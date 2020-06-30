Назвал число пациентов с COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин Хальзов

Госпиталя для пациентов с коронавирусом не предусмотрено.

Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска

Ответил на запрос «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов вечером, 26 июня.

— По состоянию на 23 июня 2020 в ГБУЗ НСО «БЦГБ» госпитализированы 3 пациента с лабораторно подтвержденным

диагнозом «коронавирусная инфекция», — гласит ответ министра.

Отмечается, что госпиталя для пациентов с коронавирусом в Бердске не предусмотрено. А в хирургическом отделении ЦГБ Бердска организован инфекционный изолятор. Сколько коек для больных коронавирусом предусмотрено в пульмонологии ЦГБ Бердска, читайте в ближайшее время.