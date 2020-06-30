Спасение лисёнка из университета в Новосибирске попало на видео

Лисенок оказался в ловушке, попав в приямок цокольного этажа

24 июня у главного корпуса Новосибирского государственного аграрного университета был обнаружен лисенок. Совершавший обход территории охранник заметил, что лисенок оказался в ловушке, попав в приямок цокольного этажа.

Он вызвал спасателей, которые спустились в приямок и поймали лисенка в обычную картонную коробку. Далее они выехали в район Гусинобродского тракта, где просто поставили коробку в густой траве, открыв ее. Лисенок сразу же выскочил из коробки и, недолго думая, скрылся в густых зарослях, направившись к себе домой — в лес.

Спасатели и пожарные часто помогают животным, попавшим в беду: 2 июня в городе Талица в Свердловской области группа пожарных помогла лосенку, застрявшему в канаве, выбраться из ловушки. Спасательная операция заняла час, в итоге лосенок благополучно ушел в лес.