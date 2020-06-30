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Воспитательный момент: Поливает детскую площадку из шланга водой с отдыхающими на ней соседями на видео старшая по дому №5 Микрорайона Бердска

17:37 30.06.2020, Алина Бкрова Фото: Читателей
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Земельный участок, на котором находится площадка относится к общему имуществу многоквартирного дома №5.

Воспитательный момент: Поливает детскую площадку из шланга водой с отдыхающими на ней соседями на видео старшая по дому №5 Микрорайона Бердска
Жильцы пятого дома ежегодно устраивают праздники на площадке для детей. В качестве аниматора старшая по дому

Три недели назад — 8 июня между домом №3 и домом №5 в Микрорайоне Бердска разгорелся скандал.

Причиной тому стала детская площадка.

Напомним, что ситуация такова: рядом с домом №5 по ул. Микрорайон есть детская площадка, а поблизости с домом №3 её нет, поэтому матери третьего дома приводят своих детей на этот яркий детский игровой комплекс. Проживающие в доме №5 во главе со старшей по дому Оксаной Минаковой возмущены данным фактом, так как в строительство и возведение площадки были вложены не только их деньги, но и силы жильцов. Большую часть работ, связанных с покраской, установкой оборудования выполняли сами жильцы пятого дома.

— Когда другие люди приходят на наш участок, на всё «готовенькое», то они ничего не ценят и есть возможность, что они всё, что мы так упорно поэтапно возводили и строили на площадке сломают, а направлять приходится нам, — считают жильцы дома №5 по ул. Микрорайон.

Кроме того, ранее мы писали о том, как старшая пятого дома, будучи воспитателем, поливает участок на котором находится площадка водой с целью недопущения туда детей и их родителей. Об этом нам рассказали жильцы дома №3.

Мнение женщины из третьего дома

— Я не считаю произошедшую ситуацию нормальной. Никто из других известных мне детских площадок никого не выгоняет. Помимо всего прочего, у пятого дома камеры, выходящие на их стоянку машин и на детскую площадку. Как только старшая по дому видит кого-либо на экране, она вылетает пулей из дома и начинает кричать, орать, выгонять, я даже не знаю, что там ещё. Это же надо сидеть целый день и пялиться на экран с камер. Наш дом очень ждёт, когда мы уже сами сделаем себе детскую площадку в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Это у нас запланировано на следующий год. И если мы будем огораживать площадку, то не таким забором, каким оградил свою площадку пятый дом. Будем разговаривать с теми, кто на нашей территории распивает спиртные напитки и щелкает семечки. Скажем, что желательно этого не делать. За счет средств капитального ремонта скоро выполним ремонт кровли. Провели голосование. Договорились и нашли подрядчика. Осталось съездить к региональному оператору. Делаем всё тихо и не афишируем это в округе, — высказалась Лариса из третьего дома (имя изменено).

Как оказалось, взрослые не могут договориться о детской площадке между собой и по сей день.


Оксана Минакова

Председатель совета дома №5 по ул. Микрорайон, Оксана Минакова, прокомментировала ситуацию таким образом:

— От нашего дома не поступало предложений строить детскую площадку для всего Микрорайона. Я люблю детей. И я не против детей, а против невоспитанных родителей, которые матерятся и отвечают на мои замечания грубо. Был случай, когда на площадку приходила полная женщина с ребенком, села вместе с ним на машинку и извините, чуть не раздавила, а это всё стоит денег. Из всего Микрорайона здесь собираются люди. Было даже такое событие, когда вызывали полицию, потому что шум и гул от собравшихся людей стоял невозможный. В нашем доме, ведь, живут и пожилые люди, которым необходим покой. Они возмущаются. Нам тоже обидно, чтобы приходили все подряд желающие и всё возведенное нами ломали. У меня нет внуков. Площадку строили постепенно. Она была полностью усовершенствована в 2012 году. Камеры у нас установлены на фасаде дома давно. На днях поставили новые с хорошим изображением, они выходят на машины и на площадку. Установлены были для безопасности наших детей. Да, третьему дому удалось попасть в программу «Формирование комфортной городской среды», но мы же тоже подавали заявление. Мы, ведь, не молчим. Но при всё при этом, мы не ждем подачек от государства, а делаем всё сами. Все документы у меня, площадка полностью пригодна в соответствии со всеми параметрами техники безопасности.

