30.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Спасение лисёнка из университета в Новосибирске попало на видео

08:50 30.06.2020 Фото: Pixabay
2 0

Каким образом лис оказался в черте города — неизвестно.

Спасение лисёнка из университета в Новосибирске попало на видео
Лисенок оказался в ловушке, попав в приямок цокольного этажа

24 июня у главного корпуса Новосибирского государственного аграрного университета был обнаружен лисенок. Совершавший обход территории охранник заметил, что лисенок оказался в ловушке, попав в приямок цокольного этажа.

Он вызвал спасателей, которые спустились в приямок и поймали лисенка в обычную картонную коробку. Далее они выехали в район Гусинобродского тракта, где просто поставили коробку в густой траве, открыв ее. Лисенок сразу же выскочил из коробки и, недолго думая, скрылся в густых зарослях, направившись к себе домой — в лес.

Спасатели и пожарные часто помогают животным, попавшим в беду: 2 июня в городе Талица в Свердловской области группа пожарных помогла лосенку, застрявшему в канаве, выбраться из ловушки. Спасательная операция заняла час, в итоге лосенок благополучно ушел в лес.

Источник: gismeteo

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы видели в природе лис?

Аноним, 30 июня 2020 09:18
Жалко лисичку
Погибнет такой малыш
Хоть бы накормили его сначала
Аноним, 30 июня 2020 10:15
НВР:
В искитимском районе полно.Ночью в районе села лебедевка ночью по трассе едешь,через дорогу как кошки перебегают,удивили

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУгроза «ковида» на детской площадке: Без маски рядом с детьми сидел житель Бердска
10:50 30-06-2020
Угроза «ковида» на детской площадке: Без маски рядом с детьми сидел житель Бердска
БердскИскали закладку "солевые" средь бело дня во дворе дома №35 по ул. К.Маркса в Бердске. Смотрите фото
10:45 30-06-2020
Искали закладку
Определились победители первого сибирского онлайн-турнира на «Кубок Ростелекома»
10:42 30-06-2020
Определились победители первого сибирского онлайн-турнира на «Кубок Ростелекома»
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
10:35 30-06-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений сайте «Курьер.Среда.Бердск»
БердскКак встретились 42 года спустя очевидцы приземлившегося ТУ-104 на аэродроме Бердска 27 июня. Смотрите видео
10:30 30-06-2020
Как встретились 42 года спустя очевидцы приземлившегося ТУ-104 на аэродроме Бердска 27 июня. Смотрите видео
БердскУмерла беременная 3-м ребенком мама из Бердска. Ее спасали в больнице Новосибирска
10:20 30-06-2020
Умерла беременная 3-м ребенком мама из Бердска. Ее спасали в больнице Новосибирска
Мощную группировку наркодилеров с доходом 15 млн рублей поймали в Новосибирске
10:15 30-06-2020
Мощную группировку наркодилеров с доходом 15 млн рублей поймали в Новосибирске
БердскОткроют кинотеатры с 15 июля в России. В Бердске тоже?
10:00 30-06-2020
Откроют кинотеатры с 15 июля в России. В Бердске тоже?
БердскВремя выбирать стройматериалы в Бердске
09:46 30-06-2020
Время выбирать стройматериалы в Бердске
БердскХоть гори, хоть помирай: автомобили отдыхающих перекрывают въезд пожарным и «скорой» на ул. Бердский дом отдыха. Смотрите видео 1
09:45 30-06-2020
Хоть гори, хоть помирай: автомобили отдыхающих перекрывают въезд пожарным и «скорой» на ул. Бердский дом отдыха. Смотрите видео