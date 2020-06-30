Даты опасных магнитных бурь в июле 2020 года: неблагоприятных периодов будет несколько

Многие люди в период магнитных бурь и неблагоприятных дней чувствуют ухудшение самочувствия и потерю жизненных сил, а потому следует знать, когда будут опасные дни в июле 2020 года.

Мужчины более подвержены влиянию магнитных бурь нежели женщины

График магнитных бурь и неблагоприятных дней в июле 2020 года

Практически с самого начала месяца, а именно с 3 июля 2020 года геомагнитная обстановка на планете будет напряженной. Астрологи сообщают, что середина лета будет отмечена тремя магнитными бурями средней и высокой интенсивности. Изначально магнитные всплески будут средней интенсивности, а основной удар придется на 4, 6 и 7 числа.

Стоит отметить, что пару дней до наступления магнитной бури и несколько после считаются неблагоприятными. Поскольку, в это время особо чувствительные личности уже ощущают недомогание и перепады настроения. Поэтому, метеозависимым людям следует учитывать этот нюанс, при планировании своих дел.

Сильная магнитная буря ожидается 15 июля 2020 года. Она будет достаточно затяжной, ее отголоски будут слышны вплоть до 17 числа. 29 июля произойдет магнитная буря средней интенсивности. Специалисты советуют людям избегать стрессовых ситуаций в этот период, больше времени проводить на свежем воздухе и хорошо высыпаться.

Влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека

Большинство магнитных бурь негативно воздействуют на организм людей. В принципе, если у человека крепкое здоровье и иммунитет, то он и не почувствует ничего. Но метеозависимым людям следует быть начеку в это время. Как правило, магнитные бури вызывают у человека общее недомогание, перепады АД, головную боль, бессонницу и нарушение сердечного ритма.

В периоды геомагнитных возмущений у людей обостряются хронические заболевания. Они становятся вялыми, заторможенными и невнимательными. Именно поэтому большинство решений, принятых в период магнитной бури оказываются неверными. Еще, в это время усиливается риск получения травмы. Многие люди впадают в депрессию в этот период.

Стоит также отметить, что мужчины более подвержены влиянию магнитных бурь нежели женщины. На представителей сильного поля активность солнца влияет как красная тряпка на быка. Они по большей части становятся агрессивными, вспыльчивыми и неадекватными. У некоторых даже могут активизироваться маниакальные наклонности.

Как обезопасить себя от негативного влияния солнечных вспышек и магнитных бурь

Свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь можно, главное придерживаться в это время определенных правил и запретов.

Хорошо и достаточно высыпаться.



Исключить из своего рациона алкогольные напитки, сигареты, кальян.Больше времени проводить на свежем воздухе, снизить свою физическую активность.Держать при себе необходимые лекарства, пить аспирин.Не рекомендуется налегать на вредную пищу (жирные, острые, соленые и сладкие блюда), лучше отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам.На время отказаться от употребления крепкого черного чая и кофе, их можно заменить зеленым или травяным чаем, морсами и компотами.Организм должен получать достаточное количество жидкости.В ванну можно добавить немного успокоительных трав, не помешает также контрастный душ.Если человек испытывает тревогу, страх, нервозность, ему следует принимать какие-то успокоительные средства (настой валерианы, мелиссы, пустырника и т. п.).Не стоит принимать в это время важные решения, строить новые планы, заключать сделки и проводить деловые переговоры.Также следует отказаться от дорогостоящих приобретений и общения с негативными людьми.

Каждый сам решает прислушиваться ему к советам специалистов или нет. Однако, важно понимать, что соблюдение хотя-бы нескольких этих правил и ограничений поспособствует снижению негативного влияния магнитных бурь и неблагоприятных дней на организм и жизнь людей.