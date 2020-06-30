Давайте повзаимодействуем: Требует сказать, «сколько человек проголосовало по поправкам в Конституцию», чиновница из мэрии Бердска

Сегодня, 29 июня, в редакции «Курьер. Среда. Бердск» дважды раздался телефонный звонок. На том конце провода оказалась заместитель начальника отдела трудовых отношений мэрии Бердска Инна Воронина.
— Хотелось уточнить. Ваши сотрудники проголосовали по поправкам в Конституцию? — спросила Воронина.
— Мы не ведем такие списки и не требуем отчета от сотрудников по голосованию, — ответила ей главный редактор издания Галина Коморникова.
— Давайте повзаимодействуем, это ведь общее дело. Можете пройтись и опросить коллег? — настаивала Инна Леонидовна.
— Мы никогда не интересовались такой информацией у коллег. Голосование — это выбор каждого сотрудника редакции. Отчета с них я не требую. Я никого не проверяю, проголосовали вы или нет. За этим следуют другой вопрос — за что вы проголосовали? — поинтересовалась редактор издания.
— Но это не такие выборы, — заявила Воронина.
— Это как раз такие выборы. Мы голосуем за самый главный закон, по которым мы все будем жить. Вы все организации по списку обзваниваете?
— Я вам не скажу, вы же мне не говорите, — заявила Инна Воронина и бросила трубку.
В телефонной беседе чиновница отметила, что она занимается информированием. Но после разговора с ней сложилось ощущение, что происходит сбор информации, а не информирование.
Стоит отметить, что большая часть сотрудников издательского дома «БукЪвица» сегодня работает на удаленке. При этом пять сотрудников, которые находятся в редакции, в том числе и Галина Коморникова, не проголосовали по поправкам в Конституцию. Возможно, они этого и не сделают вовсе. Кстати, аудио и видеозапись телефонного разговора имеется в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск».
Мы обязательно спросим в мэрии Бердска и ТИКе города о том, кто инициатор подобных «обзвонов».
От главного редактора Галины Коморниковой:
Возможно, я бы не выносила сор из избы. И явка на выборах в Бердске — это не моя прямая обязанность. Но когда звонят чиновники в частную редакцию (а не бюджетное учреждение) и требуют отчет — сколько сходило и проголосовало — мне думается, это уже разрыв всех шаблонов.
На прошлой неделе я лично звонила в ТИК и просила дать список участков для голосования, на что мне ответили, что у них их нет в файле для отправки. На мое удивление — как нет? — ответили, что есть бумажный вариант и они могут сделать ПДФ. Хорошо, сказал я, наберу в администрацию. Набрала — прошу, у вас вот вышли в адреса для голосования в первой городской газете, можно нам файл? И мы опубликуем на сайте. Чтобы люди знали, куда идти голосовать по поправкам.
-А вы что, думаете, что ваш сайт читают больше, чем газету «Бердские новости»? И вообще, уже нет обязанности публиковать такие списки.
— Я даже не сомневаюсь, что сайт читают больше, чем газету «Бердские новости». А адреса на сайт — это же вам самим выгодно. Мы денег же не просим. Вот в ТИКе сказали, что списки готовили вы. У них нет.
— Да? Ну я тогда выясню в ТИКе. Извините, у нас совещание.
Мы не дождались списков ни от ТИК, ни от чиновницы. Отсканировали газету «Бердские новости» и разместили адреса на сайте.
И сегодня мне звонят и спрашивают, сколько человек у нас проголосовало? У меня к тем, кто приказал делать обвзон — вопрос. А что вы сделали, чтобы сотрудники редакции прошли проголосовать? Я например, разметила на сайте адреса участков, которые вам было сложно дать, а что сделали вы?
Чуть позже пресс-служба администрации Бердска прислала разъяснение к публикации:
— Администрация города Бердска разъясняет: работник городской администрации проводила телефонное информирование руководителей организаций о проходящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В списке организаций была редакция «Курьер. Среда. Бердск». Сотрудница администрации рассказала главному редактору «Курьер. Среда. Бердск» о времени работы избирательных участков. Также обратилась с просьбой уточнить, знает ли коллектив о местах и времени проведения голосования, доводилась ли до них данная информация.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает настаивать, что сотрудник администрации Бердска дважды позвонила и спросила — сколько человек сходило на голосование по поправкам в Конституцию России. Возможно, она хотела нас проинформировать, но мы проинформированы о том, где находятся избирательные участки и стараемся информировать об этом жителей Бердска.
Больше в этот бред уже никто не верит: каждый голосует как хочет.
А вот то что работодатели принуждают голосовать.... Ну не знаю...
С одной стороны: это не обязанность,
а с другой - ведь голосовать и участвовать в жизни страны это все таки какая-никакая обязанность каждого гражданина.
