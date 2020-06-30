Давайте повзаимодействуем: Требует сказать, «сколько человек проголосовало по поправкам в Конституцию», чиновница из мэрии Бердска

Сотрудница отдела трудовых отношений дважды позвонила в редакцию с просьбой отчитаться о том, сколько человек уже проголосовали за поправки: «Это ведь общее дело. Бердск отстает», — заявила она.

Голосование продлится до 1 июля включительно

Сегодня, 29 июня, в редакции «Курьер. Среда. Бердск» дважды раздался телефонный звонок. На том конце провода оказалась заместитель начальника отдела трудовых отношений мэрии Бердска Инна Воронина.

— Хотелось уточнить. Ваши сотрудники проголосовали по поправкам в Конституцию? — спросила Воронина.

— Мы не ведем такие списки и не требуем отчета от сотрудников по голосованию, — ответила ей главный редактор издания Галина Коморникова.

— Давайте повзаимодействуем, это ведь общее дело. Можете пройтись и опросить коллег? — настаивала Инна Леонидовна.

— Мы никогда не интересовались такой информацией у коллег. Голосование — это выбор каждого сотрудника редакции. Отчета с них я не требую. Я никого не проверяю, проголосовали вы или нет. За этим следуют другой вопрос — за что вы проголосовали? — поинтересовалась редактор издания.

— Но это не такие выборы, — заявила Воронина.

— Это как раз такие выборы. Мы голосуем за самый главный закон, по которым мы все будем жить. Вы все организации по списку обзваниваете?

— Я вам не скажу, вы же мне не говорите, — заявила Инна Воронина и бросила трубку.

В телефонной беседе чиновница отметила, что она занимается информированием. Но после разговора с ней сложилось ощущение, что происходит сбор информации, а не информирование.

Стоит отметить, что большая часть сотрудников издательского дома «БукЪвица» сегодня работает на удаленке. При этом пять сотрудников, которые находятся в редакции, в том числе и Галина Коморникова, не проголосовали по поправкам в Конституцию. Возможно, они этого и не сделают вовсе. Кстати, аудио и видеозапись телефонного разговора имеется в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск».

Мы обязательно спросим в мэрии Бердска и ТИКе города о том, кто инициатор подобных «обзвонов».

От главного редактора Галины Коморниковой:

Возможно, я бы не выносила сор из избы. И явка на выборах в Бердске — это не моя прямая обязанность. Но когда звонят чиновники в частную редакцию (а не бюджетное учреждение) и требуют отчет — сколько сходило и проголосовало — мне думается, это уже разрыв всех шаблонов.

На прошлой неделе я лично звонила в ТИК и просила дать список участков для голосования, на что мне ответили, что у них их нет в файле для отправки. На мое удивление — как нет? — ответили, что есть бумажный вариант и они могут сделать ПДФ. Хорошо, сказал я, наберу в администрацию. Набрала — прошу, у вас вот вышли в адреса для голосования в первой городской газете, можно нам файл? И мы опубликуем на сайте. Чтобы люди знали, куда идти голосовать по поправкам.

-А вы что, думаете, что ваш сайт читают больше, чем газету «Бердские новости»? И вообще, уже нет обязанности публиковать такие списки.

— Я даже не сомневаюсь, что сайт читают больше, чем газету «Бердские новости». А адреса на сайт — это же вам самим выгодно. Мы денег же не просим. Вот в ТИКе сказали, что списки готовили вы. У них нет.

— Да? Ну я тогда выясню в ТИКе. Извините, у нас совещание.

Мы не дождались списков ни от ТИК, ни от чиновницы. Отсканировали газету «Бердские новости» и разместили адреса на сайте.

И сегодня мне звонят и спрашивают, сколько человек у нас проголосовало? У меня к тем, кто приказал делать обвзон — вопрос. А что вы сделали, чтобы сотрудники редакции прошли проголосовать? Я например, разметила на сайте адреса участков, которые вам было сложно дать, а что сделали вы?

Чуть позже пресс-служба администрации Бердска прислала разъяснение к публикации:

— Администрация города Бердска разъясняет: работник городской администрации проводила телефонное информирование руководителей организаций о проходящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В списке организаций была редакция «Курьер. Среда. Бердск». Сотрудница администрации рассказала главному редактору «Курьер. Среда. Бердск» о времени работы избирательных участков. Также обратилась с просьбой уточнить, знает ли коллектив о местах и времени проведения голосования, доводилась ли до них данная информация.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает настаивать, что сотрудник администрации Бердска дважды позвонила и спросила — сколько человек сходило на голосование по поправкам в Конституцию России. Возможно, она хотела нас проинформировать, но мы проинформированы о том, где находятся избирательные участки и стараемся информировать об этом жителей Бердска.