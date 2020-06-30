Воспитательный момент: Поливает детскую площадку из шланга водой с отдыхающими на ней соседями на видео старшая по дому №5 Микрорайона Бердска

Три недели назад — 8 июня между домом №3 и домом №5 в Микрорайоне Бердска разгорелся скандал.
Причиной тому стала детская площадка.
Напомним, что ситуация такова: рядом с домом №5 по ул. Микрорайон есть детская площадка, а поблизости с домом №3 её нет, поэтому матери третьего дома приводят своих детей на этот яркий детский игровой комплекс. Проживающие в доме №5 во главе со старшей по дому Оксаной Минаковой возмущены данным фактом, так как в строительство и возведение площадки были вложены не только их деньги, но и силы жильцов. Большую часть работ, связанных с покраской, установкой оборудования выполняли сами жильцы пятого дома.
— Когда другие люди приходят на наш участок, на всё «готовенькое», то они ничего не ценят и есть возможность, что они всё, что мы так упорно поэтапно возводили и строили на площадке сломают, а направлять приходится нам, — считают жильцы дома №5 по ул. Микрорайон.
Кроме того, ранее мы писали о том, как старшая пятого дома, будучи воспитателем, поливает участок на котором находится площадка водой с целью недопущения туда детей и их родителей. Об этом нам рассказали жильцы дома №3.
Мнение женщины из третьего дома
— Я не считаю произошедшую ситуацию нормальной. Никто из других известных мне детских площадок никого не выгоняет. Помимо всего прочего, у пятого дома камеры, выходящие на их стоянку машин и на детскую площадку. Как только старшая по дому видит кого-либо на экране, она вылетает пулей из дома и начинает кричать, орать, выгонять, я даже не знаю, что там ещё. Это же надо сидеть целый день и пялиться на экран с камер. Наш дом очень ждёт, когда мы уже сами сделаем себе детскую площадку в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Это у нас запланировано на следующий год. И если мы будем огораживать площадку, то не таким забором, каким оградил свою площадку пятый дом. Будем разговаривать с теми, кто на нашей территории распивает спиртные напитки и щелкает семечки. Скажем, что желательно этого не делать. За счет средств капитального ремонта скоро выполним ремонт кровли. Провели голосование. Договорились и нашли подрядчика. Осталось съездить к региональному оператору. Делаем всё тихо и не афишируем это в округе, — высказалась Лариса из третьего дома (имя изменено).
Как оказалось, взрослые не могут договориться о детской площадке между собой и по сей день.
Оксана Минакова
Председатель совета дома №5 по ул. Микрорайон, Оксана Минакова, прокомментировала ситуацию таким образом:
— От нашего дома не поступало предложений строить детскую площадку для всего Микрорайона. Я люблю детей. И я не против детей, а против невоспитанных родителей, которые матерятся и отвечают на мои замечания грубо. Был случай, когда на площадку приходила полная женщина с ребенком, села вместе с ним на машинку и извините, чуть не раздавила, а это всё стоит денег. Из всего Микрорайона здесь собираются люди. Было даже такое событие, когда вызывали полицию, потому что шум и гул от собравшихся людей стоял невозможный. В нашем доме, ведь, живут и пожилые люди, которым необходим покой. Они возмущаются. Нам тоже обидно, чтобы приходили все подряд желающие и всё возведенное нами ломали. У меня нет внуков. Площадку строили постепенно. Она была полностью усовершенствована в 2012 году. Камеры у нас установлены на фасаде дома давно. На днях поставили новые с хорошим изображением, они выходят на машины и на площадку. Установлены были для безопасности наших детей. Да, третьему дому удалось попасть в программу «Формирование комфортной городской среды», но мы же тоже подавали заявление. Мы, ведь, не молчим. Но при всё при этом, мы не ждем подачек от государства, а делаем всё сами. Все документы у меня, площадка полностью пригодна в соответствии со всеми параметрами техники безопасности.
Поливаю я площадку не просто так. Спросите об этом в любом детском саду. Песок и газон обязательно нужно периодически поливать. Был случай, когда я попросила пришедших оттуда уйти. Вода из шланга немного попала на ребенка, но я извинилась, так как сделала это нечаянно. В ответ получила лишь нецензурную брань от матери. Я просила их уйти, так как провожу работы, но они отказались.
Пригласила людей из третьего дома во время празднования Дня России и выходных дней, помочь нам с детской площадкой, тогда пусть приходят и играют на ней сколько угодно. Им нужно лишь покрасить детский грибок и обновить улитку. Вы думаете они пришли? Мы предоставляем кисточки, краску, нужно просто залезть и покрасить, но даже этого они не хотят делать.
