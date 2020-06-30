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Давайте повзаимодействуем: Требует сказать, «сколько человек проголосовало по поправкам в Конституцию», чиновница из мэрии Бердска

18:01 30.06.2020 Фото: Википедия
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Сотрудница отдела трудовых отношений дважды позвонила в редакцию с просьбой отчитаться о том, сколько человек уже проголосовали за поправки: «Это ведь общее дело. Бердск отстает», — заявила она.

Давайте повзаимодействуем: Требует сказать, сколько человек проголосовало по поправкам в Конституцию, чиновница из мэрии Бердска
Голосование продлится до 1 июля включительно

Сегодня, 29 июня, в редакции «Курьер. Среда. Бердск» дважды раздался телефонный звонок. На том конце провода оказалась заместитель начальника отдела трудовых отношений мэрии Бердска Инна Воронина.

— Хотелось уточнить. Ваши сотрудники проголосовали по поправкам в Конституцию? — спросила Воронина.

— Мы не ведем такие списки и не требуем отчета от сотрудников по голосованию, — ответила ей главный редактор издания Галина Коморникова.

— Давайте повзаимодействуем, это ведь общее дело. Можете пройтись и опросить коллег? — настаивала Инна Леонидовна.

— Мы никогда не интересовались такой информацией у коллег. Голосование — это выбор каждого сотрудника редакции. Отчета с них я не требую. Я никого не проверяю, проголосовали вы или нет. За этим следуют другой вопрос — за что вы проголосовали? — поинтересовалась редактор издания.

— Но это не такие выборы, — заявила Воронина.

— Это как раз такие выборы. Мы голосуем за самый главный закон, по которым мы все будем жить. Вы все организации по списку обзваниваете?

— Я вам не скажу, вы же мне не говорите, — заявила Инна Воронина и бросила трубку.

В телефонной беседе чиновница отметила, что она занимается информированием. Но после разговора с ней сложилось ощущение, что происходит сбор информации, а не информирование.

Стоит отметить, что большая часть сотрудников издательского дома «БукЪвица» сегодня работает на удаленке. При этом пять сотрудников, которые  находятся в редакции, в том числе и Галина Коморникова, не проголосовали по поправкам в Конституцию. Возможно, они этого и не сделают вовсе. Кстати, аудио и видеозапись телефонного разговора имеется в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск».

Мы обязательно спросим в мэрии Бердска и ТИКе города о том, кто инициатор подобных «обзвонов».

От главного редактора Галины Коморниковой: 

Возможно, я бы не выносила сор из избы. И явка на выборах в Бердске — это не моя прямая обязанность. Но когда звонят чиновники в частную редакцию (а не бюджетное учреждение) и требуют отчет — сколько сходило и проголосовало — мне думается, это уже разрыв всех шаблонов.

На прошлой неделе я лично звонила в ТИК и просила дать список участков для голосования, на что мне ответили, что у них их нет в файле для отправки. На мое удивление — как нет? — ответили, что есть бумажный вариант и они могут сделать ПДФ. Хорошо, сказал я, наберу в администрацию. Набрала — прошу, у вас вот вышли в адреса для голосования в первой городской газете, можно нам файл? И мы опубликуем на сайте. Чтобы люди знали, куда идти голосовать по поправкам.

-А вы что, думаете, что ваш сайт читают больше, чем газету «Бердские новости»? И вообще, уже нет обязанности публиковать такие списки.

— Я даже не сомневаюсь, что сайт читают больше, чем газету «Бердские новости». А адреса на сайт — это же вам самим выгодно. Мы денег же не просим. Вот в ТИКе сказали, что списки готовили вы. У них нет.

— Да? Ну я тогда выясню в ТИКе. Извините, у нас совещание.

Мы не дождались списков ни от ТИК, ни от чиновницы. Отсканировали газету «Бердские новости» и разместили адреса на сайте.

И сегодня мне звонят и спрашивают, сколько человек у нас проголосовало? У меня к тем, кто приказал делать обвзон — вопрос. А что вы сделали, чтобы  сотрудники редакции прошли проголосовать?  Я например, разметила на сайте адреса участков, которые вам было сложно дать, а что сделали вы?

