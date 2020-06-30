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Назвал число пациентов с COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин Хальзов

21:52 30.06.2020, Марина Волкова Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Госпиталя для пациентов с коронавирусом не предусмотрено.

Назвал число пациентов с COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин Хальзов
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Назвал число пациентов с COVID 19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин Хальзов

«Тут только орешь «сестра, сестра!»: история болезни COVID-19 в реанимации и пульмонологии ЦГБ Бердска из первых уст пациентаНазвал число пациентов с COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска министр Константин ХальзовЕщё 1656 новостей

Ответил на запрос «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов вечером, 26 июня.

— По состоянию на 23 июня 2020 в ГБУЗ НСО «БЦГБ» госпитализированы 3 пациента с лабораторно подтвержденным
диагнозом «коронавирусная инфекция», — гласит ответ министра.

Отмечается, что госпиталя для пациентов с коронавирусом в Бердске не предусмотрено. А в хирургическом отделении ЦГБ Бердска организован инфекционный изолятор. Сколько коек для больных коронавирусом предусмотрено в пульмонологии ЦГБ Бердска, читайте в ближайшее время.

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От редакции

Так и есть?

Аноним, 29 июня 2020 15:49
НВР: А кто бы это проверил?
Какой немногословный министр.
Редакция, можете опубликовать свой запрос, на который министр ответил тремя словами в одном предложении.
Аноним, 29 июня 2020 21:03
На 4 этаже пульмонологии лежит 36 человек. Кто то подтверждён, кто то ждет результатов.
Аноним, 29 июня 2020 22:02
Если нет ковидного госпиталя, то что там делают три человека с ковидом? Заражают окружающих? Какое они получают лечение? Явно не то, что положено при ковиде. Получается люди брошены на выживание.
Аноним, 30 июня 2020 09:02
Так вроде Хальзов умер от говид19?
Или это было до этого?
Аноним, 30 июня 2020 09:57
Умер его брат, он был врачём.
Аноним, 30 июня 2020 10:26
надо самого Хальзина привезти в БЦГБ хирургию и пульмонологию и носом ткнуть. И журналистов пригласить независимых. Чтобы все это сняли и выложили в соцсети и на Первом.
Аноним, 30 июня 2020 10:35
А что там снимать? Люди просто ждут либо анализов, либо уже больны в разной степени и с разной этиологией, а не только вашим ковидом. Сеете панику тут...

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