Спросила у них ещё раз, дали ответ, что работают. Я же им сказала, что хотя бы трудом помогите нам. Ответили, что придет мужчина 29 июня. Я их жду, — пояснила Оксана Юрьевна 25 июня.
Комментарий ООО УК «Прогресс» в распоряжении которой находится пятый дом
— В соответствии со ст. 36 ЖК РФ земельный участок относится к общему имуществу многоквартирного дома. Детская площадка находится перед 1,2 подъездами на земле МКД 5 -го Микрорайона. Имеют ли право выгонять жильцы или нет- вопрос двойственный. Для меня это ситуация очень непонятна. Они имеют право, так как это их собственность. С точки зрения морали, я считаю, что ситуация глупая. При этом земля не муниципальная. Это земля придомовая, — пояснили в управляющей компании дома №5 по ул. Микрорайон.
Также управляющая компания предоставила нам кадастровый номер объекта.
Время покажет, кто прав- а кто виноват в случившемся конфликте, а пока смотрите видео.
Автор видео жительница дома №3 Микрорайона Бердска
Как многогранно в ней переливаются, любовь, ненависть и чувство собственной значимости для себя.
Сегодня она поливает из шланга, а завтра выйдет с дробовиком и будет убивать тех, кто ей не нравится.
В дурку её надо.
Полила людей?
Счет её за испорченное имущество и возможно здоровье, ведь никто не знает, чем она поливала.
Однозначно по ней психушка плачет.
И потом все оплачивают её хотелки из своего кармана.
Территория вокруг дома 5 - это не Россия?
Если не Россия - огородить их и не выпускать.
И так они уже на людей кидаются.
А может и спать останусь.
Вы ведь в России живете, значит имею право!
Не равноценное предложение, ты живешь на своей лавочке под кустом, а я в благоустроенной квартире.
Так что это ты батенька халявщик.
Это что было?
Вы против Конституции?
Вы за местечковый сепаратизм?
Пойдете через мой двор - собаку спускать на вас или нет?
Одно дело территорию благоустраивать.
И совсем другое на людей кидаться.
Выльет ведь на голову кто нибудь ведро зеленки.
если автор даже на видео может начинать разговор только с мата (и это на детской площадке), то диагноз тут однозначен: гнать таких гостей взашей!
Страшно представить, что она творит с детьми в садике без камеры.
Маму с коляской поливает.
Ребенок плачет.
На любовь это не похоже.
Скорее на шизофрению.
Совместной (как двор у многоквартирного дома) или частной (ваша квартира) - дело десятое.
Так что головой думайте вначале, а потом пишите!
Если жители дома скинулись и на собственные деньги на своей территории чего то сделали, то вполне разумно что они имеют право распоряжаться этим имуществом.
И да, других могут не пускать!
Но тем не менее: нападать на других, портить их одежду и так далее - это уже наказуемо. Так что учитывать надо.
если дорога ведет к другому дому - перекрыть нельзя.
а площадку хочется
просто относитесь уважительно к чужому труду и чужой собственности, а не лезьте с выпученными глазами, крича "у меня права в конституции и хочу и пользуюсь чем захочу!"
А для левых - это ничуть не места общего пользования - не путайте!
Её уже однозначно лечить надо, а не диагностировать.
Ситуация, как всегда, вырвана из контекста....
Видео начинается с фразы "слышь, ты, больная", за такое можно смело лить из шланга прямо в рот вопрошаюшей, ибо скорее всего ситуацию раздули уже до такой степени, что просто намеренно троллят старшую по дому №5
Гнать гостей с их матами. Таким не только в этом дворе будут не рады. Гнать, гнать,гнать. Молодец женщина, одна за всех.
Двора гуляют и в других дворах.Угомонините Минакову.
Огораживайтесь желатьно колючкой и собаками с вышкой и автоматчиком - воспитателем.
И проход, проезд через другие дворы платный для вас.
А то у вас игра в одни ворота.
Типа у вас собственность, а у других так себе.
"Кашель Лаврова"(с)
А лучше заколотите подъезды изнутри и наслаждайтесь своей собственностью.
Небо в клеточку.
Друзья в полосочку.
Воспитатель-надзиратель со шлангом.
Зато всё своё до конца срока.
Года через 3-4 дети 5 дома подростут и поскольку их никуда не будут пускать, они сами разломают эту площадку. И минаковой даже присесть будет не на что кроме бутылочек вместо лавочек.
Бумеранг вернется.
Он всегда возвращается.