Чуть позже пресс-служба администрации Бердска прислала разъяснение к публикации:

— Администрация города Бердска разъясняет: работник городской администрации проводила телефонное информирование руководителей организаций о проходящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В списке организаций была редакция «Курьер. Среда. Бердск». Сотрудница администрации рассказала главному редактору «Курьер. Среда. Бердск» о времени работы избирательных участков. Также обратилась с просьбой уточнить, знает ли коллектив о местах и времени проведения голосования, доводилась ли до них данная информация.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает настаивать, что сотрудник администрации Бердска дважды позвонила и спросила — сколько человек сходило на голосование по поправкам в Конституцию России. Возможно, она хотела нас проинформировать, но мы проинформированы о том, где находятся избирательные участки и стараемся информировать об этом жителей Бердска.

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От редакции

Наглость?

аноним, 29 июня 2020 13:52
У нас тоже самое. Бюджетная организация, начальство просит отчитаться кто проголосовал, кто нет, ещё и родственников приплетают. И ведь основная масса работников отчитывается что проголосовали, просто поражает это. Люди вы что стадо баранов?! Лично я голосовать не пойду, и никто из родственников моих не пойдёт, так начальству и сказала! Беспредел полный, совсем уже обнаглели!
Аноним, 29 июня 2020 14:04
Что интересно: больше уже никто не говорит что заставляют голосовать именно ЗА.
Больше в этот бред уже никто не верит: каждый голосует как хочет.

А вот то что работодатели принуждают голосовать.... Ну не знаю...
С одной стороны: это не обязанность,
а с другой - ведь голосовать и участвовать в жизни страны это все таки какая-никакая обязанность каждого гражданина.
Ольга, 29 июня 2020 14:20
При чем здесь стадо баранов? Не ходите, это ваше право. А я схожу.
Аноним, 29 июня 2020 16:08
Не идущих на голосование можно также обозвать стадом баранов!
аноним, 29 июня 2020 18:30
Стадо барановов, не потому что голосуют, это право каждого голосовать или не голосовать. Стадо баранов, это те,кто позволяет собой манипулировать, предоставляя отчёты о своём голосовании.
Ольга, 29 июня 2020 19:13
"Стадо баранов, это те,кто позволяет собой манипулировать, предоставляя отчёты о своём голосовании."
Я понимаю. Но, зачем тогда было добавлять, что "Лично я голосовать не пойду, и никто из родственников моих не пойдёт, так начальству и сказала!", тем самым уже обособила себя от стада.
Сергей, 29 июня 2020 14:14
Не бюджетная организация, тоже был звонок на прошлой неделе, типа "кто у вас отвечает за то, пойдут ли сотрудники голосовать?" Не понятно, что это за добровольно-принудительная обязанность агитации. Как-будто забыли, что парторгов на предприятиях нет давно...
Аноним, 29 июня 2020 22:38
Парторги снова есть. И уже давно. Просто они теперь ВЛАДЕЮТ предприятиями - даже если у этих предприятий формально другие собственники. Ведь всегда можно надавить, а несогласным директорам банально подбросить наркоты и засадить лет на 10... А пока он будет сидеть - предприятия не станет. Опять же карательная психиатрия снова в строю. Методов теперь ой как много.