Поливаю я площадку не просто так. Спросите об этом в любом детском саду. Песок и газон обязательно нужно периодически поливать. Был случай, когда я попросила пришедших оттуда уйти. Вода из шланга немного попала на ребенка, но я извинилась, так как сделала это нечаянно. В ответ получила лишь нецензурную брань от матери. Я просила их уйти, так как провожу работы, но они отказались.

Пригласила людей из третьего дома во время празднования Дня России и выходных дней, помочь нам с детской площадкой, тогда пусть приходят и играют на ней сколько угодно. Им нужно лишь покрасить детский грибок и обновить улитку. Вы думаете они пришли? Мы предоставляем кисточки, краску, нужно просто залезть и покрасить, но даже этого они не хотят делать.
Спросила у них ещё раз, дали ответ, что работают. Я же им сказала, что хотя бы трудом помогите нам. Ответили, что придет мужчина 29 июня. Я их жду, — пояснила Оксана Юрьевна 25 июня.

Комментарий ООО УК «Прогресс» в распоряжении которой находится пятый дом

— В соответствии со ст. 36 ЖК РФ земельный участок относится к общему имуществу многоквартирного дома. Детская площадка находится перед 1,2 подъездами на земле МКД 5 -го Микрорайона. Имеют ли право выгонять жильцы или нет- вопрос двойственный. Для меня это ситуация очень непонятна. Они имеют право, так как это их собственность. С точки зрения морали, я считаю, что ситуация глупая. При этом земля не муниципальная. Это земля придомовая, — пояснили в управляющей компании дома №5 по ул. Микрорайон.

Также управляющая компания предоставила нам кадастровый номер объекта.

Воспитательный момент: Поливает детскую площадку из шланга водой с отдыхающими на ней соседями на видео старшая по дому №5 Микрорайона Бердска
Кадастровый номер земельного участка, на котором находится детская площадка дома №5 по ул. Микрорайон в Бердске

Время покажет, кто прав- а кто виноват в случившемся конфликте, а пока смотрите видео.

Автор видео жительница дома №3 Микрорайона Бердска

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От редакции

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Аноним, 29 июня 2020 11:26
Современная Россия в одном дворе
Аноним, 29 июня 2020 12:03
Точнее в одном воспитателе.
Как многогранно в ней переливаются, любовь, ненависть и чувство собственной значимости для себя.
Аноним, 29 июня 2020 11:47
НВР:
Сегодня она поливает из шланга, а завтра выйдет с дробовиком и будет убивать тех, кто ей не нравится.
В дурку её надо.
Аноним, 29 июня 2020 11:55
НВР:
Полила людей?
Счет её за испорченное имущество и возможно здоровье, ведь никто не знает, чем она поливала.
Однозначно по ней психушка плачет.
Аноним, 29 июня 2020 12:00
А потом из-за таких жильцов перерасход воды на общедомовые нужды.
И потом все оплачивают её хотелки из своего кармана.
Аноним, 29 июня 2020 12:11
Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку, законно находящемуся на российской территории, право свободно передвигаться.
Территория вокруг дома 5 - это не Россия?
Если не Россия - огородить их и не выпускать.
И так они уже на людей кидаются.
Аноним, 29 июня 2020 12:18
Скажите ка свой адрес, пойду к вам вечерком посидеть дома.
А может и спать останусь.

