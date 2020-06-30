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Вернут индексацию пенсий опекунам и попечителям с 1 июля в России

13:00 30.06.2020 Фото: Pixabay
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С 1 июля опекуны и попечители застрахованными считаться не будут, и, следовательно, будут признаны неработающими.

Вернут индексацию пенсий опекунам и попечителям с 1 июля в России
С 1 июля опекуны и попечители застрахованными считаться не будут, и, следовательно, будут признаны неработающими

С 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«С 1 июля индексация пенсии будет произведена тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями на возмездной основе — то есть получают за это вознаграждение от государства. Эта же норма распространяется и на приемные семьи», — отметила сенатор.

По словам парламентария, прежде данная категория пенсионеров считалась застрахованной в системе обязательного пенсионного страхования, и соответственно, ей, как и всем работающим пенсионерам, пенсия не индексировалась. С 1 июля опекуны и попечители застрахованными считаться не будут, и, следовательно, будут признаны неработающими. «Поэтому им с 1 июля повысят пенсию на те индексы, на которые прежде, пока они осуществляли опеку, не повышали. То есть если человек был опекуном три года, все индексы за три годы учтут. Обращаться для этого в органы Пенсионного фонда не нужно, перерасчёт будет произведён в беззаявительном порядке», — пояснила Елена Бибикова.

Источник: Парламентская газета

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