Люди хотели возвращения совка - и вот он снова вернулся. Хотели Сталина - и вот он снова на троне! Хотели 37-го года - пожалуйста, получите, распишитесь и приткнитесь.
Аноним, 29 июня 2020 14:30
В чём проблема и почему интерес к участию граждан в голосовании является чем-то на грани нарушения закона? По-моему гадко, когда т.н. граждане визжат, что "лично я голосовать не пойду и мое ротсфенники…" и ещё пытаются выставить себя борцами с неким беспределом.
Аноним, 29 июня 2020 15:08
В Израиле россиянка трижды проголосовала по поправкам к Конституции
СК проверит выдачу двух бюллетеней жительнице Вологды
Россиянин смог дважды проголосовать по поправкам к Конституции в Лондоне: в посольстве и электронно
Журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать
Удалось проголосовать дважды Вайсенбергу
Аноним, 29 июня 2020 15:28
вывод: свалили так свалили.
вообще запретить голосовать за рубежом!
Гость, 29 июня 2020 17:36
"Журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать..."
Уже разъяснили 20 раз: По учётам зачли лобкову только 1 (одно!) голосование. И не важно сколько он предпринял попыток!
Аноним, 29 июня 2020 18:44
Зачли только одно голосование, потому что он пошел и признался в содеянном напоказ.
А сколько таких лобковых из партии власти проголосовали дважды-трижды?
Аноним, 29 июня 2020 14:35
Их энергию, да в нужное русло!
Аноним, 29 июня 2020 15:07
Раз власти нужна явка, то бойкотируем этот цирк.
Гость, 29 июня 2020 17:38
Я бы таких агитаторов за призывы не голосовать лишал права голоса на 5-10 лет. Ходи, ветер пинай!
Covid-19, 29 июня 2020 18:10
Я бы, таких агитаторов ЗА поправки, как Мясников, к примеру, за агитацию с телевизионного канала, за бюджетные деньги - лишал бы права голоса пожизненно.
Covid-19, 29 июня 2020 18:13
Гость, а ты знаешь, что агитационный ролик "артиста" Безрукова обошелся налогоплательщикам в 40 млн рублей? Что будем делать с ним?
Аноним, 29 июня 2020 21:35
Covid-19, 29 июня 2020 18:13 А вам кто то смету этого ролика показал или сам Безруков расчетный листок предоставил? Ну хватит уже как бабка на лавке сплетни собирать то?!
Аноним, 29 июня 2020 22:04
Давайте уточним, чтобы не было взаимных тёрок.
" Центризбирком заключил контракт с компанией «ИМА-консалтинг» — она будет заниматься информированием об общероссийском голосовании. Видео формируют положительное отношение к поправкам, отмечают эксперты «Голоса».
Сумма контракта — 35,8 млн рублей. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала на очередном заседании комиссии. Так будет выглядеть логотип общероссийского голосования. Также на эти деньги сняты видеоролики, которые были продемонстрированы во время заседания".

Разницы нет особой. Все равно агитация ведется за счет бюджета.
Аноним, 29 июня 2020 15:15
«Это ведь общее дело. Бердск отстает», ... меня не наградят, я без премии останусь, а у меня не только дети, но и повышенные духовные потребности...
Аноним, 29 июня 2020 15:29
Профессионализм пресс-службы так и прет))
Аноним, 29 июня 2020 15:30
Можете пройтись и опросить коллег?
А я за это буду проджолжаить получать государственную зарплату.
Аноним, 29 июня 2020 15:35
Вот на таких воронах стояло, стоит и будет стоять путинское государство.
Ведь многие руководители после такого мозгового штурма побегут пинать своих подчиненнх к пунктам для голосования ЗА поправки.
А эти пункты, судя по дорогостоящей рекламе на каждом заборе, подъезде, магазине - только для голосования "ЗА" поправки.
Какой миллионер проплатил рекламу ЗА поправки, не знаете? А налоговая знает?
Аноним, 29 июня 2020 16:02
У нас на доме давно все путинские агитки посрывали!
Евгения Шипилина, 29 июня 2020 16:02
Работник городской администрации проводила телефонное информирование руководителей организаций о проходящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В списке организаций была редакция «Курьер. Среда. Бердск».

Сотрудница администрации рассказала главному редактору «Курьер. Среда. Бердск» о времени работы избирательных участков. Также обратилась с просьбой уточнить, знает ли коллектив о местах и времени проведения голосования, доводилась ли до них данная информация.

