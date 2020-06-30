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Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля 2020 года в Бердске: Новые тарифы

21:37 30.06.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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В среднем цена на горячую и холодную воду повысится на 5%, а цена за электроэнергию — на 4,8%. А как изменятся цены в Искитиме? Читайте здесь.

Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля 2020 года в Бердске: Новые тарифы
Цены на электроэнергию и воду возрастут с 1 июля в Бердске и Искитиме

С 1 июля в Новосибирской области изменятся тарифы на бытовые услуги. О планирующихся изменениях стало известно еще 13 декабря 2020 года. В Бердске МУП КБУ поднимут цену на горячую воду с 141,47 до 148,40 рублей за кубометр, а на холодную воду – с 19,85 до 20,88 рублей за кубометр. ООО «Коммунальщик», обслуживающий поселок Новый, поднимут цену на горячую воду с 114,63 до 120,25 рублей за кубометр, цена на холодную воду изменится аналогично бердской.

В Искитиме новый тариф на холодную воду составит 21,93 рубля вместо прежних 19,95, а на горячую воду цена от МК «Прогресс» возросла до 141,47 рублей за кубометр.

Электроэнергия также подорожала. В Бердске электричество обойдется жителям в 1928,52 вместо 1838,45 рублей за Гкал, а в Искитиме 1 790,87 рублей за Гкал, вместо 1 707,22, то есть на 87 рублей дороже. Тарифы будут действительны до 31 декабря 2020 года.

Цены на водоотведение в Бердске поднимутся на 1,5 рубля, составив 31,99, а в Искитиме на рубль, так что жильцам придется заплатить 30,50 рублей.

В среднем цена на горячую и холодную воду повысится на 5%, а цена за электроэнергию — на 4,8%

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От редакции

Существенно ли для вас поднятие цен на коммунальные услуги?

Аноним, 29 июня 2020 12:16
Ставка ставка рефинансирования ЦБ РФ, она же ключевая ставка, на сегодня составляет 4,5% годовых.
Ровно на столько же происходит индексация зарплат пенсий и выплат (кто работает на дядю - у него и спрашивайте).
Поднятие цен в этих рамках - логично.
Аноним, 29 июня 2020 13:53
когда стало известно?
Аноним, 29 июня 2020 17:32
совсем скоро по миру пойдем
Аноним, 29 июня 2020 19:35
НВР:
да, очень дорого
Гость, 29 июня 2020 22:16
Больше всего вырастут цены за отопление.
Для тех, у кого ФГУП "УЭВ" с 1351,49 до 1417,69 руб./Гкал.
http://www.uev.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
Аноним, 29 июня 2020 23:41
НВР:
Горячая вода стоит столько, что дешевле греть электричеством. Бред.
Аноним, 30 июня 2020 00:09
Сколько, сколько будет стоить свет? Редакция, вы верно указали ценник! Может это за отопление столько придется платить?
Аноним, 30 июня 2020 12:38
НВР:
Очень!
Аноним, 30 июня 2020 19:03
Сев.м - он котельная Вега который день выбросы с циклонов, сажа разносится ветром,разгрузка циклонов всухую, видимо.
А что в отопительный сезон будет? Кому конкретно подчиняется
котельный
цех № 2.
Мало нам металломусорки "под носом"

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