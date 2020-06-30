Счастливые дни для этих 3 знаков зодиака наступят в период с 29 июня по 3 июля 2020 года

Представителей трёх знаков зодиака ожидает счастье в личной жизни и роковые встречи. Они не только сумеют настроить свою судьбу на положительные моменты, но и за короткое время избавятся от тёмной полосы.

Астрологи советуют слушать своё сердце, оно не подведёт

Телец

Для представителей данного знака зодиака в период с 29 июня по 3 июля звезды обещают счастливую и удачную жизнь. Они не только сумеют решить проблемы с любимым и дорогим сердцу человеком, но и с финансами.

Роковая встреча принесёт удачу и стабильность. Дни удачные для подписания сделок и поездок. Если что-то пошло не так, астрологи советуют не останавливаться на половине пути перед важными достижениями. Если Тельцы не будут упускать возможность добиться больших высот, Фортуна сделает хорошие подсказки.

Скорпион

Представителям данного знака зодиака в период с 29 июня по 3 июля будет нелегко. Но сумеют проявить себя и решат важные проблемы в своей жизни. Астрологи уверяют, если Скорпионы провялят себя, они с лёгкостью будут идти до конца лета по полосе везения и счастья. Все намеченные проекты принесут успех и стабильность.

Дева

Из-за их резкий и порой невменяемый характер они отталкивали удачу на протяжении нескольких месяцев. Высшие силы в период с 29 июня по 3 июля будут давать яркие подсказки, которые помогут им изменить свою судьбу и добиться удачи в жизни. Астрологи советуют слушать своё сердце, оно не подведёт.