Напоминаем, что участковые избирательные комиссии работают ежедневно до 01 июля включительно с 08.00 до 20.00 часов. Приглашаем выразить мнение в рамках Всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Аноним, 29 июня 2020 16:25
Ну вот и настало время публикации аудиозаписи телефонного разговора с ...))
Аноним, 29 июня 2020 16:36
Идите делом занимайтесь лучше, а не комментарии пишите. Дорог в городе нет, бердск пролетает по федеральным и областным программам финансирования, а вы пишите заказные комментарии!
Уна, 29 июня 2020 16:53
А зачем? С какой целью? Все и так знают. Агитки в почтовых ящиках, объявления на подъездах, газеты, телевизор, интернет, сарафанное радио... Разве этого мало? Кто хочет, тот сам придет и проголосует, а кто не хочет, то никакое дополнительное давление не заставит его это сделать. К тому же сомневающихся пойти на голосование навязчивые действия могут оттолкнуть от данного мероприятия.
Аноним, 29 июня 2020 16:31
Кто правду говорит? Редакция или администрация? Запутали совсем.
Аноним, 29 июня 2020 22:54
в данном случае 100%, что правда за редакцией! Потому что такой опрос администрация проводит с первого дня голосования! Звонит в бюджетную организацию, требует по несколько раз на день называть цифру проголосовавших! И объяснять, какой план разработан, чтобы все работники проголосовали. при этом особо напирали, что бюджетники должны проголосовать в первые два дня!
Уна, 29 июня 2020 16:33
А почему чиновники так засуетились? Их что награда ждет, если бердчане дружно проголосуют? Или наказание, если плохо? Татьяна Золотухина брала у старшего по дому список, кто будет голосовать на дому. Хотя до этого на дверях подъездов висели номера телефонов, по которым желающие могут попросить приехать к ним в квартиру. И в субботу у дома стояла избирательная комиссия и в воскресенье ходила по подъездам, мне в домофон звонили. Столько рвения. Вот эту бы энергию лучше бы направили на свою работу (на улучшение жизни в городе)Чиновники решили, что народу нужны пастухи...
Аноним, 29 июня 2020 16:38
Всем, кто проголосовал за изменение сроков запрета уголовного преследования с 10 лет до пожизненного, как настоящего президента, так и в отставке, - будет щасье.
Прочитал - Перепиши его 12 раз и передай 12 людям из 12 колен путинских.
Я, 29 июня 2020 16:55
Господи,это такая же история про школы.Директора лично просят отчитаться ,еще и про членов семьи.Это что???Уже желание пойти в редакцию и обнародовать переписку!!!!! Нет слов просто...
Ил80, 29 июня 2020 17:00
так, давайте тогда все послушаем запись разговора. как я понимаю, претензионная сторона предоставляет запись разговора, иначе можно наговорить многое.
Новый Мир, 29 июня 2020 17:00
Им не важно проголосует народ "за" или "против". Они всё равно списки бюллетеней заменяют в конце дня. Им главное, чтобы явка прошла: чтобы более 50 процентов проголосовавших было, а дальше ловкость рук и никакого... Кто не хочет утверждения новых поправок не ходите на выборы. Иначе ваш бюллетень с пометкой "против" превратится в бюллетень с пометкой "за". Честных выборов у нас уже давно нет. Те кто хотят выразить свою гражданскую позицию о непринятии новых поправок один из верных вариантов - игнорировать выборы. Неявка сильный барьер для них.
Ольга, 29 июня 2020 17:35
Нет никакого порога явки. Не выдумывайте про 50%.
Ольга, 29 июня 2020 20:39
Еще раз повторю, нет никакого порога явки. Хоть 1% придет - голосование будет состоявшимся. Неявка не является никаким барьером.
И уж тем более им пофиг, что там подтасовывать, как вы утверждаете. С 1% даже мороки меньше.
Ольга, 29 июня 2020 20:41
И что мешает им подтасовать и явку?
Если верить тому, что все подтасовывается, то придешь ты на голосование или нет, разницы нет никакой.
Лично я схожу и выражу свое мнение, для успокоения своей совести, только и всего
Аноним, 29 июня 2020 23:26
Ольге, 29 июня 2020 20:39
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.