Я понимаю. Но, зачем тогда было добавлять, что "Лично я голосовать не пойду, и никто из родственников моих не пойдёт, так начальству и сказала!", тем самым уже обособила себя от стада.
Люди хотели возвращения совка - и вот он снова вернулся. Хотели Сталина - и вот он снова на троне! Хотели 37-го года - пожалуйста, получите, распишитесь и приткнитесь.
СК проверит выдачу двух бюллетеней жительнице Вологды
Россиянин смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции в Лондоне: в посольстве и электронно
Журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать
Удалось проголосовать дважды Вайсенбергу
вообще запретить голосовать за рубежом!
Уже разъяснили 20 раз: По учётам зачли лобкову только 1 (одно!) голосование. И не важно сколько он предпринял попыток!
А сколько таких лобковых из партии власти проголосовали дважды-трижды?
" Центризбирком заключил контракт с компанией «ИМА-консалтинг» — она будет заниматься информированием об общероссийском голосовании. Видео формируют положительное отношение к поправкам, отмечают эксперты «Голоса».
Сумма контракта — 35,8 млн рублей. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала на очередном заседании комиссии. Так будет выглядеть логотип общероссийского голосования. Также на эти деньги сняты видеоролики, которые были продемонстрированы во время заседания".
Разницы нет особой. Все равно агитация ведется за счет бюджета.
А я за это буду проджолжаить получать государственную зарплату.
Ведь многие руководители после такого мозгового штурма побегут пинать своих подчиненнх к пунктам для голосования ЗА поправки.
А эти пункты, судя по дорогостоящей рекламе на каждом заборе, подъезде, магазине - только для голосования "ЗА" поправки.
Какой миллионер проплатил рекламу ЗА поправки, не знаете? А налоговая знает?
Сотрудница администрации рассказала главному редактору «Курьер. Среда. Бердск» о времени работы избирательных участков. Также обратилась с просьбой уточнить, знает ли коллектив о местах и времени проведения голосования, доводилась ли до них данная информация.
Напоминаем, что участковые избирательные комиссии работают ежедневно до 01 июля включительно с 08.00 до 20.00 часов. Приглашаем выразить мнение в рамках Всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Прочитал - Перепиши его 12 раз и передай 12 людям из 12 колен путинских.
И уж тем более им пофиг, что там подтасовывать, как вы утверждаете. С 1% даже мороки меньше.
Если верить тому, что все подтасовывается, то придешь ты на голосование или нет, разницы нет никакой.
Лично я схожу и выражу свое мнение, для успокоения своей совести, только и всего
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание.
3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей.
=========
То, что сейчас творися - антиконституционно.
Поэтому идет борьба за количество избирателей, принявших участие в голосовании.
Кошка давно знает, чьё мясо съела и теперь готовится к искам не только в путинские конституционные суды РФ, но и в гаагские.))
ПОПРАВКИ к старой вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Что и было сделано.
А мы сейчас только одобряем или не одобряем эти одобрения.
В общем, мы сейчас ничего не решаем и не принимаем. Все уже решено и принято.
Отсюда - антиконституционность совершаемых правительством антиконституционных мероприятий по голосованию.
Если у вас есть статьи, подтверждающие законность действий президента, правительства, ГД РФ, СФ РФ, Конституционного суда, (а не Конституционного собрания, которое упоминается в Конституции 1993г), то плиз, дайте ссылку.
Вначале вносится проект внесения поправок. Такой инициативой обладают:
Президент РФ,
Совет Федерации,
Государственная Дума,
Правительство РФ,
законодательные органы субъектов Российской Федерации,
группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
Если изменения касаются глав: 1 ("Основы конституционного строя"), 2 ("Права и свободы человека и гражданина") и 9 ("Конституционные поправки и пересмотр Конституции"), то в случае если предложение поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то созывается Конституционное Собрание, на котором либо договориваются оставить конституцию неизменной, либо разрабатывают проект новой. Принимается новая конституция голосованием Конституционного собрания (минимум две трети голосов от общего числа членов) или же выносится на всенародное голосование (за новый проект должно проголосовать более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей, проживающих на территории страны).
Если же поправки касаются глав 3-8, то они оформляются как федеральные конституционные законы и их принятие не сильно отличается от обычных федеральных законов. В Государственную Думу вносится предложение о поправке, где его рассматривают в трех чтениях. Если за поправку голосует не менее двух третей от числа депутатов Госдумы и трех четвертей от общего числа членов Совета Федерации, закон о внесении поправки принимается. Дальше, в отличии от обычных федеральных законов, его должны одобрить законодательные органы субъектов РФ (не менее двух третей от общего числа субъектов РФ). Затем закон о поправке к конституции направляется президенту РФ для подписания и официальной публикации в срок не позднее 14 дней со дня его получения. Вступает закон в силу со дня его официальной публикации.
Ровно тоже самое я вам и писала. Коротко.
А те, кто голосует ЗА обнуление путина из какой колонны?