Вы ведь в России живете, значит имею право!
Аноним, 29 июня 2020 13:10
Ага, приходи, у меня собака как раз голодная.
Аноним, 29 июня 2020 13:22
Аноним, 29 июня 2020 12:18
Не равноценное предложение, ты живешь на своей лавочке под кустом, а я в благоустроенной квартире.
Так что это ты батенька халявщик.
Аноним, 29 июня 2020 13:25
Аноним, 29 июня 2020 12:18
Это что было?
Вы против Конституции?
Вы за местечковый сепаратизм?
Пойдете через мой двор - собаку спускать на вас или нет?
Аноним, 29 июня 2020 12:11
Каждый маленький вахтёр мнит себя большим начальником...
Аноним, 29 июня 2020 13:30
Бери выше -МИНИСТРОМ!!!
Аноним, 29 июня 2020 12:15
Допрыгается тетка.
Одно дело территорию благоустраивать.
И совсем другое на людей кидаться.
Выльет ведь на голову кто нибудь ведро зеленки.
Олеся, 30 июня 2020 17:32
Или кислоты...
Аноним, 29 июня 2020 12:17
Скажу так:
если автор даже на видео может начинать разговор только с мата (и это на детской площадке), то диагноз тут однозначен: гнать таких гостей взашей!
Аноним, 29 июня 2020 12:19
Этот детский педагог кидается на людей с детьми со шлангом, причем на камеру.
Страшно представить, что она творит с детьми в садике без камеры.
Аноним, 29 июня 2020 12:19
Она любит детей?
Маму с коляской поливает.
Ребенок плачет.
На любовь это не похоже.
Скорее на шизофрению.
аноним, 29 июня 2020 12:21
Не знаю, как насчёт психушки, а вот работать такому "воспитателю" с детьми, точно нельзя!
Аноним, 29 июня 2020 14:01
Есть понятие собственности.
Совместной (как двор у многоквартирного дома) или частной (ваша квартира) - дело десятое.
Так что головой думайте вначале, а потом пишите!

Если жители дома скинулись и на собственные деньги на своей территории чего то сделали, то вполне разумно что они имеют право распоряжаться этим имуществом.
И да, других могут не пускать!

Но тем не менее: нападать на других, портить их одежду и так далее - это уже наказуемо. Так что учитывать надо.
Аноним, 29 июня 2020 18:26
Ну огараживай тогда свой двор, вход по домофону- и живи на здоровье! Вот что то изолированные дворы исключение!
Аноним, 29 июня 2020 19:27
есть понятие сервитута
если дорога ведет к другому дому - перекрыть нельзя.
а площадку хочется

