 17:24
Ярослава и Ярославна. Не "мощный" корень и значение а год!.. От староруского Яр. Там же в англ. и нем.группах тоже год пошёл как year/yahre. Связано со сбором посевной по прошествии лета, говорили что Яр был хороший, т.е.год удался. И заканчивался он летом на старый манер, а с сентября новый год шёл.
Аноним, 30 июня 2020 16:22
" Артём Дмитриевич, 29 июня 2020 17:24
Ярослава и Ярославна. Не "мощный" корень и значение а год!.. От староруского Яр. Там же в англ. и нем.группах тоже год пошёл как year/yahre."

Уважаемый Артём. Если вы увлекаетесь русским языком, то знаете, что в русском языке цыклы месяцев, всегда исчислялся в летах, а не в "новых богах" -ГОТТ(д)АХ-(neue Götter - немецкий)подлое глумление над славянами петра 1.
" И заканчивался он летом на старый манер, а с сентября новый год шёл."

Вы утверждаете что славяне не праздновали рождение природы и начало года одновременно 22 марта- время посева, а ждали по приказу католика папы римского 22 сентября(потому как он своим указом перенёс новолетие на осень), когда природа начинала умирать и застывать до следующего лета? Т.е. они праздновали увядание природы после сбора урожая? Вы считая что они праздновали умирание и воспевали смерть природы будучи язычниками? Вы их точно не путаете с культом Азириса из Египта, который воспевал саму смерть и поклонялись ей?
Аноним, 29 июня 2020 00:44
НВР:
Айзирек
Аноним, 29 июня 2020 00:45
НВР:
Ирина
Аноним, 29 июня 2020 00:52
НВР:
Елена
Аноним, 29 июня 2020 01:24
НВР:
Юлия
Аноним, 29 июня 2020 01:31
НВР:
Вероника
Аноним, 29 июня 2020 01:54
Елена
Аноним, 29 июня 2020 02:07
НВР:
Валентина
Аноним, 29 июня 2020 02:33
НВР:
Виктория)
Аноним, 29 июня 2020 02:36
НВР:
Илья
Аноним, 29 июня 2020 02:46
НВР:Татьяна
Аноним, 29 июня 2020 02:58
НВР:
Диана
Аноним, 29 июня 2020 03:08
НВР:
Татьяна
Аноним, 29 июня 2020 03:17
НВР:
Нет
Аноним, 29 июня 2020 03:22
НВР:
Светлана.
Аноним, 29 июня 2020 03:29
НВР:
Анастасия
Аноним, 29 июня 2020 03:31
НВР:
Таиса
Аноним, 29 июня 2020 03:42
НВР:Людмила
Аноним, 29 июня 2020 04:10
НВР:
Меня зовут Лера
Аноним, 29 июня 2020 04:13
НВР:
Александра
Аноним, 29 июня 2020 04:15
НВР:
Лейла
Аноним, 29 июня 2020 04:32
НВР:
Виктория
Аноним, 29 июня 2020 04:57
НВР:
Таня
Аноним, 29 июня 2020 05:18
НВР:
Спорим какая нибудь мамашка писала
Аноним, 29 июня 2020 05:24
НВР:
Алина
ДАРЬЯ, 29 июня 2020 05:41
НВР:
Нет
Аноним, 29 июня 2020 05:45
НВР:
Каріна
Аноним, 29 июня 2020 05:45
НВР:
Дина
Аноним, 29 июня 2020 06:11
НВР:
Виктор
Аноним, 29 июня 2020 06:23
НВР:
Анжела
Аноним, 29 июня 2020 08:39
НВР: Татьяна
Аноним, 29 июня 2020 08:55
НВР:
Надежда
Аноним, 29 июня 2020 09:10
НВР:
Марина Марина
Аноним, 29 июня 2020 09:25
НВР:
Нет, слава Богу!
Аноним, 29 июня 2020 09:26
НВР:
Яна
Аноним, 29 июня 2020 10:06
НВР:
Евгения
Аноним, 29 июня 2020 10:19
НВР:
Саетлана
Аноним, 29 июня 2020 10:45
НВР:
Лидия
Аноним, 29 июня 2020 12:00
НВР:
Да,моё имя Ярослава, и то что тут написано чистая правда. Но то что такими именами нельзя называть, это бред.
Аноним, 29 июня 2020 12:10
НВР:
Людмила
Аноним, 29 июня 2020 12:14
НВР:
СВЕТЛАНА
Аноним, 29 июня 2020 12:16
НВР:
Мирабелла

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