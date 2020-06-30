Инструкция для сердечников как безопасно переживать жару

В жаркую погоду люди с болезнями сердца, сосудов, почек и рядом других недугов могут сталкиваться с ухудшением состояния. Что делать, чтобы этого не случилось – в нашем материале.

Сердечникам летом лучше всегда иметь под рукой бутылочку с водой, чтобы восполнять потери жидкости

В жаркую погоду люди с болезнями сердца, сосудов, почек и рядом других недугов могут сталкиваться с ухудшением состояния. Что делать, чтобы этого не случилось – в нашем материале.

Хотелось бы наслаждаться летом и не думать о недомогании, но, к сожалению, не все могут себе это позволить. В жаркую погоду сердечники и люди с другими хроническими заболеваниями находятся в зоне риска. Потеря жидкости приводит к повышению нагрузки на сердце, возникают отеки, появляется или усиливается одышка.

Известно, что в жаркую погоду происходит много инфарктов, инсультов и обострений, например, гипертонических кризов. Поэтому важно позаботиться о своем здоровье. И самое главное – принимать прописанные препараты. Некоторые пациенты, почувствовав облегчение, бросают лекарства или самостоятельно снижают дозировку. Делать этого ни в коем случае нельзя. Если вас беспокоят побочные эффекты или препарат не подходит, нужно обратиться к лечащему врачу и назначить другое лечение.

Еще одно табу – алкоголь. Спиртные напитки повышают давление и способствуют обезвоживанию. Более того, многие лекарства просто не сочетаются со спиртным. Есть очень много случаев, когда люди едут в отпуск и позволяют себе выпить в жару, думая, что от пары бокалов или стопок ничего страшного не случится, а потом оказываются на больничной койке и то, если повезет… Если вам разрешен алкоголь и очень хочется выпить, лучше сделать это вечером, когда погода более прохладная. Врач строго запретил выпивать? Не рискуйте – цена может быть слишком высокой.

Также лучше не нарушать предписанную диету. Иногда пищевые ограничения играют очень важную роль в лечении, поэтому отступление может пустить все насмарку или резко ухудшить состояние. Если собираетесь в отпуск и планируете пробовать новое, предварительно поговорите с врачом, чтобы точно знать, что вам разрешено.

Не забывайте о воде. Сердечникам летом лучше всегда иметь под рукой бутылочку с водой, чтобы восполнять потери жидкости. Старайтесь держаться в тени и обязательно используйте головной убор во время солнечных ванн. Необходим и солнцезащитный крем – ожоги могут способствовать сгущению крови и повышению давления, не говоря уже о риске рака кожи.