2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей.
=========
То, что сейчас творися - антиконституционно.
Поэтому идет борьба за количество избирателей, принявших участие в голосовании.
Кошка давно знает, чьё мясо съела и теперь готовится к искам не только в путинские конституционные суды РФ, но и в гаагские.))
Ольга, 29 июня 2020 23:47
А мы разве сейчас пересматриваем положения глав 1,2,9? Или рассматриваем проект новой конституции?
Ольга, 29 июня 2020 23:55
Голоса более половины избирателей нужны про ПРИНЯТИИ НОВОЙ конституции.
ПОПРАВКИ к старой вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Что и было сделано.
А мы сейчас только одобряем или не одобряем эти одобрения.
В общем, мы сейчас ничего не решаем и не принимаем. Все уже решено и принято.
Ольга, 29 июня 2020 23:57
Кстати, поправки уже вносились несколько раз и без нашего участия и одобрения. На этот раз Путин решил сделать такой ход, который нужен только ему самому, видимо.
Аноним, 30 июня 2020 00:07
Ольга, каких-либо кастраций или пластических операций действующей Конституции в этой самой Конституции, кроме как принятия новой Конституции, не предусмотрено.
Отсюда - антиконституционность совершаемых правительством антиконституционных мероприятий по голосованию.
Если у вас есть статьи, подтверждающие законность действий президента, правительства, ГД РФ, СФ РФ, Конституционного суда, (а не Конституционного собрания, которое упоминается в Конституции 1993г), то плиз, дайте ссылку.
Аноним, 30 июня 2020 00:15
Порядок изменения и внесения поправок в конституцию определен в её 9 главе.
Вначале вносится проект внесения поправок. Такой инициативой обладают:

Президент РФ,
Совет Федерации,
Государственная Дума,
Правительство РФ,
законодательные органы субъектов Российской Федерации,
группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
Если изменения касаются глав: 1 ("Основы конституционного строя"), 2 ("Права и свободы человека и гражданина") и 9 ("Конституционные поправки и пересмотр Конституции"), то в случае если предложение поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то созывается Конституционное Собрание, на котором либо договориваются оставить конституцию неизменной, либо разрабатывают проект новой. Принимается новая конституция голосованием Конституционного собрания (минимум две трети голосов от общего числа членов) или же выносится на всенародное голосование (за новый проект должно проголосовать более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей, проживающих на территории страны).

Если же поправки касаются глав 3-8, то они оформляются как федеральные конституционные законы и их принятие не сильно отличается от обычных федеральных законов. В Государственную Думу вносится предложение о поправке, где его рассматривают в трех чтениях. Если за поправку голосует не менее двух третей от числа депутатов Госдумы и трех четвертей от общего числа членов Совета Федерации, закон о внесении поправки принимается. Дальше, в отличии от обычных федеральных законов, его должны одобрить законодательные органы субъектов РФ (не менее двух третей от общего числа субъектов РФ). Затем закон о поправке к конституции направляется президенту РФ для подписания и официальной публикации в срок не позднее 14 дней со дня его получения. Вступает закон в силу со дня его официальной публикации.
Ольга, 30 июня 2020 01:10
Аноним, 30 июня 2020 00:15достаточно было дать ссылку.
Ровно тоже самое я вам и писала. Коротко.
Аноним, 30 июня 2020 20:08
Голосовал сегодня в ДК, в списках стоит уже номер моего паспорта, так что моё присутствие на голосование и не требуется, завтра кто нибудь за меня и распишется!!! Думаю надо идти голосовать, а то за вас сделает кто нибудь другой.
Аноним, 29 июня 2020 17:30
Жители г. Бердска всегда считались наиболее образованными, продвинутыми, наиболее пострадавшими в 90-е ! Но нам не везло с чиновниками, которые не могут организовать обыкновенное голосование, проинструктировать администрацию участков, как реагировать на происки провокаторов. Так, поставили палатку от ДК, к которой подошла девушка из 5 колонны, которая наковыряла массу недостатков:-документов не на основании чего они стоя, -на вопросы "мычат" что-то невнятное, -привезли коробку с сух пайками зачем-то, - на вызов полиции приехал малограмотный мл сержант, которому не обьяснили как он должен действовать с агрессивными молодыми людьми, мешающими работе администрации этих выносных пунктов. Путин в теле обращении обьяснил, что не надо никого загонять на голосование! Но у нас как в поговорке:"Заставь дураков молится, они себе лбы расшибут!"
Covid-19, 29 июня 2020 17:39
Почему обязательно девушка из "5-й колонны"? Разве гражданин не имеет право на свою личную позицию?
А те, кто голосует ЗА обнуление путина из какой колонны?
Аноним, 29 июня 2020 18:02
"...и юный Октябрь впереди!"(с).

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