просто относитесь уважительно к чужому труду и чужой собственности, а не лезьте с выпученными глазами, крича "у меня права в конституции и хочу и пользуюсь чем захочу!"
Андрей, 29 июня 2020 20:46
У себя дома делайте что хотите,в местах общего пользования считайтесь с другими,не устанавливаете свои правила!
Аноним, 29 июня 2020 22:25
придомовая территория - совместная собственность жильцов.
А для левых - это ничуть не места общего пользования - не путайте!
Бердский, 29 июня 2020 14:39
Её бы энергию да в мирное русло ! Ей однозначно надо пройти психиатрическую диагностику.
Аноним, 29 июня 2020 14:58
Диагностику она показала на видео.
Её уже однозначно лечить надо, а не диагностировать.
Adeli, 29 июня 2020 16:25
Где начало видео? Где начало так называемого конфликта на видео?
Ситуация, как всегда, вырвана из контекста....
Видео начинается с фразы "слышь, ты, больная", за такое можно смело лить из шланга прямо в рот вопрошаюшей, ибо скорее всего ситуацию раздули уже до такой степени, что просто намеренно троллят старшую по дому №5
5, 29 июня 2020 19:12
Минакову не затроллишь
Аноним, 29 июня 2020 17:57
Практически каждый из нас сталкивался с такой ситуацией.у нас под окнами детская площадка.И пракитически приходят сюда мамашки со всех домов.Запросто могут сесть на детскую качельку.Ломали без конца.Убрали.Сейчас садятся на детскую вертушку-покасили.И у меня вопрос-когда ваши дети едят и спят,если вы целый день на площадке.и с крохами.Те скорее всего отголода плачут,визжат,выгибаются.Но мамка сидит в телефоне и в ус не дует
Аноним, 29 июня 2020 18:53
НВР:
Гнать гостей с их матами. Таким не только в этом дворе будут не рады. Гнать, гнать,гнать. Молодец женщина, одна за всех.
Душа, 30 июня 2020 01:45
Посмотрела бы я как вы матерились бы,если вас облили бы водой с маленьким ребёнком,ни в коем случае не оправдываю ,ни маты ,ни тем более поливаение водой,считаю,что все площадки, которые не огорожены можно деткам играть,пусть огораживают и сидят,только на своей площадке и да женщина,которая облила отделалась хорошо, я бы по физиономии дала,а потом обратилась в поликлинику и зафиксировала у ребёнка простуду и это для неё был бы треш,и в суд не пойдешь и физиономия набита
Дом5, 29 июня 2020 19:10
Хочу пояснить через газету Курьер-среда. Ни один житель, кроме Минаковой ,не против прогулок детей с мамочками в нашем дворе!!! Все мамашки нашего
Двора гуляют и в других дворах.Угомонините Минакову.
Raven, 29 июня 2020 19:41
Ну так обнесли бы детскую площадку забором и выделели ключи жильцам, если так уж хочется. Хотя законно ли это будет
Гость, 29 июня 2020 21:19
Законно. Научитесь уважать чужую собственность. Совок закончился 30 лет назад.
Аноним, 30 июня 2020 08:14
Так огораживайтесь.
Огораживайтесь желатьно колючкой и собаками с вышкой и автоматчиком - воспитателем.
И проход, проезд через другие дворы платный для вас.
А то у вас игра в одни ворота.
Типа у вас собственность, а у других так себе.
"Кашель Лаврова"(с)
А лучше заколотите подъезды изнутри и наслаждайтесь своей собственностью.
Аноним, 29 июня 2020 21:34
Люди, что же с вами делается. Раньше вам мамы с колясками или просто с детьми мешали в магазинах, в автобусе, в самолете. А теперь вам дети мешают под окнами на детской площадке. Вы боретесь не только с невоспитанными детьми, которые уже доросли до того возраста, когда могут что-то сломать. Но вы боретесь с малышами и мамами. Ну как вы себе представляете, чтобы трехлетка мог что-то сломать? Или мама его чтоб зашла на площадку и качелю узлом завязала? Чем вам мешает детский смех под окнами? А вы сами никогда не были детьми? Ошибка думать, что детей воспитывают только мама с папой. Детей воспитывает в той или иной мере все общество- педагоги, соседи и т.д. Каждый день каждый из нас своим поведением формирует в детях, даже незнакомых, мнение об окружающем мире. Чему может научить детей эта вечно орущая старшая по дому или соседи, разделяющие детей на своих и чужих. Или мамаша на видео, орущая матом на незнакомого человека. Кошмар просто...
Аноним, 29 июня 2020 21:51
Я уже высказывала мнение по этой ситуации. Дети наше будущее, взрослые должны это помнить. Сейчас мне кажется, каждая сторона уже начала впадать в раж и правды не будет нигде. Решить вопрос должны жители дома,если большинство против других детей,что ж их право. Огородите, бдите,выгоняйте. Но всегда помните, что вы подаете пример, дети все запомнят и будут жить свой-чужой. И будьте готовы, что их так же булут гонять. Потому что другие дети узнают о "особой" площадке. Если решение не жителей, а старшей-принимайте меры. Значит, должность ей жмет, освободите женщину. Я почему то сразу была уверенна, что дело не в площадке, а шуме. Есть такой тип людей, им мешают все. Только на компанию мужиков не выйдет, а на детей - пожалуйста.
Аноним, 30 июня 2020 08:30
Пусть пятый дом огораживается.
Небо в клеточку.
Друзья в полосочку.
Воспитатель-надзиратель со шлангом.
Зато всё своё до конца срока.
Аноним, 30 июня 2020 08:52
Да ладно.
Года через 3-4 дети 5 дома подростут и поскольку их никуда не будут пускать, они сами разломают эту площадку. И минаковой даже присесть будет не на что кроме бутылочек вместо лавочек.
Бумеранг вернется.
Он всегда возвращается.
Пассажир, 30 июня 2020 10:14
не знаю, кто хуже: домоправительница со шлангом, или матерящаяся при детях мамаша, но то, что в воспитателях таким людям не место, это факт. этим видео должны заинтересоваться, в первую очередь, работники мин образования, а во вторую - прокуратуры. такая "деятельность" воспитателя не совместима с профессией.

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