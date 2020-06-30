Хоть гори, хоть помирай: автомобили отдыхающих перекрывают въезд пожарным и «скорой» на ул. Бердский дом отдыха. Смотрите видео

Бердчанин Владимир Черемисин считает, что установка остановочной платформы решила бы проблему как с безопасностью пассажиров, так и с хаотичной парковкой автомобилей.

Летом к домам на БДО не пойти не проехать из-за огромного скопления автомобилей отдыхающих

Перекрывают автомобилями в выходные и жаркие дни единственный выезд с улицы Бердский дом отдыха рядом с пляжем «Старый Бердск».

-Сделали стоянку. Никакого порядка на ней нет. Знаков нет. Едет маршрутка из города. Подъезжает к остановке. Знака «остановка» нет. Места, где выходить пассажирам, нет. В выходные дни отдыхающие заставляют машинами весь этот пустырь, который стоянка. И для остановки маршрутки нет места. А пассажиров нужно высадить. Останавливается на проезжей части. Люди начинают выходить, выскакивать, кто куда, между машинами. Я еду домой и вынужден за этой маршруткой останавливаться, потому что объехать не могу, там уже все забито. Я вынужден стоять и ждать, когда маршрутка высадит людей. Люди просочатся, маршрутка ищет проезд, где просочиться к нам сюда. Отдыхающие бросают машины на любом пустом месте, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 29 июня житель дома №12 по ул. БДО Владимир Черемисин.

Живут как в резервации жители ул. Бердский дом отдыха



Автор видео Владимир Черемисин

По словам бердчанина, он обращался к депутату горсовета Андрею Ковальскому с просьбой помочь сделать остановочную платформу для безопасности пассажиров и поставить знак автобусной остановки. Тогда можно было бы спросить с тех, кто бросает здесь машины, уверял Владимир Алексеевич. Он отмечает, что у них нет никакого регулирования хоть в выходные, хоть в жаркие дни, хотя приезжали бы сотрудники ППС.

-У нас это единственный въезд в жилмассив. В случае пожара или скорую помощь кому-то вызвать — проехать бесполезно. Это горлышко от бутылки, его машинами затыкают и все. Я бьюсь уже три года, ничего не получается.

Пробки в БДО Бердска

Автор видео Владимир Черемисин



В прошедший выходной к вечеру намечался дождик, и все автомобилисты ломанулись уезжать. Через часа полтора только рассосались, привел пример Черемисин. Соседка бердчанина полчаса стояла в пробке, чтобы проехать домой.

— Чтобы люди беспрепятственно проезжали, необходимо сделать остановочную платформу, огородить площадку или поставить знак, чтобы рядом хаотично не бросали машины и не перегораживали въезд. Мы живем, как на полуострове, и единственный выезд — «бутылочное горлышко».

Не проехать не пройти в БДО Бердска

Автор видео Владимир Черемисин



Одним из приоритетных вопросов для него вопрос об обустройстве остановочной платформы рядом с пляжем «Старый Бердск», сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Ковальский. Но та ситуация, которая наблюдается в городе в последнее время, влияет на то, что руки не доходят — не хватает денег. На непредвиденные аварии с 2017 по 2019 годы уходили все средства.

-Стараюсь, чтобы все получилось, но говорить пока рано. Мы сейчас все хорошо проголосуем, и за это доброе дело нам, может, подбросят денег. Но так как Бердск занимает последнее место по голосованию, деньги отдадут в Искитим, Черепаново, по деревням.

По словам Андрея Геннадьевича, в прошедшие выходные сняли видео рядом с пляжем «Старый Бердск» и отправили его главе Бердска.

-В наказах избирателей данный вопрос существует. Будем надеяться, что мы выполним его. Глава знает о проблеме. Было сделано семь проектов и отправлено в область. Шесть получили финансирование: ул. Ленина, Лунная, Космическая т.д. А вот этот участок оставили на потом. На данном участке не решен вопрос о безопасности движения. Там нужно поставить тротуар, добавить освещение и площадку. Тут еще какая проблема. На своем участке можно сделать, что угодно. Люди, которые отвечают за эти вопросы, не имеют права так поступать. Это бюджетные деньги. Они должны быть израсходованы только на муниципальный участок. И они не имеют права сделать что-то неправильно. По проекту не получается разворотной площадки. Автобус в поворот входит, но никакой «гаишник» не подпишет, потому что много чего надо сделать. Он говорит, что не может сделать, как я хочу. Должна быть определенная ширина дороги, а там земля частная, на ней на бюджетные деньги тротуар не положишь.

И все же Андрей Геннадьевич надеется, что ситуация с остановочной платформой будет рано или поздно решена. Потому что вопрос очень серьезный. Он связан с безопасностью бердчан.